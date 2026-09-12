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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...
Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let
Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...
Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...
Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost
Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama
Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...
Horoskop pro všechna znamení na 38. týden roku 2026
Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny...
Bolí vás záda ze sezení? Fyzioterapeutka radí, co během dne změnit
Bolí vás po dni u počítače záda nebo máte ztuhlý krk? Problém nemusí být v tom, že sedíte „špatně“, ale že v jedné poloze zůstáváte příliš dlouho. Fyzioterapeutka Lenka Vojtovič radí, jak sezení...
Sexy vyšetřovatelky, které ovládly obrazovky. Poznáte je všechny?
Podívejte se do naší galerie na desítky sexy vyšetřovatelek, které excelovaly v detektivních seriálech i filmech. Jejich herecké výkony jsou nezapomenutelné stejně jako příběhy, ve kterých...
Košile do každého šatníku. Nehodí se jen do práce, vrstvěte ji
Už dávno není jen nudným doplňkem formálního kostýmku. Košile všech barev a střihů ovládly dámské šatníky a nosí se na všechny příležitosti. Jaký nadčasový kousek si vyberete právě vy?
Sebestřední Býci i akurátní Panny. Která znamení vám nikdy neodpustí a proč
Tahle znamení nechcete naštvat. Budou si to pamatovat napořád a nejspíš vám vůbec nikdy neodpustí. Která znamení jsou na ztrátu důvěry náchylná a se kterými slepovaný hrneček prostě už nikdy nebude...
Vzácná nemoc ji změnila k nepoznání. Začalo to zběláním prstů
Třiačtyřicetiletá Kristina Hamiltonová z USA měla po náročném rozvodu, když se začala cítit špatně. Ze zhoršení zdravotního stavu vinila extrémní stres, ale realita byla mnohem závažnější. Za vším je...
Nová generace hereckých hvězd. Tyhle krásky teď dobývají svět
Jsou mladé, jsou krásné, jsou dobré a jsou populární. Řeč je o mladých zahraničních herečkách, které si podmanily streamovací platformy a díky tomu se z nich staly hvězdy. Podívejte se do naší...
Lipedém a zadržená voda. Kdy za neměnným obvodem stehen nestojí kalorie
Váha ukazuje nižší číslo, obličej i břicho vypadají štíhleji, ale kalhoty přes stehna zůstávají stále těsné. Mnoho lidí v této fázi podlehne pocitu selhání a začne držet ještě přísnější dietu. Reálný...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
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„Spočítej mi to“ je špatně. Učitel ukazuje, jak má dítě používat umělou inteligenci
Umělá inteligence mění školu, ale učitele podle pedagoga nenahradí. Pakliže tedy nebudou dětem pouze přeříkávat učebnice. Jak učit s AI děti? Klíčové je učit je ověřovat, přemýšlet, nebát se chyb...
Jedna cigareta vezme ženám 22 minut života. Mužům méně, ukázal výzkum
Cigareta rozhodně není zdravá pro nikoho, ženskému tělu však může ublížit víc než mužskému. Ohrožuje totiž nejen srdce a plíce, ale také plodnost a má výrazný vliv na stárnutí pokožky.