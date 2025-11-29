|
Slavné ženy, které si hrdě hýčkají oblé křivky
Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
V dětství měla málo dárků, tak si to žena kompenzuje na synovi
Třicetiletá modelka a televizní osobnost Jodie Westonová z Velké Británie chce dopřát synovi dokonalé dětství a nakupuje mu dárky, které sama jako malá holčička neměla. I adventní kalendář pro syna...
Růžový svetr za pět tisíc rozohnil zákazníky. Kteří muži nosí „barvu Barbie?“
Růžový svetr za pět tisíc korun rozpoutal otázku – kdo si ho může dovolit nosit, a co to vypovídá o mužství případného nositele. Historie „barvy pro holky“ je ovšem mužnější, než by leckdo čekal. Kdo...
Zahřejte se kapkou červeného. Letošní zimě kralují vínové kabáty a bundy
Jaká barva je trendem zimní sezony 2025/2026? Zatímco mladé ženy letos experimentují, bundy a kabáty pro ženy po čtyřicítce odráží hlavně decentní eleganci v barvě bordó nebo zemitých přírodních...
Dejte si čas a neoplácejte. Deset tipů, jak se vypořádat s kritikou
Kritika bolí, i když je podána slušně. Dotýká se našeho ega, sebevědomí i pocitu vlastní hodnoty. Přesto může být užitečná, pokud se naučíte s ní zacházet.
Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim...
Byliny pro silnou imunitu. Co funguje v období virů a nachlazení
Sychravé počasí, nedostatek slunečních paprsků, to vše k tomuto ročnímu období patří. Jak se ale chránit před nemocemi? Věnujte zvýšenou pozornost zdravému životnímu stylu a vezměte na pomoc léčivky.
Horoskop pro každé znamení na 49. týden roku 2025
Jak se nám bude podle hvězd dařit o druhém adventním týdnu? Blíženci, v druhém adventním týdnu budete bilancovat a leccos ve svém životě ještě stihnete napravit. To je dar. Střelci, vás navštíví...
Zkusili jsme virální recept na kebab. Chutná skvěle a je snadný jako facka
Světové i české sociální sítě válcuje virální recept na domácí kebab z mletého masa, které jen dochutíte, rozválíte a zabalíte do pečicího papíru. Výsledkem jsou tenké plátky připomínající vaši...
Měkké perníčky
Lehké
50 min
Tyto perníčky nemusíte nechávat dlouho rozležet, budou hned měkké.
Šestadvacet let pekla s boreliózou žena ukončila díky „posvátné jeskyni“
Pětapadesátiletá Dominique Stellingová téměř třicet let bojovala s lymskou boreliózou. Ničila jí život a mnohokrát myslela i na to, že už dál nechce žít. Pak ovšem navštívila „posvátnou jeskyni“ a od...
Adventní neděle mají silné symboly. Překvapí vás význam i barvy
Vánoce se blíží, ještě před nimi nás ale čeká advent. Kromě shánění dárků, pečení a smýčení je to doba, která přináší nádech tajemna a očekávání. Kdy letos začíná advent, co znamenají adventní neděle...