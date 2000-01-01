náhledy
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn Monroe, Natalie Portmanová, Charlie Sheen a další světové osobnosti.
Zpěvačka Miley Cyrusová si jméno zkrátila a změnila. Narodila se jako Destiny Hope Cyrusová.
Herečka Natalie Portmanová si také změnila jméno. Jmenovala se původně Natalie Herschlagová.
Herečka Whoopi Goldbergová si také změnila původní jméno. Dříve byla Caryn Elaine Johnsonová.
Herečka Meg Ryanová měla tak dlouhé jméno, že by asi bylo velmi těžké si ho zapamatovat, tak si ho změnila. A dříve byla Margaret Mary Emily Anne Hyra.
Herečka Audrey Hepburnová byla rodným jménem Edda van Heemstra Hepburn-Rustonová.
Herečka Lily Jamesová se narodila jako Lily Chloe Ninette Thomsonová a pak si jméno změnila.
