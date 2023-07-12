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Pro rodiče není nic horšího, než když přijde o dítě. S takovou ztrátou se nelze nikdy plně vyrovnat. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy potkala tato tragédie. Někteří potomci přišli o život v pozdějším věku, jiní už jako děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Jediný syn modelky Cindy Crawfordové, Presley Gerber, zemřel v neděli 20. září 2026 ve věku sedmadvaceti let. Zemřel v rehabilitačním zařízení v Los Angeles. Ačkoliv oficiální příčina smrti nebyla bezprostředně po tragédii zveřejněna a čeká se na výsledky pitvy, Presley se dlouhodobě potýkal s vážnými psychickými problémy, úzkostmi a závislostí na návykových látkách, o čemž v minulosti sám otevřeně mluvil na sociálních sítích.
Autor: AP
V roce 2009 na rodinné dovolené na Bahamách tragicky zemřel tehdy šestnáctiletý syn Jett herce Johna Travolty. Chlapec, který trpěl autismem a Kawasakiho syndromem, dostal těžký epileptický záchvat a utrpěl fatální zranění hlavy.
Autor: AP
Skladatel Karel Svoboda a jeho tehdejší manželka Vendula (dnes Pizingerová) přišli v roce 2000 o dceru Klárku, která ve věku necelých pěti let zemřela na leukémii.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
V roce 2009 přišel legendární boxer Mike Tyson o svou čtyřletou dceru Exodus. Ta se doma při hře nešťastně zapletla do kabelu od běžeckého pásu a uškrtila se.
Autor: Charlie Gray
V roce 2000 prožil zpěvák Michal David se svou manželkou obrovskou tragédii, když jejich devítiletá dcera Miška podlehla akutní leukémii.
Autor: Ondřeh Pýcha
Americký R&B zpěvák Bobby Brown prožil tuto tragédii dokonce dvakrát. V roce 2015 zemřela jeho dvaadvacetiletá dcera Bobbi Kristina Brownová (kterou měl se zpěvačkou Whitney Houstonovou) poté, co byla nalezena v bezvědomí ve vaně. V listopadu 2020 pak na následky předávkování drogami zemřel i jeho osmadvacetiletý syn Bobby Brown Jr.
Autor: AP
Frontman skupiny Olympic Petr Janda přišel v roce 2001 o svého nejstaršího syna Petra. Ten v pouhých třiatřiceti letech podlehl zhoubnému nádoru na mozku, s nímž bojoval několik let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
V roce 2007 se herečce Veronice Žilkové a Martinu Stropnickému narodil syn Melichar. Chlapeček se narodil s vrozenou brániční kýlou a po necelých osmi měsících boje o život v nemocnici zemřel.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Slavný kytarista Eric Clapton zažil nepředstavitelný šok v roce 1991. Jeho čtyřletý syn Conor vypadl z otevřeného okna v 53. patře mrakodrapu v New Yorku. Clapton o této tragédii napsal svou nejslavnější píseň Tears in Heaven.
Autor: Dave Kaplan
Slavná herečka Stella Zázvorková prožila životní trauma v mládí. Její patnáctiletá dcera Jana (jejímž otcem byl Miloš Kopecký) spáchala v 50. letech demonstrativní sebevraždu otravou plynem. Chtěla pouze matku vytrestat za to, že přišla pozdě domů, neuvědomila si však, že se v té době měnil časový harmonogram dodávek plynu, a záchrana dorazila pozdě.
Autor: © Filmové studio Barrandov
V roce 2012 herce Sylvestera Stalloneho zasáhla zpráva o náhlé smrti jeho nejstaršího syna Sage. Bylo mu šestatřicet let a příčinou byl infarkt způsobený skrytou srdeční vadou (aterosklerózou).
Autor: AP
Legendární představitelka Pyšné princezny, herečka Alena Vránová přežila svou jedinou dceru Markétu Rážovou (kterou měla s hercem Vladimírem Rážem). Markéta v roce 2014 podlehla v pouhých pětapadesáti letech celkovému selhání organismu po dlouhém boji s alkoholismem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Irská zpěvačka Sinéad O’Connorová přišla v lednu 2022 o svého sedmnáctiletého syna Shanea, který spáchal sebevraždu. Sama zpěvačka o rok a půl později zemřela.
Autor: Profimedia.cz
Známá komediální herečka Helena Růžičková přišla o svého jediného syna, herce Jiřího Růžičku mladšího. Jiří, který se potýkal s extrémní nadváhou a řadou zdravotních kolapsů, zemřel v roce 1999 ve věku třiačtyřiceti let po dlouhém pobytu v nemocnici.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Frontman legendární rockové kapely Led Zeppelin Robert Plant přišel v roce 1977 o svého pětiletého syna Karaca, který podlehl těžké žaludeční infekci v době, kdy byla kapela na turné po USA. Zpěvák pro něj později napsal dojemnou píseň All My Love.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Dalibor Janda prožil nejhorší chvíle v roce 2003. Jeho jednadvacetiletý syn Dalibor Janda mladší tehdy skočil z Nuselského mostu v Praze. Mladík dlouhodobě bojoval s psychickými problémy a depresemi.
Autor: Mikuláš Křepelka
Americký moderátor a herec Nic Cannon přišel v prosinci 2021 o svého pětiměsíčního syna Zena. Chlapečkovi byl diagnostikován agresivní nádor na mozku (hydrocefalus), kterému velmi rychle podlehl.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z největších herců Hollywoodu Marlon Brando čelil obrovským rodinným tragédiím. V roce 1995 se jeho pětadvacetiletá dcera Cheyenne Brando oběsila poté, co propadla hlubokým depresím. Ty u ní propukly poté, co její nevlastní bratr Christian Brando zastřelil jejího tehdejšího přítele.
Autor: Profimedia.cz
Slavný producent a magnát Dr. Dre přišel v roce 2008 o svého dvacetiletého syna Andreho Younga Jr., který se doma nešťastně předávkoval heroinem a morfiem.
Autor: ČTK
Americká oscarová herečka Regina Kingová ztratila v lednu 2022 svého jediného syna, Iana Alexandera Jr., který působil jako DJ. Ian spáchal sebevraždu jen několik dní po svých šestadvacátých narozeninách.
Autor: Reuters
Britský herec Tim Roth známý z tarantinovek prožil tragédii v roce 2022, kdy jeho pětadvacetiletý syn Cormac Roth, talentovaný hudebník, podlehl vzácné formě rakoviny (nádoru ze zárodečných buněk).
Autor: Netflix
Slavná zpěvačka Tina Turnerová přežila dva své biologické syny. Její nejstarší syn Craig spáchal v roce 2018 sebevraždu a mladší syn Ronnie podlehl v roce 2022 těžké nemoci.
Autor: Reuters
Představitel Jamese Bonda, herec Pierce Brosnan přišel v roce 2013 o svou adoptivní dceru Charlotte. Ve svých jednačtyřiceti letech podlehla rakovině vaječníků – stejné nemoci, která dříve vzala život i její matce (hercově první manželce).
Autor: AP
Australský hudebník Nick Cave přišel tragicky o dva syny během sedmi let. V roce 2015 jeho patnáctiletý syn Arthur nešťastně spadl z útesu a v roce 2022 zemřel jeho další syn Jethro ve věku jednatřiceti let.
Autor: Reuters
Držitel Oscara, herec Paul Newman ztratil v roce 1978 svého jediného syna Scotta. Ten se v pouhých osmadvaceti letech nešťastně předávkoval alkoholem a léky. Herec na jeho památku následně založil nadaci bojující proti drogové závislosti.
Autor: Profimedia.cz
Americký politik Joe Biden prožil rodinnou tragédii opakovaně. V roce 1972 při autonehodě zahynula jeho první manželka a roční dcera Naomi. V roce 2015 pak jeho dospělý syn Beau Biden podlehl v šestačtyřiceti letech agresivnímu nádoru na mozku.
Autor: AP
Slavný komik Bill Cosby přišel v roce 1997 o svého sedmadvacetiletého syna Ennise. Ten byl chladnokrevně zastřelen na kraji dálnice v Los Angeles, kde u svého auta zrovna měnil píchlou pneumatiku.
Autor: Reuters
Legendární psychiatr a odborník na partnerské vztahy Miroslav Plzák prožil tragédii, která pro něj byla jako pro lékaře profesním i lidským traumatem. Jeho tehdy jednadvacetiletý syn Miroslav, student medicíny, spáchal v roce 1972 sebevraždu skokem z okna.
Autor: ČTK
Americká modelka a playmate Anna Nicole Smithová prožila největší životní zlom v září 2006. Její dvacetiletý syn Daniel přijel do porodnice na Bahamách, aby navštívil svou matku a právě narozenou sestřičku. V nemocničním pokoji se však nešťastně předávkoval kombinací léků a zemřel. Anna Nicole zdrcením ze smrti syna zemřela o pouhých pět měsíců později na předávkování léky.
Autor: Profimedia.cz
Slavná americká zpěvačka z hudebního klanu Osmondových Marie Osmondová přišla v roce 2010 o svého osmnáctiletého adoptivního syna Michaela. Mladík, který dlouhodobě bojoval s depresemi a závislostmi, spáchal sebevraždu skokem z okna svého bytu v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Slavná herečka a humanitární aktivistka Mia Farrowová, která během svého života vychovala celkem 14 dětí (vlastních i adoptovaných), přežila hned tři z nich. V roce 2000 zemřela její adoptivní dcera Tam na selhání srdce, v roce 2008 adoptivní dcera Lark podlehla komplikacím spojeným s virem HIV a v roce 2016 spáchal její adoptivní syn Thaddeus sebevraždu střelou do hrudníku.
Autor: Reuters
Irský zpěvák, organizátor slavného festivalu Live Aid a charitativní aktivista Bob Geldof, prožil rodinnou tragédii, která se děsivě opakovala. V roce 2014 byla jeho pětadvacetiletá dcera Peaches Geldofová nalezena mrtvá ve svém domě – předávkovala se heroinem. Její matka (hudebníkova exmanželka Paula Yates) zemřela na identické předávkování o 14 let dříve.
Autor: Universal
Slavný americký zpěvák a rocker Roy Orbison prožil hned několik neuvěřitelných životních ran. Poté, co jeho manželka Claudette zahynula při nehodě na motorce, uhořeli v roce 1968 při tragickém požáru jeho rodinného domu dva z jeho tří synů – jedenáctiletý Roy Jr. a devítiletý Anthony.
Autor: Profimedia.cz
Tragédii si prožil i herec Dean Martin. Jeho syn Dean Paul Martin, který byl úspěšným popovým zpěvákem a pilotem, zahynul v roce 1987 v pouhých pětatřiceti letech, když se stíhačka Air National Guard, kterou pilotoval, zřítila během sněhové bouře do hor.
Autor: Archiwum HH
Slavný oscarový herec a režisér Robert Redford prožil tuto ztrátu hned dvakrát. V roce 1959 mu na syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS) zemřel teprve dvouměsíční prvorozený syn Scott. V říjnu 2020 pak jeho druhý syn James podlehl v osmapadesáti letech rakovině jater.
Autor: AP
Legendární americká komička a televizní hvězda Carol Burnettová ztratila v lednu 2002 svou nejstarší dceru Carrie Hamiltonovou. Carrie, která byla rovněž herečkou a spisovatelkou, podlehla v pouhých osmatřiceti letech zápalu plic v důsledku pokročilé rakoviny plic.
Autor: AP
Bývalá hvězda amerického fotbalu a aktér jednoho z nejsledovanějších soudních procesů historie O. J . Simpson zažil rodinné neštěstí v srpnu 1979. Jeho nejmladší dcera Aaren se nešťastnou náhodou utopila v rodinném bazénu necelý měsíc před svými druhými narozeninami.
Autor: Reuters
Manželka basketbalové legendy Kobeho Bryanta Vanessa Bryantová prožila v lednu 2020 nepředstavitelnou tragédii, která otřásla celým světem. Při havárii helikoptéry v Kalifornii zahynul jak její manžel, tak jejich teprve třináctiletá dcera Gianna.
Autor: ČTK
Americký herec Michael Madsen dvorně obsazovaný režisérem Quentinem Tarantinem (např. Gauneři, Kill Bill) ztratil v lednu 2022 svého šestadvacetiletého syna Hudsona. Hudson, který sloužil v americké armádě a žil na Havaji, spáchal sebevraždu.
Autor: ČTK
Nejúspěšnější americký sjezdař v historii Bode Miller prožil se svou manželkou Morgan nepředstavitelný šok v červnu 2018. Jejich devatenáctiměsíční dcerka Emmy během návštěvy u sousedů nepozorovaně vyběhla na zahradu a nešťastnou náhodou se utopila v bazénu. Pár se od té doby aktivně věnuje osvětě a kurzy plavání pro batolata šíří jako prevenci před utonutím dětí.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Bývalý americký prezident George H. W. Bush a jeho manželka Barbara museli čelit ztrátě v roce 1953. Jejich tříletá dcera Robin (starší sestra pozdějšího prezidenta George W. Bushe) zemřela na pokročilou leukémii. Tato zkušenost manžele vedla k celoživotní finanční i osobní podpoře výzkumu rakoviny krve u dětí.
Autor: ČTK
Zpěvačka a herečka Lisa Marie Presley přišla o syna Benjamina Keougha, který spáchal sebevraždu zastřelením. Zemřel 12. července 2020 ve věku sedmadvaceti let. Sama Lisa Marie Presley zemřela o necelé tři roky později.
Autor: Reuters