|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní
Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...
Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí
Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...
Žena díky faceliftu extrémně omládla, lidé jsou z proměny nadšení
Michelle Woodová z USA si po padesátce nadělila plastiku v Mexiku, která z ní udělala jinou ženu. Omládla minimálně o dvacet let a svým vzhledem vyrazila dech nejen rodině. Facelift ji omladil...
Horečka v těhotenství může ohrozit plod. Paracetamol je nejbezpečnější možností
„Neposlouchejte Trumpa,“ radí lékaři. Vysoká horečka může být pro plod mnohem větším rizikem než paracetamol. Jaké léky na horečku nebo bolest hlavy se nesmí v těhotenství a co naopak ano?
Touha po volnosti i nuda. Která znamení nechávají partnery na druhé koleji
V partnerství většina z nás očekává, že se bude nacházet na předních příčkách zájmu svého partnera. Jsou však astrologická znamení, která vás z piedestalu sesadí poměrně rychle a nepřijde jim na tom...
Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit
O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.
Kůže potřebuje po létě restart. Dopřejte jí čas zregenerovat
Léto je za námi a počasí už není horké. Pokožka si však pamatuje každý paprsek, a potřebuje podzimní regeneraci. Zvlášť s přicházejícím chladnem a dny plnými plískanic.
Stárnete rychleji, než si myslíte? Tyto tři jednoduché úkoly odhalí pravdu
Stárnutí se neprojevuje jen vráskami, ale i tím, jak funguje naše tělo. Jednoduché testy vám odhalí, zda neztrácíte rovnováhu, sílu ani pružnost. Vyzkoušejte je doma během pár minut a zjistěte,...
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Střecha s kandovanou třešní
Střední
45 min
Tradiční nepečený dezert je ideální pro každou příležitost.
Miss vyhrála už jako kojenec. Pohádkový život a děsivá smrt Sharon Tateové
Nejkrásnější žena Hollywoodu, zlatá dívka, blonďatá bohyně… Mediální přízviska Sharon Tateové odrážela zvláštní kontrast nevinnosti a smyslnosti, který vyzařovala. Brutální vražda herečky ve vysokém...
Po třech porodech to chtělo změnu, maminka zhubla na polovinu váhy
Jednatřicetiletá Kirsty Andersonová ze Skotska trpěla těhotenskou cukrovkou, když se těšila na narození třetího potomka. Tehdy si uvědomila, že by se svým tělem měla něco dělat a nenechat dál...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Sezona epidemií je tady. Jak rozlišit a léčit chřipku, virózu i covid
Máte horečku a nevíte, co na vás leze? Může to být chřipka, ale i jiné onemocnění, které se přenáší kapénkami. Podzimní virózy jsou na vzestupu a znovu udeřil také covid, konkrétně jeho varianta...
Zázvor vás na podzim spolehlivě nakopne. Jídlu dodá říz, tělu zlepší imunitu
Tato báječná hlíza vás v chladných dnech zahřeje a povzbudí imunitu, zároveň však dodá exotický nádech vašim kuchyňským kreacím. Co možná nevíte o zázvoru?