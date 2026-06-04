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Slavní a jejich vzory. Na kterou ženu pěje DiCaprio největší ódy a kdo zavrhnul matku?

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  8:30
Na někoho měly velký vliv slavné hvězdy, které roky ani osobně VIP neznali. Na jiné zase příbuzní. Ne vždy šlo ale o ten nejlepší vliv. Některé osobnosti se museli vypořádat i s extrémně negativním vlivem blízkých na jejich osobu. Podívejte se do galerie, kdo se podělil o střípky ze soukromí.
Na většinu slavných měli největší vliv rodiče. Adele na cenách Grammy (Los Angeles, 5. února 2023) Harry Styles na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026) Stormzy na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026) Ed Sheeran na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) 83. ročník udílení Zlatých glóbů. Na snímku Hailee Steinfeldová (12. ledna 2026) Jedna z nejlépe placených hereček světa, ztvárňuje role složitých postav,... Taylor Swiftová Ryan Gosling na premiéře filmu Kaskadér v Los Angeles (30. dubna 2024) Bradley Cooper v Londýně (14. října 2025) Ariana Grande na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026) Leonardo DiCaprio na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

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