náhledy
Na někoho měly velký vliv slavné hvězdy, které roky ani osobně VIP neznali. Na jiné zase příbuzní. Ne vždy šlo ale o ten nejlepší vliv. Některé osobnosti se museli vypořádat i s extrémně negativním vlivem blízkých na jejich osobu. Podívejte se do galerie, kdo se podělil o střípky ze soukromí.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Adele uvedla, že ji v kariéře nejvíc směrovala její kolegyně zpěvačka Beyoncé. Vzhlížela k ní a obdivovala její píli i dokonalý hlas. Ne vždy to měla Adele jednoduché. Vždy ale myslela na to, že jednou může být stejně úspěšná jako právě Beyoncé. „Každý má nějaký idol. Možná si to ani neuvědomuje, ale někde v podvědomí má tu informaci uloženou. Já jsem se vždy soustředila na ty, kteří už v životě něco dokázali. Nemyslela jsem na to, že by se mi nemuselo povést to, o čem jsem snila. Nenechala jsem se tím jednoduše stáhnout dolů. Obdivovala jsem hvězdy jako Beyoncé a věřila jsem v to dobré,“ uvedla zpěvačka pro BBC.
Autor: AP
Hudebník Harry Styles překvapil fanoušky, když v rozhovoru pro magazín Rolling Stones uvedl, kdo nejvíc inspiroval jeho. „Byla to kapela. Když jsem nemohl dál, podíval jsem se na ně. Dřeli a nevzdávali to. Nestěžovali si, podrželi mě, kdykoli jsem měl pocit, že je toho na mě moc,“ svěřil se.
Autor: AP
Britský raper a skladatel Stormzy veřejně poděkoval svému nejbližšímu příteli. „Flipz vždy stál při mě, podpořil mě a nenechal mě v žádném průšvihu. Dokázal mě podržet v nejtěžších chvílích. Ovlivnil mě v tom nejlepším,“ sdělil na Instagramu Stormzy.
Autor: AP
Populární zpěvák Ed Sheeran se svěřil, že ho v životě nejvíc ovlivnil známý hudebník. „Nikdy mě neodmítl, když jsem k němu přišel o radu. Děkuji za to. Elton John je skvělý člověk,“ svěřil se pro BBC Sheeran.
Autor: Reuters
Americká herečka a zpěvačka Hailee Steinfeldová uvedla, že ji v životě nejvíc ovlivnila zpěvačka Taylor Swiftová. Když se s ní pak po letech setkala osobně, dala jí navíc popová diva jednu velmi dobrou radu, které se drží dodnes. „Řekla mi, že na své cestě za hudební kariérou budu muset udělat spoustu rozhodnutí. A mám hlavně myslet na to, aby ta rozhodnutí byla má a ne někoho jiného. To byla nejlepší rada, jakou jsem kdy dostala,“ svěřila se Steinfeldová.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová mnohokrát vypověděla o hrůzném zážitku, kdy byla svědky toho, jak její matka v sebeobraně zastřelila otce Charlize. Podle herečky to byla obrovská tragédie, ale zároveň úleva. Roky se totiž k ní i její matce choval extrémně násilnicky a právě on ji v mnohém velmi negativně ovlivnil. Delší dobu totiž měla problém důvěřovat mužům. Naopak maminka pro ni byla hrdinkou, díky které se naučila stát si za svým a nenechat si nic líbit.
Autor: Getty Images
Zpěvačka Taylor Swift uvedla, že v jejím životě má hned několik velmi důležitých lidí, kteří ji formovali a vzhlížela k nim. Byli to jak její rodiče, tak, zpěvačka Dolly Partonová. „Myslím, že nebýt jí, nejsem tam, kde jsem. Aniž by to věděla, byla mou ikonou. V mnohém mi pomohla,“ sdělila pro People Swiftová.
Autor: ČTK
Herec Ryan Gosling nemá problém poděkovat lidem, kteří při něm stojí. V minulosti uvedl, že pro něj byla v životě velmi důležitá jeho matka. Později také uvedl, že za mnohé vděčí své manželce herečce Evě Mendesové. „Eva je úžasná žena, která vždy stála při mně. Podporuje mě a je zároveň tou nejlepší matkou. Dává nám tolik lásky. Bez ní bych nebyl tím, kým jsem,“ pěl na ni ódy Ryna na Oscarech.
Autor: Reuters
Herc Bradley Cooper nikdy nepřestane být vděčný své matce. „Neznám pokornějšího člověka. Vzdala by se všeho, abych se já měl dobře. A do konce života budu dělat vše, abych ji mohl dát vše, co si zaslouží,“ uvedl. Maminka s Cooperem dlouhé roky i bydlela.
Autor: Reuters
Zpěvačka Ariana Grande uvedla, že na ni měl největší vliv její dědeček. Když zemřel, zveřejnila audio nahrávku, kterou jí poslal. „Nedovol nikomu, aby tě poslal ke dnu. Nedovol jim, aby tě ovlivnili. Buď sama sebou a buď šťastná,“ zaznělo ve zprávě.
Autor: Reuters
Herec Leonardo DiCaprio měl za život mnoho žen. Jen jedna je u něj ale stále na prvním místě. A není to nikdo jiný, než jeho maminka. Ta je jeho velkou podporovatelkou a vždy stála při něm. Herec se o ni stará jako o královnu a vždy na ni pěje ódy.
Autor: AP
Herečka Kate Hudsonová nedávno v rozhovoru pro People uvedla, že ji v životě nejvíc ovlivnil její nevlastní otec herec Kurt Russell. Ačkoli nebyl jejím biologickým otcem, choval se k ní vždy jako k vlastní dceři a dával jí velmi cenné rady do života.
Autor: AP
Americká spisovatelka Jennette McCurdy šokovala, když veřejně přiznala, že je ráda za smrt vlastní matky. „Jsem ráda, že zemřela a už mi nebude ze života dělat peklo. Ovlivnila mě tím nejhorším možným způsobem a budu se na terapiích z jejího špatného vlivu sbírat roky,“ sdělila ve své vlastní knize.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Demi Lovato uvedla, že na ni měla negativní vliv její matka. A s ohledem na psychické problémy se s vlivem matky hůř vyrovnávala. Dnes žije po svém, daleko od rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sydney Sweeney přiznala, že ji nejvíc ovlivnili rodiče. „Nikdo na světě mě nepodporoval tak moc, jako moji rodiče, kteří mi přáli štěstí a dělali vše, abych dosáhla svého cíle. Nemuseli dělat nic, ale snažili se i pomoct,“ uvedla.
Autor: American Eagle/Mega, Profimedia.cz
Největším parťákem herečky Seleny Gomezové je její maminka. „Byla vždy spíš jako moje sestra a nejlepší kamarádka. Mohu se jí se vším svěřit, nikdy mě nesoudí, vyslechne mě a je tu pro mě, kdykoli se rozhodnu jí zavolat. Zvedne mi telefon uprostřed noci, uklidní mě. Přála bych takovou maminku každému člověku na světě,“ sdělila pro People.
Autor: AP
Herec Chris Pratt otevřeně přiznal, že ho v životě nejvíc ovlivnila jeho současná manželka Katherine Schwarzeneggerová. Dcera Arnolda Schwarzeneggera je podle Pratta učiněným andělem. „Nikdy nepřestanu děkovat za to, že jsem ji poznal,“ uvedl na Instagramu k dojemnému videu, kde je vidět právě jeho manželka.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová přiznala, že je pro ni nejdůležitější osobou její maminka. Za všech sil se snaží být stejně dobrou matkou jako vždy byla právě ta její. „Mít skvělou mámu je dar, kterého bychom si měli vážit,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Na rodiče pěje ódy i herec a kulturista Dwayne Johnson. Hlavně jeho tatínek byl pro něj obrovským vzorem a pěje na něj jen samou chválu. stejně hezký vztah se snaží mít i on se svou dcerou wrestlerkou Avou Raine.
Autor: ČTK
„Moje máma mě nikdy nenechala na holičkách. Obcházela se mnou konkurzy. Nedopustila, aby se ke mně někdo choval nevhodně. Byla se mnou vždy, dokud jsem nebyla plnoletá. A za to jí děkuji. Stála při mě a dodnes se na ni mohu ve všem spolehnout. V životě mě velmi pozitivně ovlivnila,“ sdělila herečka Saoirse Ronanová pro Bright side.
Autor: AP
„Moje máma mě naučila všechno. Naučila mě být pokorný, mít soucit, vstát, když upadnete, jak milovat, jak být silný,“ uvedl na Instagramu zpěvák Justin Bieber před lety. V současnosti děkuji hlavně své manželce Hailey.
Autor: AP
Zpěvačka Britney Spearsová v dokumentu o své osobě odhalila, jak moc negativně ji ovlivnil její vlastní otec, který nad ní měl roky naprostou moc. „Neznám horšího pocitu, než když se nad vámi snaží vyhrát vlastní rodiče a využít vás jen pro peníze,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
„Nejvíc mě v životě ovlivnila moje matka. Je to nejlepší žena, jakou znám,“ uvedl v show The Kardashians podnikatelka Kim Kardashianová. Kris Jennerová vždy všechny své děti vedla k samostatnosti a podporovala je v jejich podnikání.
Autor: @ Skims
„Naši se sice rozvedli, ale pořád to byli ti nejlepší lidé, které jsem mohl v životě mít. Nechtěl jsem nás oddělit, takže bydleli v mém domě. Každý měl své, ale byl jsem s nimi a činilo mě to šťastný, protože nikdo na světě mě nikdy nepodporoval víc, než oni dva,“ uvedl herec Jamie Foxx pro Graham Norton Show.
Autor: AP
Herec a producent Michael B. Jordan vychvaluje do nebes především svou maminku. „Nevím, jestli se jí někdy nějaká žena vyrovná,“ uvedl. Jeho matka s ním roky bydlela a nyní má domek hned vedle toho jeho. Léčí se s lupusem a Michael je rád, že jí může být nablízku.
Autor: AP
Podnikatelka Ivanka Trumpová opakovaně uvedla, že ji nejvíc v životě ovlivnila její dnes již zesnulá maminka Ivana Trumpová. Její tragický odchod těžce nesla a dnes je ráda, že může mít doma alespoň svou babičku Marii Zelníčkovou, která nedávno oslavila sté narozeniny. „Mít babi doma, je požehnání,“ uvedla.
Autor: Reuters
Sportovec kirk Cousins žil roky se svými rodiči, protože jim chtěl oplatit jejich starostlivost. Právě oni měli na sportovce největší vliv.
Autor: AP
Herec Rob Lowe uvedl, že na něj měla největší vliv jeho manželka, díky které se dostal z problémů s alkoholem i závislosti na sexu. Až trvalý vztah ho vytáhl z problémů. Desítky let už alkohol nepije a je stále se svou manželkou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zendaya uvedla, že ji nejvíc ovlivnili její rodiče, kteří jí byli tou největší oporou v počátcích kariéry a i dnes se na ně může s čímkoli obrátit. „Všechno šlo stranou, abych já byla šťastná,“ sdělila.
Autor: Reuters
Komička Kathy Griffinová naprosto milovala rodiče a skvěle s nimi vycházela. Bydlela s nimi od osmadvaceti let a později si je vedle sebe i nastěhovala. Na její život měli největší vliv.
Autor: AP
Modelka Maria Menounosová zmínila, že je pro ni rodina vším. Rodiče i bratr ji v životě nejvíc podporovali a je šťastná, že s nimi může sdílet domácnost. Být s rodinou pro ni bylo důležité i v době, kdy její maminka bojovala s rakovinou a její bratr se zotavoval po těžké autonehodě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Lawrence uvedla, že ji nejvíc ovlivnila rodina. A to jen v tom dobrém slova smyslu. Když jí bylo šestnáct let, přestěhovali se kvůli ní do Los Angeles, kde koupili dům. O pár let později se dům prodal a herečka rodičům koupila o mnoho větší sídlo jako projev vděku.
Autor: ČTK
Bývalá první dáma Michelle Obama několikrát uvedla, že ji v životě nejvíc ovlivnila její maminka. Později dodala, že na ni má skvělý vliv pochopitelně i její manžel Barack Obama. Mamince ale vděčí za dobrou výchovu i neustálou podporu jejích zájmů a snů.
Autor: ČTK
„Smálo se mi, když mi bylo osmnáct let a stále jsem bydlel u rodičů, ačkoli jsem byl skvěle placený herec, co je zrovna v kurzu. Já jsem ale rád doma vynášel odpadky, uklízet garáž a sekal trávník. Alespoň tak jsem se mohl odvděčit svým skvělým rodičům za jejich podporu. Díky nim jsem tím, kým jsem,“ uvedl pro People herec Tyalor Lautner.
Autor: Reuters
Bývalý profesionální španělský tenista Rafael Nadal žije se svou rodinou. A uvádí, že právě díky nim měl ve světě tenisu úspěchy.
Autor: Reuters
Herečka Maya Hawke má jasno, kdo ji v životě nejvíc ovlivnil. „Máma a táta. Oba dva. Měla jsem štěstí. Jsou to skvělí lidé,“ podotkla během interview k seriálu Stranger Things, kde sama excelovala.
Autor: Reuters
Modelka Kaia Gerberová bez okolků přiznala, že ji nejvíc ovlivnila maminka Cindy Crawfordová, ke které roky vzhlížela a snila o stejně úspěšné kariéře. Ačkoli původně zamýšlela dělat něco jiného, stejně u modelingu skončila a je za to ráda.
Autor: AP
Zpěvačka a herečka Nicole Richie si zase nemůže vynachválit svého otce Lionela Richieho. „Je skvělé, když máte někoho, o koho se můžete opřít a spolehnout se na něj. Vždy tu byl pro mě, pevný jako skála. Chtěla jsem být jako ona,“ uvedla pro E!.
Autor: AP
A k rodinnému příslušníkovi vzhlížela i herečka Jamie Lee Curtisová. Nejvíc ji ovlivnila její maminka herečka Janet Leighová. „Každému bych přála mámu, jakou jsme měla já,“ uvedla v rozhovoru s herečkou Drew Barrymore.
Autor: AP