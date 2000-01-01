náhledy
Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim nejprve házel klacky pod nohy, nevzdaly se a jsou dál na výslunní. Mnohé ale zlomily injekce na hubnutí.
Modelka Ashley Grahamová v dětství slýchala, že by se měla krotit a jíst méně, protože má nadváhu. Díky bohu ale nakonec s dietami neexperimentovala a zbytečně si neničila zdraví. „Nikdy jsem nepatřila mezi ty, kteří by mohli jíst všechno a nepřibrali. Byla jsem taková, co si pamatuji. Od dětí jsem si vyslechla mnoho nadávek a myslela si, že jsem špatná. Přitom dodržuji zdravou životosprávu. Děkuji, že mě svět nakonec přijal. Cítím se ve svém těle skvěle a nepotřebuji ho měnil,“ uvedla modelka pro People.
Hudebnice Bebe Rexha nechtěla být jako ženy z magazínu, chtěla být svá. A s tím se pojí i jejích pár kilo navíc, které zhubnout nehodlá. „Myslím, že štěstí je o tom přijmout sám sebe. Pokud milujete z celého srdce sám sebe, pak milujete celý svět a svět miluje vás. Ta energie je cítit a pokud není rovnováha, pak se bortí všechno okolo,“ uvedla na Instagramu kráska.
Herečku Danielle Brooksovou vždy podporovali rodiče a říkali jí, že je dokonalá. Neměla tak potřebu se měnit a možná i díky tomu se jí podařilo uspět ve světě filmu. Hollywood ji přijal s otevřenou náručí a jak sama říká, nikdy nepřestane být vděčná. „Dnešní svět je na jednu stranu velmi tolerantní, ale na tu druhou může přinášet mnoho nástrah. A další generace to budou mít ještě těžší,“ míní.
Herečka a komička Lena Dunhamová je velkou aktivistkou v oblasti práv trans lidí i žen, které se potýkají s mnohými problémy. Mezi ně patří i ona sama. Má polycystické vaječníky a endometriózu. S tím se pojí i obezita, které se nechce zbavovat za pomoci injekcí na hubnutí, protože má strach z možných nežádoucích účinků. „Proboha, každý není hubený. Už by si to měli všichni uvědomit,“ rozčilovala se na Instagramu.
Britská modelka Iskra Lawrence je právě pro svou ne úplně „modelkovskou“ postavu vyhledávaná. Na Instagramu má pětatřicetiletá blondýnka přes pět milionů sledujících.
Komička, herečka a moderátorka Amy Schumerová už mnohokrát uvedla, že si kvůli křivkám užila své. Neměla ráda své tělo, protože kvůli němu za život vyslechla nespočet nadávek. Přesto se nakonec naučila mít ráda každé své kilo. Stalo se tak poté, co vyzkoušela injekce na hubnutí a měla po nich extrémní nežádoucí účinky. „Myslela jsem, že si vyzvracím vnitřnosti. Už to nechci nikdy ani vidět,“ uvedla pro People.
Herečka Mindy Kalingová v posledních letech pár kilo zhubla, přesto nikdy nechtěla být extrémně štíhlá a toužila po zachování oblých křivek. „Šlo mi jen o to, abych byla zdravá. Protože na světě je krásně,“ sdělila v podcastu The truth.
Herečka a zpěvačka Queen Latifah se začala nad svou váhou zamýšlet až ve chvíli, kdy jí její osobní trenér řekl, že je obézní. „Neřekl mi to, aby mě urazil. Uvedl to na pravou míru, abych si uvědomila, že už nejde jen o vzhled, ale i o zdraví. Tak jsem s tím začala něco dělat, protože chci být zdravá,“ sdělila. Právě díky kilům navíc podle ní přišla řada jejích nejvýznamnějších rolí a má za to, že kdyby byla štíhlá, nikdy by je nezískala.
Herečka Melissa McCarthy se potýkala většinu života s obezitou, která už ji ohrožovala na životě. Ačkoli je jednou z nejznámějších hollywoodských boubelek, rozhodla se přesto pro hubnutí. Díky injekcím na hubnutí se jí podařilo zhubnout a dostat svůj zdravotní stav pod kontrolu.
Herečka Gabourey Sidibe své křivky miluje, hubnout neplánuje a všem škarohlídům vzkazuje, že je ve svém těle spokojená.
Modelka Paloma Elsesserová je vyhledávaná v kategorii plus size. „Jako malá holčička jsem chtěla být modelka, ale myslela jsem si, že pokud nebudu dokonale štíhlá, nikdy se jí nestanu. A to byl omyl. Miluji svou práci a užívám si každou příležitost, kdy se objevím na přehlídkovém mole,“ uvedla pro Elle.
Stejný případ je i modelka Barbie Ferreira, která chodí například přehlídky světoznámé značky Victoria’s Secret.
Plus-size modelka Tara Lynnová se díky svým křivkám objevila například na titulní stránce časopisu Elle.
Jednačtyřicetiletá plus size modelka Candice Huffine na oblých křivkách postavila svou kariéru.
Plus size modelka Precious Lee je pro své křivky vyhledávaná a předváděla prádlo i pro značku Victoria’s Secret.
I Tess Holliday patří mezi plus size modelky. I přes svůj úspěch ve světě módy se stále potýká s vlnou nenávisti internetových trollů. „Každý den mi chodí zprávy, které jsou plné nenávisti, přání smrti a nadávek. Nedá se na to zvyknout,“ uvedl na Instagramu.
Plus size modelka Hunter McGrady díky svým křivkám pózovala například v magazínu Sports Illustrated.
Blogerka Nadia Aboulhosnová se proslavila tím, že podporovala přirozenost a kila navíc, která nejsou výsledkem nezdravého životního stylu. „Jde o genetiku, jde o spoustu faktorů. Ale ne o to, že bych jen seděla a jedla,“ míní.
