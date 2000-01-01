Pro ženy není vždy jednoduché promluvit o sexuálním obtěžování, protože se bojí odsouzení a celkových reakcí svého okolí. Některé známé ženy ale sebraly odvahu a otevřeně o svých traumatizujících zážitcích s muži promluvily. Ačkoli už se staly před lety, stále na ně nemohou zapomenout.
Autor: koláž iDNES.cz
Americká herečka Evan Rachel Woodová otevřeně promluvila o tom, že se stala obětí znásilnění ze strany partnera, a později detailně popsala dlouhodobé fyzické, psychické a sexuální týrání ze strany hudebníka Marilyn Mansona.
Autor: AP
Herečka Rose McGowanová byla jednou z prvních a „nejhlasitějších“ žen, které veřejně obvinily mocného producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění. Tím zásadně přispěla ke spuštění hnutí #MeToo v roce 2017.
Autor: AP
Herečka Ashley Juddová byla jednou z mnoha žen, které otevřeně přiznaly, že je obtěžoval výše zmiňovaný Harvey Weinstein.
Autor: Reuters
Stejně na tom byla i herečka Gwyneth Paltrowová, která přiznala, že si jako mladá dívka v Hollywoodu prošla peklem. A zdaleka nečekala, že se k ní někteří muži budou chovat tak hrubě, byť ji na to připravovala její matka, která je rovněž herečkou.
Autor: Instagram @gwynethpaltrow
Držitelka Oscara herečka Reese Witherspoonová se svěřila, že byla poprvé sexuálně napadena filmovým režisérem, když jí bylo pouhých šestnáct let. Popsala pocit izolace, který tehdy jako mladá dívka prožívala.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová otevřeně mluví o traumatu z dětství, kdy její rodina čelila domácímu násilí ze strany alkoholického otce. Situace eskalovala momentem, kdy její matka otce v sebeobraně zastřelila. Jako dítě byla bita a ačkoli se v tomto případě nejednalo o sexuální násilí, dodnes kvůli traumatu z otce navštěvuje terapie.
Autor: ČTK
Herečka Amber Heardová popsala své zkušenosti s domácím a partnerským násilím, což vedlo k celosvětově sledovaným soudním sporům s jejím bývalým manželem Johnnym Deppem. Ačkoli nakonec byla vykreslena jako hysterka, stále tvrdí, že si stojí za svým vyjádřením a Depp je podle ní násilník.
Autor: Profimedia.cz
Slavná popová zpěvačka Lady Gaga veřejně sdílela, že byla v devatenácti letech opakovaně znásilněna o dvacet let starším hudebním producentem. Trauma u ní vedlo k rozvoji těžké posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a chronických bolestí. A dodnes se potýká s psychickými problémy, které řeší na pravidelných terapiích.
Autor: ČTK
V roce 2009 se stala zpěvačka Rihanna obětí fyzického napadení ze strany svého tehdejšího partnera, zpěváka Chrise Browna. Fotografie jejích zranění tehdy obletěly svět a Rihanna později otevřeně mluvila o procesu uzdravení a tlaku médií.
Autor: Istagram@badgalriri
Legendární zpěvačka Tina Turnerová ve své autobiografii i dokumentech detailně popsala brutální fyzické i psychické týrání, kterému byla léta vystavena ze strany svého exmanžela a hudebního partnera Ike Turnera.
Autor: Profimedia.cz
Špičková americká sportovkyně Simone Bilesová veřejně vystoupila proti týmovému lékaři Larrymu Nassarovi. Sdílela svá traumata ze systematického sexuálního zneužívání, kterému byla pod záminkou „léčby“ roky vystavena stejně jako několik jejích dalších kolegyň, což vedlo k Nassarovu odsouzení na doživotí.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka Kesha v roce 2014 zahájila vleklou právní bitvu se svým dlouholetým producentem Dr. Lukem, kterého obvinila ze sexuálního, fyzického a verbálního napadení a zneužívání. Její případ vyvolal masivní vlnu solidarity v hudebním průmyslu.
Autor: Profimedia.cz
Hudební ikona Mariah Carey ve svých pamětech popsala své první manželství s mocným šéfem Sony Music Tommym Mottolou jako extrémně toxické. Čelila ze strany manžela psychickému týrání, naprosté kontrole, izolaci a pocitu, že je ve vlastním domě vězněm. Později to vedlo k jejím psychickým potížím.
Autor: AP
Členka skupiny Spice Girl Mel B otevřeně promluvila o desetiletém trvání domácího násilí ze strany svého bývalého manžela Stephena Belafonteho. Stala se patronkou charitativní organizace Women’s Aid a za svou osvětovou činnost v oblasti domácího násilí obdržela britský řád MBE.
Autor: Reuters
Zpěvačka Christina Aguilera otevřeně reflektuje trauma z dětství, kdy byla svědkem těžkého domácího násilí. Její otec fyzicky a psychicky týral jak ji, tak její matku, což zásadně ovlivnilo její ranou tvorbu (např. píseň Oh Mother). Z mužů měla dlouhou dobu respekt a bála se, že se k ní budou chovat stejně. Traumatické dětství roky řešila se svým terapeutem.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je primárně zpěvačkou, zásadní právní bitva Taylor Swiftové se odehrála u soudu v Denveru. V roce 2017 vyhrála symbolický 1 dolar v žalobě proti rozhlasovému moderátorovi, který ji během společného focení osahával. Její případ a následné svědectví u soudu podrobně zachycuje dokument Miss Americana na Netflixu.
Autor: ČTK
Legendární oscarová herečka a aktivistka Jane Fonda se svěřila, že v dětství zažila sexuální zneužívání a v pozdějším věku byla v profesním životě propuštěna za to, že odmítla spát se svým šéfem.
Autor: Profimedia.cz
První afroamerická držitelka Oscara za hlavní roli herečka Halle Berry otevřeně mluví o tom, že domácí násilí provázelo celý její život. Jako dítě sledovala, jak její otec brutálně bije její matku, a v dospělosti ji jeden z jejích partnerů udeřil tak silně, že utrpěla trvalou ztrátu 80 % sluchu na jednom uchu. „Nikdy nenechte muže, aby vám udělali to, co vás bude na duši bolet po celý život,“ uvedla herečka.
Autor: Profimedia.cz
Světoznámá somálská supermodelka a autorka bestselleru Pouštní květ (který byl i úspěšně zfilmován) Waris Dirie šokovala svět, když na vrcholu své kariéry promluvila o rituální ženské obřízce (FGM), kterou musela vytrpět jako pětiletá dívka v poušti. Obřízku prováděli muži a traumatizovalo ji to na celý život. Svůj příběh proměnila v celosvětový boj proti tomuto násilí jako zvláštní vyslankyně OSN.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná britská modelka a herečka Cara Delevingne se přidala k hnutí #MeToo, když popsala děsivý zážitek s Harvey Weinsteinem. Ten se ji pokusil v hotelovém pokoji verbálně dotlačit k sexuálnímu styku s jinou ženou a následně se ji pokusil políbit, když se snažila z pokoje utéct.
Autor: Reuters
Hvězda seriálu Ošklivka Betty (Ugly Betty) herečka America Ferrera v rámci hnutí #MeToo šokovala veřejnost přiznáním, že byla poprvé sexuálně napadena, když jí bylo pouhých 9 let. Otevřeně mluvila o tom, jak jako dítě prožívala roky paralyzujícího strachu a pocitu viny, protože útočníka musela denně potkávat cestou do školy.
Autor: Reuters
Americká herečka Gabrielle Unionová ve své biografické knize We’re Going to Need More Wine detailně popsala trauma z dob svých studií na vysoké škole, kdy byla brutálně znásilněna neznámým útočníkem pod hrozbou zastřelení v obchodě s obuví, kde tehdy pracovala na brigádě. Unionová dnes aktivně bojuje za práva obětí a odmítá mýty o tom, že by si oběti mohly za napadení samy například nevhodným oblečením.
Autor: AP
Herečka Abigail Breslinová známá z filmu Malá Miss Sunshine veřejně přiznala, že se stala obětí sexuálního násilí a znásilnění ve vztahu. O svém zážitku dlouho mlčela ze strachu, že jí nikdo neuvěří a že její tehdejší partner situaci ještě zhorší. Později sdílela svou diagnózu komplexní posttraumatické stresové poruchy (C-PTSD), aby pomohla normalizovat debatu o duševním zdraví obětí.
Autor: Reuters
Nejslavnější americká profesionální boxerka 90. let Christy Martinová zažívala v soukromí peklo, které vyvrcholilo v roce 2010. Její manžel a trenér James Martin ji dlouhodobě psychicky a fyzicky týral. Konflikt vyvrcholil brutálním pokusem o vraždu, kdy ji manžel pobodal a postřelil. Christy útok zázrakem přežila a její příběh o nezlomnosti a přežití se stal námětem knižních pamětí i biografického filmu.
Autor: Reuters
Zpěvačka a herečka Amber Tamblynová otevřeně promluvila o tom, že v minulosti přežila partnerské zneužívání. Stala se jednou ze zakladatelek iniciativy Time’s Up, která finančně a právně pomáhá ženám s nižšími příjmy (např. dělnicím nebo servírkám) bránit se proti zneužívání moci a napadání na pracovišti.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv Tarana Burke není hollywoodskou celebritou v klasickém smyslu, je to nejdůležitější žena celého hnutí Me Too. Jako sociální aktivistka vymyslela a poprvé použila frázi „Me Too“ již v roce 2006 na síti MySpace poté, co pracovala s mladými dívkami tmavé pleti, které přežily sexuální násilí. Chtěla jim tímto způsobem ukázat, že ve svém těžkém traumatu nejsou samy. Vyprávěla jim svůj příběh, který pro ni byl traumatem.
Autor: Profimedia.cz
Nejúspěšnější country-popová zpěvačka všech dob Shania Twain ve své autobiografii From This Moment On šokovala veřejnost detaily o svém dětství. Popsala, že ji její nevlastní otec Jerry Twain fyzicky, psychicky a sexuálně zneužíval. Zpěvačka vzpomínala, jak jako dítě nespala, aby hlídala, zda její matka po brutálních útocích otce stále dýchá. Kvůli strachu ze zneužívání v dospívání záměrně nosila těsné podprsenky a schovávala své tělo, aby si jí nikdo nevšiml.
Autor: Profimedia.cz
Slavná americká herečka a modelka Brooke Shieldsová v roce 2023 v dokumentu Pretty Baby poprvé přiznala, že byla na začátku své kariéry po vystudování vysoké školy znásilněna vysoce postaveným hollywoodským manažerem v jeho hotelovém pokoji. Shieldsová popsala, že tehdy upadla do stavu naprostého zamrznutí (paralýzy) a po útoku si incident dlouho vyčítala.
Autor: Reuters
Držitelka ceny BAFTA (Crash, Westworld) herečka Thandiwe Newtonová otevřeně promluvila o tom, že byla v pouhých šestnácti letech systematicky zneužívána a manipulována o třiadvacet let starším režisérem Johnem Duiganem během natáčení filmu Flirting. Později popsala jiný traumatický zážitek z castingu, kde ji režisér tajně natáčel kamerou pod sukní a nutil ji osahávat se – nahrávku pak ukazoval svým přátelům během pokerových večerů.
Autor: Profimedia.cz
Držitelka Oscara za film Mocná Afrodité herečka Mira Sorvino byla jednou z hlavních tváří, které odhalily ekonomické a profesní tresty pro ženy, jež odmítly muže. Poté, co Sorvino odmítla sexuální návrhy Harveyho Weinsteina, ji producent dostal na černou listinu v Hollywoodu. Režisér Peter Jackson později veřejně přiznal, že mu Miramax (Weinsteinova společnost) v 90. letech tvrdil, že je Sorvino „noční můrou pro spolupráci“, kvůli čemuž ji záměrně neobsadil do trilogie Pán prstenů.
Autor: Reuters
Jedna z nejvlivnějších žen světového šoubyznysu moderátorka Oprah Winfrey postavila část své mise na pomoci obětem, protože sama v dětství prošla obrovským traumatem. Veřejně sdílela, že byla od svých devíti let opakovaně sexuálně zneužívána a znásilňována svými rodinnými příslušníky a bratrancem, což v jejích čtrnácti letech vedlo k těhotenství a tragické smrti jejího předčasně narozeného dítěte.
Autor: Profimedia.cz
Známá americká autorka kuchařek, modelka a televizní moderátorka show Top Chef Padma Lakshmi veřejně popsala, že byla v sedmi letech zneužívána přítelem své matky a v šestnácti letech brutálně znásilněna svým tehdejším přítelem. Své trauma využila k tomu, aby se stala ambasadorkou organizace ACLU pro práva žen.
Autor: Reuters
Mexicko-americká herečka a producentka Salma Hyeková v roce 2017 napsala emočně silný otevřený dopis pro The New York Times, ve kterém označila Harveyho Weinsteina za „své monstrum“. Popsala, že během natáčení svého životního projektu, filmu Frida (2002), musela čelit neustálým sexuálním požadavkům, nočním návštěvám v hotelu a psychickému vydírání. Když producenta opakovaně odmítla, Weinstein hrozil, že film zruší. Jako pomstu ji později na place donutil natočit explicitní nahou scénu pod hrozbou zastavení produkce.
Autor: Profimedia.cz
Múza režiséra Quentina Tarantina herečka Uma Thurmanová v roce 2018 odhalila, že ji Harvey Weinstein na začátku jejich spolupráce sexuálně napadl v hotelovém pokoji v Londýně. Thurmanová zároveň popsala toxické prostředí v tehdejším Hollywoodu, kde se jako mladá herečka cítila bezbranná, a kritizovala skutečnost, že její varování byla dlouhá léta přehlížena.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Herečka Jena Malone známá z filmové série Hunger Games v roce 2023 veřejně přiznala, že byla sexuálně napadena někým z produkčního týmu přímo během natáčení závěrečného dílu Hunger Games: Síla vzdoru 2. část. Malone popsala, že kvůli tomuto traumatu měla dlouho problém film vůbec sledovat, přestože byla na svou roli hrdá. Prošla si složitým procesem vnitřního hojení.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Kanadsko-americká rocková zpěvačka, držitelka cen Grammy Alanis Morissette, v dokumentu Jagged otevřeně přiznala, že byla v patnácti letech opakovaně znásilněna několika muži z hudebního průmyslu. Morissette zdůraznila, že trvalo desítky let, než si dokázala plně uvědomit, že jako nezletilá byla obětí systematického zneužití moci dospělými muži, kterým tehdy důvěřovala.
Autor: archiv Metronome Prague
Britská zpěvačka a tanečnice FKA twigs podala v roce 2020 žalobu na svého bývalého partnera, herce Shia LaBeoufa. Obvinila ho ze systematického fyzického napadání, emocionálního teroru a vědomého šíření pohlavní choroby. Zpěvačka popsala, jak ji partner izoloval od rodiny, kontroloval její spánek a vyhrožoval, že úmyslně nabourá auto, ve kterém oba jeli, pokud mu nevyzná lásku.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Zoufalé manželky herečka Teri Hatcherová udělala v roce 2006 mimořádně odvážný krok, když veřejně odhalila, že byla v dětství sexuálně zneužívána svým strýcem Richardem Stoneem. Hatcherová se rozhodla promluvit poté, co se dozvěděla, že jiná mladá oběť téhož muže spáchala kvůli traumatu sebevraždu. Její svědectví pomohlo policii případ znovu otevřít a poslat jejího strýce do vězení.
Autor: Profimedia.cz
Americká profesionální tanečnice, herečka a porotkyně show America’s Got Talent Julianne Houghová otevřeně promluvila o tom, že byla fyzicky a psychicky zneužívána jako dítě, když v deseti letech studovala na prestižní taneční akademii v Londýně. Tuto zkušenost sdílela proto, aby pomohla odkrýt temnou stranu dětského vrcholového sportu a tance.
Autor: AP
Irácká jezídská aktivistka Nadia Muradová (na fotografii uprostřed), která byla v roce 2014 unesena teroristy z Islámského státu (ISIS), byla držena jako sexuální otrokyně, opakovaně znásilňována a mučena. Poté, co se jí podařilo uprchnout, popsala své traumatické zážitky celému světu a stala se hlasem obětí válečného sexuálního násilí. V roce 2018 za své úsilí obdržela Nobelovu cenu za mír.
Autor: AP
Herečka Pamela Andersonová ve svých pamětech a biografickém dokumentu otevřeně popsala rozsáhlá traumata z dětství a dospívání. Svěřila se, že byla v dětství opakovaně zneužívána svou tehdejší hlídací chůvou a ve dvanácti letech ji znásilnil o mnoho let starší muž. Andersonová o těchto zkušenostech promluvila, aby pomohla odbourat pocit studu, kterým oběti zneužívání často trpí.
Autor: Reuters
Jedna z nejlépe placených hollywoodských hvězd 90. let herečka Demi Moore ve své autobiografické knize Inside Out šokovala veřejnost upřímným přiznáním. Uvedla, že byla v pouhých patnácti letech znásilněna starším mužem, který její matce zaplatil 500 dolarů, aby získal přístup do jejich bytu. Moore detailně popsala hluboké trauma z pocitu zrady ze strany vlastní matky, která se potýkala se závislostmi.
Autor: ČTK
Slavná americká herečka Melanie Griffithová popsala traumatickou zkušenost z počátku své kariéry s legendárním režisérem Alfredem Hitchcockem (který úzce spolupracoval s její matkou Tippi Hedrenovou). Griffithová promluvila o tom, jak byl Hitchcock ženami v průběhu dekád přímo posedlý, psychicky je terorizoval, sexuálně obtěžoval a v případě odmítnutí jim aktivně ničil filmovou kariéru.
Autor: AP
Popová ikona Madonna v několika hlubokých rozhovorech promluvila o svém traumatickém začátku po přestěhování do New Yorku na konci 70. let. Jako mladá, chudá tanečnice byla za bílého dne na ulici přepadena a pod hrozbou nože odvlečena na střechu budovy, kde byla znásilněna. Madonna uvedla, že incident tehdy nenahlásila na policii kvůli obrovskému ponížení a strachu z tehdejšího přístupu úřadů k obětem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka proslavená rolí detektiva Olivie Bensonové v seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti Mariska Hargitay v roce 2023 poprvé veřejně přiznala, že byla ve svých třiceti letech znásilněna mužem, kterého považovala za blízkého přítele. Hargitay popsala, že upadla do stavu naprosté paralýzy, aby útok přežila. Své profesní i osobní úsilí kompletně věnovala pomoci ostatním – založila celosvětově uznávanou nadaci Joyful Heart Foundation, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí zpracovat prožité trauma.
Autor: AP
Držitelka Oscara, Emmy a Tony herečka Viola Davisová veřejně promluvila o tom, že je dětskou pamětnicí těžkého domácího násilí. Vyrůstala v extrémní chudobě a sledovala, jak její otec brutálně fyzicky napadal její matku. Davisová dnes aktivně financuje a podporuje krizová centra pro oběti, přičemž domácí násilí označuje za „poslední společensky tolerované zneužívání“.
Autor: Reuters
Herečka Annabella Sciorra známá ze seriálu Rodina Sopránů byla klíčovou svědkyní u soudu s Harvey Weinsteinem. Popsala, že ji producent na počátku 90. let brutálně znásilnil v jejím vlastním bytě. Když se ho pokusila konfrontovat, Weinstein jí vyhrožoval zničením kariéry, což v ní na desítky let vyvolalo těžké psychické trauma a profesní izolaci.
Autor: Profimedia.cz
Legendární oscarová herečka Anjelica Hustonová ve svých pamětech popsala traumatický vztah s hercem Ryanem O’Nealem v 70. let. Vzpomínala na incident, kdy ji na večírku fyzicky napadl, udeřil ji do obličeje a zlomil jí nos. Hustonová o této zkušenosti mluví, aby ukázala, jak obtížné bylo pro ženy v tehdejším Hollywoodu z takto toxických vztahů odejít.
Autor: AP
První vítězka soutěže American Idol a úspěšná moderátorka talk show Kelly Clarksonová otevřeně promluvila o emocionálním a verbálním týrání, které zažívala během manželství se svým bývalým manažerem Brandonem Blackstockem. Popsala, jak ji partner systematicky shazoval, ničil její sebevědomí a snažil se kontrolovat její finance i kariéru. Svou zkušenost přetavila do emočně silného alba Chemistry.
Autor: AP
Hvězda populárního komediálního seriálu Taková moderní rodinka Sarah Halyndová prožila traumatický partnerský vztah s hercem Mattem Prokopem. Čelila ze strany partnera těžkému fyzickému i verbálnímu napadání a dusivé kontrole. Hylandová musela situaci řešit soudním zákazem přiblížení. Dnes aktivně mluví o tom, jak násilníci často využívají i domácí mazlíčky k citovému vydírání oběti.
Autor: AP
Herečka Melissa Benoistová šokovala své fanoušky v roce 2019, kdy vydala emotivní čtrnáctiminutové video. Detailně v něm popsala, že přežila domácí násilí ze strany svého bývalého manžela Blakea Jennera. Agrese ze strany partnera eskalovala až do momentu, kdy jí hodil do obličeje mobilní telefon, čímž jí zlomil nos a způsobil trvalé poškození oční duhovky.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Robin Givensová byla na konci 80. let jednou z prvních žen tmavé pleti, která otevřeně v televizním vysílání popsala domácí teror ze strany svého tehdejšího manžela, slavného boxera Mika Tysona. Přestože Tyson tehdy své chování zlehčoval, Givensová svým odvážným krokem ukázala, že domácí násilí se nevyhýbá ani těm nejúspěšnějším párům.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná komediální herečka Anna Farisová ve své autobiografické knize popsala zkušenosti se zneužitím moci na pracovišti. Svěřila se, že ji jeden filmový režisér před celým štábem plácl přes zadek a otevřeně ji na place sexuálně ponižoval. Farisová popsala pocit bezmoci, kdy se jako začínající herečka bála ozvat, aby nebyla označena za „problémovou“.
Autor: Profimedia.cz
Populární americká stand-up komička a herečka Amy Schumerová odhodila humor stranou ve chvíli, kdy začala otevřeně mluvit o svém bývalém partnerovi, který ji fyzicky napadal. Schumerová detailně popsala incident, kdy ji partner srazil k zemi a táhl po asfaltu. A otevřeně rozebírá psychologický mechanismus, proč pro ni bylo tak těžké z takto nebezpečného vztahu včas odejít.
Autor: Profimedia.cz
Slavná americká scenáristka a komička Tina Fey má na své pravém líci viditelnou jizvu. Dlouho o jejím původu mlčela, ale později odhalila, že jde o vzpomínku na hrozivý zážitek z dětství – když jí bylo pouhých pět let, neznámý muž k ní přistoupil na dvorku za domem a bezdůvodně jí nožem rozřízl tvář.
Autor: AP
Americká podnikatelka a celebrita Paris Hiltonová v roce 2023 šokovala veřejnost upřímným přiznáním, že byla v patnácti letech zdrogována a znásilněna starším mužem, který jí v nákupním centru podstrčil nápoj s omamnou látkou. Hiltonová rovněž popsala rozsáhlé psychické a fyzické zneužívání, kterému byla jako dospívající dívka vystavena v problémových nápravných internátních školách pro mládež, proti jejichž praktikám dnes aktivně bojuje na legislativní úrovni.
Autor: AP
Hvězda seriálu Emily in Paris Lily Collinsová otevřeně popsala své zkušenosti z rané dospělosti, kdy prožila extrémní emocionální a verbální zneužívání ze strany tehdejšího partnera. Násilné chování v ní vyvolalo takový stres, že se u ní projevily vážné fyzické symptomy včetně panických atak, kožních problémů a ledvinových infekcí. Collinsová o svém zážitku mluví proto, aby varovala před nebezpečím psychického teroru, který na těle oběti zanechává hluboké stopy.
Autor: AP
Italská herečka a režisérka Asia Argento byla jednou z klíčových žen, které v roce 2017 prolomily hradbu mlčení kolem Harveyho Weinsteina. Veřejně přiznala, že ji producent v roce 1997 brutálně znásilnil v hotelovém pokoji ve Francii. Argento popsala, že se desítky let obviňovala a mlčela, protože se bála, že by Weinstein zničil její kariéru a reputaci v evropském i americkém filmu.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Úspěšná americká komička a herečka Tiffany Haddishová odhodila svůj obvyklý humor, když v rozhovorech otevřeně promluvila o tom, že byla v pouhých sedmnácti letech znásilněna vojenským kadetem. Haddishová popsala, jak složité pro ni bylo se z tohoto raného traumatu zotavit. Dnes využívá svůj vliv k podpoře dětí a mladých lidí z pěstounské péče, kteří jsou k takovým útokům nejzranitelnější.
Autor: Reuters
Slavná americká profesionální tanečnice Cheryl Burke otevřeně přiznala, že v minulosti prošla řadou fyzicky a emočně zneužívajících vztahů. Prohlásila, že kvůli traumatickým zkušenostem z dětství a dospívání považovala toxické chování mužů za „normální“ a trvalo jí roky terapie, než dokázala rozpoznat zdravé partnerské hranice a začít o svém uzdravení veřejně mluvit.
Autor: ČTK
Americká herečka Judith Lightová v dospělosti otevřeně přiznala, že byla v mládí obětí sexuálního napadení. Své trauma přetavila v celoživotní aktivismus. Stala se jednou z nejhlasitějších zastánkyň práv žen a komunity LGBTQ+ a dlouhodobě pomáhá organizacím, které poskytují krizové zázemí pro oběti násilí.
Autor: Reuters
Hvězda filmů Boogie Nights či Pařba ve Vegas Heather Grahamová veřejně popsala své zkušenosti s Harvey Weinsteinem z počátku tisíciletí. Weinstein jí během pracovní schůzky otevřeně naznačil, že ji obsadí do hlavních rolí pouze pod podmínkou, že s ním půjde do postele. Grahamová popsala paralyzující pocit, kdy jako mladá herečka musela kalkulovat s tím, jak moc její odmítnutí zničí její profesní budoucnost.
Autor: Profimedia.cz
Držitelka Oscara herečka Patricia Arquette otevřeně mluví o tom, že sexuální predátorství v Hollywoodu bylo po celá desetiletí otevřeným tajemstvím. Vzpomínala na děsivou schůzku s režisérem Oliverem Stonem v 90. letech, který ji po odmítnutí jejích profesionálních hranic vystavil agresivnímu chování. Arquette dnes bojuje za zrovnoprávnění platů a ochranu žen na pracovišti.
Autor: Reuters
Desetinásobná držitelka ceny Grammy a legenda funku a soulu Chaka Khanová ve své autobiografii detailně popsala, že byla v dětství sexuálně zneužívána. V pozdějším věku navíc prožila extrémně násilné manželství s Richardem Hollandem, který ji v záchvatech vzteku fyzicky napadal, a to i v době, kdy byla ve vysokém stupni těhotenství. Chaka Khanová o svém přežití mluví, aby dodala sílu ženám v menšinových komunitách.
Autor: Reuters
Hvězda filmu Americká krása Mena Suvari ve svých pamětech The Great Peace šokovala upřímným přiznáním, že byla v pouhých dvanácti letech znásilněna přítelem svého staršího bratra. Popsala, že tento incident zásadně zlomil její dětství, poškodil její vnímání vlastní hodnoty a trvalo desítky let, než dokázala trauma zpracovat a otevřeně o něm promluvit.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Selma Blairová známá z filmů Velmi nebezpečné známosti či Hellboy se v roce 2017 připojila k hnutí #MeToo. Otevřeně promluvila o tom, že byla na začátku své kariéry sexuálně napadena a verbálně zastrašována režisérem Jamesem Tobackem, který jí hrozil zničením profesní budoucnosti i fyzickou likvidací, pokud o schůzce v jeho hotelovém pokoji promluví.
Autor: AP
Herečka Alyssa Milano sice sdílela i své vlastní negativní zkušenosti s obtěžováním v Hollywoodu, ale do historie se zapsala především tím, že v říjnu 2017 přetavila kampaň aktivistky Tarany Burke do podoby celosvětového virálního hashtagu #MeToo na Twitteru. Vyzvala ženy po celém světě, aby na její status odpověděly těmito dvěma slovy, pokud zažily sexuální obtěžování či napadení, což spustilo lavinu milionů svědectví.
Autor: AP
Novozélandsko-kanadská držitelka Oscara za film Piano a hvězda seriálu True Blood herečka Anna Paquinová veřejně odpověděla na výzvu hnutí #MeToo a potvrdila, že byla během svého působení v zábavním průmyslu vystavena sexuálnímu obtěžování a nátlaku. O své zkušenosti mluví jako o strukturálním problému, kterému musely mladé dívky ve filmu čelit zcela osamoceně.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Britská herečka Kate Beckinsale se zařadila mezi ženy, které popsaly predátorské praktiky Harveyho Weinsteina. Svěřila se, že ji poprvé pozval do hotelového pokoje, když jí bylo pouhých sedmnáct let. Když jeho narážky odmítla, v pozdějších letech na ni Weinstein opakovaně agresivně křičel a vyhrožoval jí úplným zničením její filmové kariéry.
Autor: AP
Slavná herečka a držitelka Oscara Angelina Jolie se v roce 2017 připojila k vlně svědectví proti Harvey Weinsteinovi. Popsala, že se ji producent pokusil napadnout v hotelovém pokoji na konci 90. let během natáčení filmu Podoby lásky. Jolie tehdy jeho nátlak odmítla, varovala před ním ostatní kolegyně a odmítla s ním v budoucnu kdykoliv pracovat.
Autor: Profimedia.cz