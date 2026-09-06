Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí
Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....
KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo
Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...
Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost
Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...
Jak zhubnout břicho za týden? Tuk nezmizí, ale těchto 7 změn pas zmenší
Za sedm dní nelze rozhodnout, odkud tělo spálí tuk, ani si odcvičit několik centimetrů z pasu. Břicho ale může během týdne vypadat znatelně plošší, pokud ustoupí nadýmání, omezíte přebytek soli i...
Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu
Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...
Kosmetika od moře. Sůl i řasy prospívají vlasům i pleti, vyzkoušejte je
Slaná voda, řasy, bahno i sůl. Oceány a moře ukrývají překvapivě velké množství látek, které prospívají pokožce, vlasům i unavenému tělu. Využijte je pro svou krásu na maximum.
Přiznejte barvu! Monochromatický styl frčí, vyzkoušejte naše čtyři typy
Jak si poradit s barvami v outfitu? Máte řadu možností, jak je využít, aby celkový dojem byl harmonický a elegantní, a ne křiklavý a neladný. Stále trendy je i monochromatický styl, tedy různé...
Scrollování na sítích oslabuje hlubší přemýšlení, varuje neurolog Komárek
Podle nejnovějších studií se mozek vyvíjí téměř do třiceti let a zejména v raném věku a dospívání je mimořádně zranitelný. Neurolog Vladimír Komárek v rozhovoru pro magazín Víkend DNES vysvětluje,...
Korunovace ovce, podprsenky v koši. Miss America 1969 zachvátily protesty
V sobotu 7. září 1968 ovládly obvykle poklidné přímořské letovisko Atlantic City protesty. Na dvě stě feministek se tu s transparenty a velkou popelnicí bouřilo proti soutěži Miss America. Jen kousek...
Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...
Trápí vás nafouklé břicho? Toto může být příčinou
Nafouklé břicho, pocit plnosti a nepříjemné pnutí dokážou pořádně potrápit. Plynatost přitom často souvisí s tím, co jíme a pijeme, ale také s tím, jakým způsobem jídlo konzumujeme. Které potraviny...
Proč má žena prsa a slepé střevo se podobá mandlím? Profesor Rokyta líčí záhady těla
Lidské tělo je geniální a podivuhodné zároveň. Složitá anatomie je často záhadou i pro lékaře, byť moderní věda už dokáže vysvětlit ledacos. Nebo alespoň poodhalit roušku tajemství složitých pochodů...
Školní úkoly bez nervů. Přehled AI programů, které dětem pomáhají s učením
Sedí vaše dítě nad domácím úkolem a pod stolem svítí displej s rozepsaným dotazem? Umělá inteligence už dávno není sci-fi z filmů, ale běžná realita českých domácností. Žáci ji používají na češtinu,...
Vrásky ani podbradek nevycvičíte. K čemu vám jsou obličejové cviky?
Obličejová jóga slibuje na sociálních sítích zázraky na počkání – ostrou linii čelisti, zvednutá víčka a vyhlazené vrásky bez jehel. Vědecký výzkum je však podstatně střízlivější. Zatímco některé...
Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost
Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...
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Vyhoření, úzkosti i poruchy příjmu potravy. Co způsobuje honba za dokonalostí
Snaha odvádět dobrou práci nebo být úspěšný je přirozenou součástí života. Domnělá dokonalost se ale nesmí stát hlavním měřítkem vaší hodnoty. Pokud tlak, který na sebe kladete, nezmírníte, může to...