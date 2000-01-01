Podívejte se do naší galerie na desítky sexy vyšetřovatelek, které excelovaly v detektivních seriálech i filmech. Jejich herecké výkony jsou nezapomenutelné stejně jako příběhy, ve kterých figurovaly. Patří sem herečky jako Gillian Andersonová, Kate Winsletová, Stana Katicová a další.
Autor: Profimedia.cz
Mariska Hargitay se ukázala jako nekompromisní detektiv (později kapitánka) Olivia Bensonová v kultovním seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.
Autor: AP
Helen Mirrenová excelovala jako šéfinspektorka Jane Tennisonová v oceňované britské sérii Hlavní podezřelý. Tato role zásadně změnila pohled na ženy v kriminálním žánru.
Autor: Profimedia.cz
Stana Katicová se ukázala divákům jako detektiv Kate Beckettová v populárním seriálu Castle na zabití.
Autor: AP
Gillian Andersonová se ukázala divákům jako agentka FBI Dana Scully v Aktech X a jako chladnokrevná policejní vyšetřovatelka Stella Gibsonová v britském thrilleru The Fall (Pád).
Autor: AP
Kate Winsletová předvedla velmi dobrý herecký výkon jako unavená lokální detektivka Mare Sheehanová v minisérii Mare z Easttownu.
Autor: AP
Jodie Fosterová a její kolegyně Kali Reisová diváky překvapily jako detektivky Liz Danversová a Evangeline Navarro ve čtvrté řadě Temného případu (True Detective: Night Country).
Autor: AP
Frances McDormandová excelovala jako těhotná šéfka policie Marge Gundersonová ve filmu Fargo bratří Coenů. Za roli dokonce získala Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Sandra Bullocková se ukázala divákům jako agentka FBI Gracie Hartová v akční komedii Slečna Drsňák.
Autor: Reuters
Toni Collette a její kolegyně Merritt Weverová excelovaly jako dvě velmi rozdílné detektivky Grace Rasmussenová a Karen Duvallová v mrazivé true-crime minisérii Nevěřte jim (Unbelievable). Vyšetřují sériového násilníka na základě skutečných událostí.
Autor: AP
Anna Frielová vystupovala jako detektiv seržant Marcella Backlandová v temném britském neo-noiru Marcella. Vyšetřuje brutální vraždy, zatímco sama bojuje s psychickou poruchou a výpadky paměti.
Autor: AP
Carey Mulliganová zazářila jako neústupná detektivka Kip Glaspie ve skvělé britské minisérii Collateral, která rozplétá vraždu poslíčka s pizzou.
Autor: AP
Olivia Colmanová se ukázala jako drsná, ale lidská detektiv seržant Ellie Millerová v brilantním britském dramatu Broadchurch. Sekunduje jí David Tennant při vyšetřování vraždy malého chlapce.
Autor: AP
Regina Kingová excelovala jako Angela Abarová alias Sister Night v oceňovaném komiksovém sci-fi dramatu Watchmen. Jako bývalá detektivka v maskovaném utajení potírá bílé rasisty.
Autor: Reuters
Elisabeth Mossová zazářila jako detektivka Robin Griffinová v atmosférické kriminální sérii Top of the Lake, kterou režírovala držitelka Oscara Jane Campion.
Autor: AP
Cush Jumbo se představila divákům jako ambiciózní mladá detektivka June Lenkerová v napínavém britském thrilleru Criminal Record. Stojí v něm proti policejnímu veteránovi (Peter Capaldi), který se snaží chránit svůj starý zpackaný případ.
Autor: Profimedia.cz
Maggie Gyllenhalová zazářila jako neústupná detektivka Renée Ballardová v seriálu Ballard. Jde o nejnovější přírůstek do úspěšného krimi světa Bosch podle románů Michaela Connellyho.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sofia Helinová se uvedla jako legendární švédská detektivka Saga Norénová s typickým koženým kalhotovým kostýmem a porsche v kultovním severském noiru Most (Bron/Broen). Její postava trpící neoficiálně Aspergerovým syndromem se stala ikonou.
Autor: ČT
Rosalind Eleazarová bodovala jako detektivka Kat Donovanová v napínavé adaptaci od Harlana Cobena Missing You. Při projíždění seznamky narazí na profil svého snoubence, který zmizel před 11 lety, což ji donutí otevřít starý případ.
Autor: ČTK
Tessa Thompsonová se blýskla jako detektivka v Georgii v temném psychologickém thrilleru His & Hers. Vyšetřuje vraždu v malém městě, kde se dostává do nebezpečné hry se svým bývalým manželem (Jon Bernthal).
Autor: AP
Michelle Monaghanová zazářila jako neústupná detektivka Maggie Hartová v kultovní první sérii Temného případu (True Detective). Přestože hlavní pozornost patřila Matthew McConaugheymu a Woodymu Harrelsonovi, její postava byla klíčovým emocionálním i racionálním středobodem celého vyprávění.
Autor: Reuters
Patricia Arquette excelovala jako Allison DuBoisová v mysteriózní klasice Médium (Medium). Jako konzultantka státního zástupce využívá své vize k řešení vražd a pomoci policii.
Autor: AP
Carrie Prestonová se uvedla jako excentrická obhájkyně a de facto detektivka Elsbeth Tascioni v komediálním krimi seriálu Elsbeth. Jako spin-off seriálů Dobrá manželka a Dobrý boj sleduje její svérázné vyšetřování vražd po boku newyorské policie ve stylu legendárního Columba.
Autor: Reuters
Jennifer Connelly se uvedla jako Melanie Cavillová v dystopickém sci-fi thrilleru Snowpiercer (Ledová archa). I když je především správkyní vlaku, v první řadě musí osobně převzít roli detektivky a vyřešit brutální rituální vraždu mezi vagóny.
Autor: Reuters
Ella Maisy Purvisová zazářila jako autistická policejní archivářka Patience Evansová v britsko-belgickém seriálu Patience. S pomocí své nadřízené, detektivky Bea Metcalf (hraje ji Laura Fraser), využívá svůj geniální smysl pro detail a vzorce k řešení nejzašmodrchanějších případů v Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Lucy Lawlessová (slavná představitelka Xeny) excelovala jako bývalá elitní vyšetřovatelka z oddělení vražd Alexa Crowe v odlehčeném australsko-novozélandském krimi My Life Is Murder. Jako policejní konzultantka rozplétá zdánlivě neřešitelné zločiny s humorem a nadhledem.
Autor: Profimedia.cz
Sandra Ohpvá se uvedla jako znuděná agentka britské kontrarozvědky MI5 Eve Polastri a 製造 / Jodie Comerová jako chladnokrevná psychopatická vražedkyně Villanelle v oceňovaném hitu Na mušce (Killing Eve). Eve se pouští do posedlého detektivního pátrání na vlastní pěst napříč Evropou.
Autor: Profimedia.cz
Uzo Aduba se představila jako excentrická a geniální vyšetřovatelka Cordelia Cuppová v mysteriózní komediální kriminálce The Residence. Příběh z produkce Shondaland se odehrává v uzavřeném Bílém domě, kde dojde k vraždě přímo během státní večeře.
Autor: AP
Krysten Ritterová se uvedla jako cynické a drsné soukromé očko Jessica Jonesová ve stejnojmenném marvelovském seriálu. Bývalá superhrdinka s PTSD řeší v New Yorku ty nejtemnější případy.
Autor: Profimedia.cz
Mia McKenna-Bruce se ukázala jako Lady Eileen „Bundle“ Brentová v napínavé minisérii podle Agathy Christie Sedm ciferníků (The Seven Dials Mystery). Mladá šlechtična se v ní pouští do vyšetřování zdánlivě nevinného žertu, který se během venkovského večírku promění v chladnokrevnou vraždu.
Autor: AP
Emmy Rossumová se ukázala v hlavní roli ambiciózního kriminálního thrilleru Furious. Seriál je inspirován klasickým motivem „černé vdovy“ a Rossum zde ztvárňuje vyšetřovatelku odkrývající nebezpečné manipulace a sériová úmrtí boháčů.
Autor: AP
Rashida Jonesová se ukázala jako Suzie v mysteriózním sci-fi noiru Sunny. Američanka žijící v Kjótu se po záhadném zmizení manžela a syna při letecké havárii stává amatérskou detektivkou. Pomocí domácího robota Sunnyho rozkrývá temné tajemství technologické korporace, pro kterou její muž pracoval.
Autor: AP
Gugu Mbatha-Rawová se ukázala jako Sophie v psychologickém thrilleru Surface. Poté, co přežije domnělý pokus o sebevraždu skokem z lodi, ztratí paměť. Jako vlastní detektiv začíná s pomocí přátel skládat střípky své minulosti a zjišťuje, že lidé kolem ní (včetně jejího manžela) jí lžou.
Autor: AP
Amanda Seyfriedová excelovala jako Mickey Fitzpatricková v napínavém kriminálním seriálu Long Bright River. Ztvárňuje filadelfskou policistku, která hlídkou v drsné čtvrti zasažené opiovou krizí vyšetřuje sérii vražd a postupně zjišťuje, že případ hluboce souvisí s její vlastní rodinnou minulostí.
Autor: AP
Emma Myersová zazářila jako zvídavá středoškolačka Pip Fitz-Amobi v hitu pro mladé publikum A Good Girl’s Guide to Murder (Návod na vraždu pro hodné holky). V rámci své závěrečné školní práce se rozhodne na vlastní pěst vyřešit starý případ domnělé vraždy a sebevraždy v jejím městě.
Autor: AP
Maria Stenová se představila v hlavní roli jako soukromé očko Frances Neagley. Jako bývalá elitní armádní vyšetřovatelka se pouští do nebezpečného pátrání na vlastní pěst poté, co je její blízký přítel zavražděn při podezřelé nehodě.
Autor: AP
Sarah Snooková (hvězda seriálu Boj o moc) se představila jako detektivka a zoufalá matka v napínavém thrilleru All Her Fault. Příběh sleduje mrazivé vyšetřování únosu malého chlapce na chicagském předměstí, které odkrývá toxické lži mezi sousedy.
Autor: AP
Samantha Bondová excelovala jako bývalá archeoložka Judith Pottsová v odlehčené britské detektivce The Marlow Murder Club. Když policie ignoruje její svědectví o vraždě, spojí se s místní pejskařkou a farářovou ženou, aby jako amatérské trio vyřešily sérii lokálních zločinů.
Autor: AP
Millie Bobby Brownová se ukázala jako Enola Holmesová ve stejnojmenné filmové a knižní sérii Enola Holmes. Mladší sestra slavného Sherlocka dokazuje, že má stejný (ne-li větší) detektivní talent, když ve viktoriánském Londýně řeší složitá spiknutí, únosy a korupci.
Autor: Instagram @milliebobbybrown
Jill Scottová se představila jako Mma Precious Ramotswe v seriálu The No. 1 Ladies’ Detective Agency (První dámská detektivní kancelář). Útulný, hřejivý a exotický seriál z produkce HBO sleduje první majitelku detektivní kanceláře v Botswaně, která s empatií a humorem řeší záhady v tamní komunitě.
Autor: AP
Jenna Colemanová zazářila jako detektivka Ember Manningová v britském mysteriózním hitu The Jetty. Vyšetřuje požár v prázdninovém domě v malebném městečku u jezera, který ji dovede k případu pohřešovaného teenagera a k podcasterovi pátrajícímu po starých tajemstvích.
Autor: Reuters
Kate Phillipsová se uvedla jako Eliza Scarletová v dobové kriminálce Miss Scarlet & The Duke (Slečna Scarletová a Vévoda). V Londýně 19. století převezme po smrti otce vedení jeho detektivní agentury a stane se vůbec první ženskou soukromou vyšetřovatelkou v tehdejším mužském světě.
Autor: Reuters
Kyra Sedgwicková excelovala jako zástupkyně šéfa policie Brenda Leigh Johnsonová v hitu The Closer. CIA vycvičená vyšetřovatelka přichází z Atlanty do Los Angeles, kde vede elitní tým vražd. Její genialita spočívá v tom, že dokáže z podezřelých dostat přiznání i v beznadějných případech.
Autor: Reuters
Sara Mortensenová se uvedla jako Astrid Nielsenová ve francouzsko-belgickém seriálovém hitu Astrid et Raphaëlle. Astrid je autistická policejní archivářka s fenomenální pamětí a smyslem pro logiku. Vytvoří sehrané duo s impulsivní policejní velitelkou Raphaëlle (Lola Dewaere) a společně řeší ty nejkomplikovanější pařížské vraždy.
Autor: Profimedia.cz
Lauren Lyle se uvedla jako tvrdohlavá mladá vyšetřovatelka Karen Pirie ve skotském detektivním hitu stejného jména. Dostane na starosti historické odložené případy (cold cases), které znovu otevřel populární true-crime podcast, a musí čelit sexismu uvnitř policie.
Autor: Profimedia.cz
Bai Lu se uvedla jako neohrožená vrchní vyšetřovatelka Li Peiyi v ambiciózním historickém detektivním eposu Unveil: Jadewind. V období dynastie Tang rozplétá záhadné vraždy v císařském paláci a zároveň hledá pravdu o masakru své vlastní rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Malin Åkermanová zazářila jako Margo Banksová v diváckém megahitu The Hunting Wives. Když je v malém texaském městečku zavražděna dospívající dívka, rozjíždí se divoké vyšetřování plné intrik, dvojích životů a tajemství tamní smetánky.
Autor: Profimedia.cz
Jing Lusi se uvedla jako londýnská detektivka Hana Li v adrenalinovém britském thrilleru Red Eye. Dostane za úkol eskortovat lékaře obviněného z vraždy zpět do Číny, avšak na palubě nočního letu se ocitne uprostřed smrtícího mezinárodního spiknutí.
Autor: Profimedia.cz
Maribel Verdú excelovala jako seržantka španělské Civilní gardy Lucía Gutiérrezová v temném atmosférickém thrilleru When No One Sees Us (Když nás nikdo nevidí). Během velikonočních svátků v Andalusii vyšetřuje záhadnou rituální sebevraždu, přičemž se její cesta zkříží s americkou agentkou (Mariela Garriga) pátrající po zmizelém vojákovi z blízké základny.
Autor: ČTK
Aisling Franciosi se přidává k obsazení druhé řady britského hitu Dept. Q (Netflix), kde jako součást týmu vyšetřuje odložené případy v drsném prostředí skotského Edinburghu.
Autor: Profimedia.cz
Audrey Fleurotová se uvedla jako Morgane Alvaro ve fenomenální francouzsko-belgické kriminální komedii Výjimečná intelektuální kapacita (HPI). Morgane je neřízená střela s IQ 160 a matka tří dětí, která původně pracovala jako uklízečka na policii. Díky svému geniálnímu mozku se stane klíčovou konzultantkou oddělení vražd.
Autor: Profimedia.cz
Soledad Villamilová se uvedla jako internetová novinářka a vyšetřovatelka v oceňovaném argentinském thrilleru Chyceni (Caught). Rozplétá zmizení dospívající dívky v Patagonii, přičemž naráží na síť predátorů a vlastní minulost.
Autor: Profimedia.cz
Teresa Saponangelo zazářila jako Sara v italském detektivním dramatu Sara: Woman in the Shadows (Sara - V blesku stínů). Ztvárňuje bývalou agentku tajné služby na penzi, která umí dokonale číst ze rtů a řeči těla. Když za záhadných okolností zemře její syn, vrací se k neoficiálnímu vyšetřování.
Autor: Profimedia.cz
Kelly Reilly excelovala jako bývalá detektivka (nyní učitelka) Jackie Ellisová v temném britském „Welsh noiru“ Under Salt Marsh. V pobřežním městečku ve Walesu najde tělo svého žáka, což ji donutí spojit síly s expartnerem z policie.
Autor: Profimedia.cz
Matilda De Angelisová zazářila jako Lidia Poëtová v italském historickém krimi Právo podle Lidie Poët (The Law According to Lidia Poët). Ztvárňuje skutečnou první italskou právničku, která pomáhá obviněným z vraždy a sama provádí důkladná detektivní vyšetřování v Turíně na konci 19. století.
Autor: Profimedia.cz
Vicky Luengo se ukázala jako geniální Antonia Scottová s IQ 242 ve španělském akčním thrilleru Rudá královna (Reina Roja). Jako tajná zbraň evropské policie vyšetřuje ty nejsložitější únosy a vraždy.
Autor: Profimedia.cz
Shira Haasová se ukázala jako detektivka Iris Maplewoodová v ambiciózním sci-fi krimi Bodies, kde jedno tělo na stejné londýnské ulici vyšetřují čtyři různí detektivové ve čtyřech různých časových érách.
Autor: Profimedia.cz
Pihla Viitala zazářila jako svérázná helsinská vyšetřovatelka Sofia Karppi v populárním finském severském noiru Karlova hora (Deadwind).
Autor: Profimedia.cz
Angie Harmonová a její kolegyně Sasha Alexanderová vystupovaly jako detektivka Jane Rizzoli a soudní lékařka Maura Islesová v seriálu Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně.
Autor: Profimedia.cz