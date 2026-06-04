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Slavní a jejich vzory. Na kterou ženu pěje DiCaprio největší ódy a kdo zavrhnul matku?
Extrémní proměny, které za sebou mají slavné ženy
Radikální chirurgické zákroky, menší kosmetické úpravy, hubnutí, stárnutí. To vše mění některé celebrity tak, že jsou mnohdy téměř k nepoznání. Podívejte se do galerie, jak se změnily některé slavné...
Celebrity v bikinách: Miami Swim Week ukázal nejžhavější plavkové trendy
Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky,...
KVÍZ: Znáte ikonické dětské hvězdy z českých i světových filmových trháků?
Někdy ještě ani neuměli číst a psát, ale už sbírali kladné kritiky a potlesk obecenstva. Pojďte se při příležitosti Mezinárodního dne dětí podívat na slavné české i světové dětské herecké hvězdy....
Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia...
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Jak na perfektní selfie? Hlídejte světlo a naličte se, ať je vám dobře
Ještě nikdy nebyla žádná generace vystavena takovému tlaku na vzhled a neustálé konfrontaci s představami okolí. Jak se s tím vypořádat a nezbláznit se? Pár tipů přináší vizážistka Eliška Matějková.
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Tajemství zářivého úsměvu: klíčové je večerní čištění
Zuby si čistíme denně, a přesto děláme chyby, které mohou vést k problémům. Stačí přitom změnit pár návyků a naučit se správnou techniku. Jak dlouho si zuby čistit, kdy vzít kartáček do ruky a proč...
Myslel si, že má zánět průdušek. Po půl roce kašle lékaři odhalili tuberkulózu
Jiří si nejprve myslel, že jde jen o obyčejnou virózu. Když ale kašel neustával dlouhé měsíce, pochopil, že jde do tuhého. Zjištěná diagnóza ho ale velmi šokovala. Lékaři odhalili, že má tuberkulózu....
Komu nefungují? Jsou navždy? 10 nejčastějších otázek k injekcím na hubnutí
Fungují u všech? Za jak dlouho nastoupí jejich účinek? A můžu je pak vůbec někdy vysadit? „Obezita je nemoc a léky na ni fungují podobně jako na tlak. Nemůžete je jen tak vysadit, varuje přední český...
S nikým nespím, jen si píšeme. Kde začíná a končí nevěra v digitální době
Milostné zálety už v mnoha případech nevypadají jako dřív. Digitální doba změnila pravidla hry a s nimi i to, co všechno se za ně považuje. Jakých podob nevěrné chování nabývá a proč si pravidla ve...
Šestadvacetiletá žena vypadá jako stařenka, může za to vzácná nemoc
Šestadvacetiletá Mackenzie Gomezová z USA se narodila se vzácným genetickým onemocněním, které má na světě jen třináct lidí. Statečně se svým zdravotním stavem bojuje, ale pomalu jí dochází finanční...
Slavní a jejich vzory. Na kterou ženu pěje DiCaprio největší ódy a kdo zavrhnul matku?
Na někoho měly velký vliv slavné hvězdy, které roky ani osobně VIP neznali. Na jiné zase příbuzní. Ne vždy šlo ale o ten nejlepší vliv. Některé osobnosti se museli vypořádat i s extrémně negativním...
Jak na šetrné holení intimních partií bez podráždění během léta
Péče o intimní partie je dnes stejně přirozenou součástí naší rutiny jako skincare nebo péče o vlasy. Přesto nás holení často spíš obtěžuje – hledání té správné žiletky, pěny nebo nekonečný boj s...
K lékařům chodíme až moc, české zdravotnictví potřebuje změnu, říká pneumolog
Ve své kanceláři kouká na poněkud depresivní obraz, co má pověšený na zdi – obrovské plíce vyvedené černou barvou. Trochu připomíná fotografie povinně zveřejňované na krabičkách cigaret, jež by měly...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Psycholožka: Partnerovi nemusíte vždy odpustit. Bolest může ukázat novou cestu
Erupce a emoční exploze se nevyhýbají ani dlouhodobým vztahům. A často stojí na konci těch krátkodobých. Co dělat, když to bouchne, nám poradí psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Hrouzková.