Vypadají dokonale, jsou to hvězdy, které všichni obdivují. Málokdo však tuší, že ve skutečnosti na červeném koberci dost trpí a nemohou se dočkat chvíle, kdy odhodí róby a doma si pohodlně lehnou do postele. Podívejte se do naší galerie, které VIP se o červeném koberci rozpovídali.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
V roce 1994 se princezna Diana dostala na titulní stránky novin poté, co si oblékla přiléhavé šaty s odhalenými rameny od Christiny Stambolianové a černé punčocháče. Byla to atypická volba šatů pro člena královské rodiny. To však nebyla její původní volba pro galavečer Serpentine Gallery. Lady Di údajně plánovala vzít si šaty od Valentina, ale rozmyslela si to, když se zpráva dostala do tisku. „Měla je u sebe dlouho. Ale nenosila je. Uběhly tři roky a ona je neměla na sobě. Byla jsem velmi zklamaná,“ řekla návrhářka Christina Stambolianová. „Pak jsem si uvědomila, že čekala na tu správnou příležitost. Vypadala v nich jako krásný černý pták,“ doplnila. Diana věděla, že se na ni budou upírat všechny oči. Tu noc tehdejší princ Charles totiž v celostátní televizi přiznal, že jí byl nevěrný s Camillou Parker-Bowlesovou.
Autor: AP
Některé módní domy nemají zájem oblékat umělce, kteří jsou prostorově výraznější V roce 2017 herečka Danielle Brooksová ze seriálu Orange Is the New Black kritizovala „velká jména návrhářů“ za to, že s ní odmítají spolupracovat, a to i přes její úspěchy. „Nedostala jsem dřív příležitost nosit oblečení od těchto velkých návrhářů. Spousta lidí pro mě nenavrhuje, bez ohledu na to, kolik cen SAG, nominací na Tony nebo vítězství v Grammy mám,“ uvedla pro Vogue. Danielle také doplnila, že se návrhářů osobně ptala, proč se tak chovají, odpovědi se jí ale nedostalo. „Někdy dost trpíme, ačkoli se na červeném koberci usmíváme a děláme, že jsme v pohodě,“ dodala.
Autor: Reuters
„Šaty z červeného koberce mám jen vypůjčené. Nemám na to si je kupovat. Málokdo si uvědomí, kolik taková róba stojí. A za mě je nesmysl za takové šaty utrácet, když si je na sebe nemohu kvůli faux pas vzít vícekrát. Mám děti, které chodí na drahé školy a raději peníze investuji do jejich vzdělání a cestování, než abych doma měla něco, co jen bude schované ve skříni,“ uvedla pro People. Fanoušci si ji totiž dobírali, že si vybírá luxusní róby, místo aby například pomáhala chudým. „Přispívám na mnoho charitativních organizací,“ dodala.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová uvedla, že být na červeném koberci je mnohdy tak trochu za trest a trest je i doprava na takovou akci. „Nejedete většinou v limuzíně, protože se soukáte do šatů, které pak musíte udržet nepomačkané a raději se nasoukáte do obří dodávky, kde doslova ležíte, jen ať dorazíte na akci v pohodě,“ smála se herečka v jednom ze svých příspěvků na Instagramu, kde v minulosti o nevýhodách VIP na červeném koberci informovala.
Autor: Reuters
Zpěvačka Zendaya také uvedla, že dokud nebyla slavnější, všichni velcí návrháři ji odmítali. Jakmile se blýskal v prvním hollywoodském trháku, vrhli se na ni jako supi a předhánějí se v tom, kdo ji na červený koberec oblékne. „Měla jsem zazářit, měla jsem reprezentovat. A odmítali mě. Byla jsem pro ně až příliš velké nic, než aby mi zapůjčili šaty. A pak se začali ozývat a já si říkala, že už mi to za to nestojí. Všechno to pozlátko má i svou hořkost a platíte za ni určitou daň. Pro mnohé je červený koberec jako splněný sen, ale řeknu vím, že to není takové, jaké se zdá,“ uvedla pro Elle. Někteří od ní ale nedali ruce pryč a v počátku je ani prostřednictvím manažera neoslovila. Například jako Armaniho. A později jeho šaty s chutí oblékla. Jedna z rób je i na fotografii.
Autor: Profimedia.cz
Herečka z filmu Bílý tygr a bývalá Miss World Priyanka Chopra Jonasová se podělila o zážitek z červeného koberce, kdy kvůli těsným šatům nemohla dýchat. „Můj outfit od Ralpha Laurena byl tak těsný, že jsem sotva popadala dech a měla strach, že každou chvíli omdlím,“ uvedla pro Hollywood Reporter kráska. „Měla jsem pocit, jako by mi změnil tvar žeber. Bylo tak těžké sedět během večeře a samozřejmě jsem toho během té noci nemohla moc sníst. Myslela jsem jen na to, kdy to ze sebe sundám, ale dělala, že jsem v pohodě,“ doplnila.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Carey Mulliganová v minulosti uvedla, že je pro ni každé představování nového filmu utrpením právě kvůli červenému koberci, kde se po ní chce, aby pózovala fotografům. „Málokdo to ví, ale jsem opravdu velmi stydlivý člověk. Nemám problém hrát před kamerou, ale dává mi zabrat pózovat do desítek fotoaparátů a tvářit se, že jsem v pohodě. Cítím úzkost a sama sebe se ptám, proč si to dělám? V tu chvíli nevnímám, jak vypadám, co mám na sobě, jen se těším, až z toho červeného koberce odejdu,“ uvedla herečka.
Autor: AP
I taková hvězda jako je herečka Jennifer Lawrence řeší nepříjemnosti, které se stávají i nám, obyčejným smrtelnicím. „Měla jsem na šatech od Dolce & Gabbana skvrnu od pizzy a byla tak šíleně vidět, že jsem ji celý večer zakrývala kabelkou. Všimla jsem si až příliš pozdě, že mám flek,“ uvedla pro People herečka. Během večera ale málokdo tušil, že kráska na červeném koberci skrývá špinavé tajemství.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Naomie Harrisová kvůli róbě od Armaniho trpěla. Aby se do těchto krásných šatů vešla, nesměla celý den jíst a na červeném koberci jí pak bylo mdlo. „Když jsem je ze sebe doma svlékala, málem jsem se z nich nedostala. Zachvátila mě panika, že je ze mě budou muset vystříhat,“ uvedla pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Busy Philippsová (vpravo) uvedla, že nepatří mezi ty šťastné slavné ženy, které by dostávaly šaty na daný večer k zapůjčení. Ona si je musí kupovat a půjčovat a sama uvádí, že jí to stojí celé jmění. „Není to legrace. A stejně vás pak pomluví, co jste si to proboha vzali na červený koberec. Nikdy se nezavděčíte všem. Takže je nejdůležitější, aby se to líbilo hlavně vám,“ uvedla na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
„Směji se na vás a dělám, jak si to užívám. Ve skutečnosti ovšem trpím. Boty, vlasy, šaty. To všechno je utrpení. Bolí mě všechno,“ uvedla se smíchem na udílení MTV Video Music Awards zpěvačka Anitta.
Autor: AP
„Víte, jaké je skutečné tajemství červeného koberce? Kromě toho, že většina slavných v outfitech trpí, trpí i samotný červený koberec. Pošlape se, mnohdy se poškodí a nakonec? Nakonec se rozstříhá na menší kousky a použije se na dalších akcích, které ale už zdaleka nejsou tak VIP,“ uvedla moderátorka Keltie Knightová.
Autor: AP
Mistryně v utrpení je zcela jistě profesionální celebrita Kim Kardashianová, která si na červený koberec vybírá šaty, které by mohly být brány jako mučící nástroj. „Většina šatů je tak těsná, že když je sundávám, mám odřeniny, modřiny a otlačeniny. Bolí to tak moc, že i spánek je výzva,“ uvedla Kardashianová.
Autor: koláž iDNES.cz
Stylista a make-up artista slavných Kristofer Buckle prozradil, jaké je tajemství dokonalých nohou. „Klientkám konturuji celé tělo. Není to pouze záležitost obličeje. Konturuji jim hlavně nohy a ruce. Můžete vytvořit i dojem plného hrudníku. Je to kouzlení, o kterém většina lidí nemá ani potuchy,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka Queen Naija uvedla, že je jakákoli návštěva červeného koberce před zahájením společenské akce peklem. „Fotografové křičí, ať se na ně díváte, máte pocit, že jsou jich tam stovky. Nevíte, kam se dívat, tikáte pohledem. A pak na těch fotkách vypadáte otřesně. Vážně si připadám jako cvičená opice,“ uvedla umělkyně s tím, že je pro ni proto červený koberec za trest.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová vybírá extrémní outfity stejně jako její sestra Kim Kardashianová. Když vynesla tuto róbu, doma pak litovala. „Byla jsem na celé těle odřená. Bolelo to už na červeném koberci, ale nemůžete to dát znát. Měla jsem škrábance, jako bych se proběhla ostružinami,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Na červeném koberci si to neužívá ani Anne Hathaway. „Je to jako jít na další směnu. Obléknete si luxusní uniformu, nahodíte úsměv a ten držíte, dokud musíte. Mívala jsem z toho křeč,“ sdělila.
Autor: AP
Herečka Sydney Sweeney uvedla, že je pro ni vystoupení na červeném koberci nepříjemné, protože zpravidla její stylisté volí šaty, kde vynikne její dekolt. „Lidé se koukají hlavně na moje prsa. A řeknu vám, že když je mám těsně nacpané v šatech, pohodlné to není ani v nejmenším,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
„Je to v podstatě daň. Chcete být v šoubyznysu, chcete být na vrcholu, musíte se smířit s určitým nepohodlím,“ míní herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová. I ona raději přetrpí pár hodin v těsných šatech.
Autor: Profimedia.cz