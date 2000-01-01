Některé osobnosti mají lehčí start do života díky slavným rodičům. Podívejte se do naší galerie, kdo se stal hvězdou po vzoru matky nebo otce. Mnohdy jablko opravdu nepadlo daleko od stromu a děti slavných si vybraly i stejnou kariéru. Jindy však například vyměnily hudbu za herectví.
Herečka Andie MacDowellová má dvě dcery, které se po jejím vzoru vydaly nejprve na dráhu modelingu a později okusily i filmové prostředí. Jako například Rainey Qualley.
Herečka Lea Thompsonová podporovala v cestě za herectvím svou dcerou Zoey Deutchovou (na fotografii vpravo). V dětství přitom tvrdila, že bude dělat něco jiného. „Pamatuji si, jak mě práce mámy fascinovala, ale říkala jsem, že já to nikdy dělat nebudu. Měla jsem docela dlouho v hlavě myšlenku stát se zvěrolékařkou. Ale kdo ne? Děti milují zvířata,“ smála se Zoey v rozhovoru pro Jimmyho Fallona.
Herec Denzel Washington je rád, že se jeho syn John David vydal na hereckou dráhu stejně jako on. Původně však cílil na kariéru profesionálního hráče amerického fotbalu. „Odrazoval jsem ho od toho. Ale teď jsem rád, že si to vybral, protože je to jeho vášeň,“ uvedl pro People.
Stephen Baldwin je úspěšným americkým hercem. Jeho půvabná dcera Hailey se vydala na dráhu modelky. Navíc si vzala za manžela úspěšného zpěváka Justina Biebera.
Diana Rossová je úspěšnou zpěvačkou. Její dcera Tracee Ellis Rossová je zase úspěšnou herečkou.
Herec Kurt Russell a jeho manželka herečka Goldie Hawnová mají radost z úspěchů jejich společného syna Wyatta, který je také hercem. Původně byl však hokejovým brankářem.
Herečka Lily Collinsová v současnosti slaví velký úspěch jako herečka. Původně ovšem chtěla být hlavně modelkou. Jejím otcem není nikdo jiný než populární hudebník Phil Collins.
Herečka Maya Hawke se narodila do rodiny, kde měl úspěch v Hollywoodu jak otec, tak matka. Maminka Uma Thurmanová je slavnou herečkou a stejně tak i její tatínek Ethan Hawke je slavným hercem. „Naši na mě nikdy netlačili. Nikdy mě do ničeho nenutili. A nikdy mi nic nerozmlouvali. A za to jsem jim moc vděčná,“ uvedla Hawke pro Red Talk.
Herečka Leslie Mannová (uprostřed) má radost ze slibně rozjeté herecké kariéry své dcery Maude Apatowové (na fotografii vpravo), která září například v seriálu Euforie.
Syn Toma Hankse Colin má podobné rysy, jaké míval jeho otec v mládí. I on se vrhl na hereckou dráhu. Objevil se třeba v seriálech Dexter, Fargo nebo Mad Men nebo NCIS a v mnoha filmech. Po vzoru svého otce koketuje i s režírováním.
Jaký otec, takový syn. Herec Stellan Skarsgard je rád, že v jeho rodině jablko nepadlo daleko od stromu a syn Alexander Skarsgard je taktéž úspěšným hercem.
Lenny Kravitz je světoznámým hudebníkem. Jeho dcera Zoë Kravitzová je modelkou a herečkou.
Cindy Crawfordová je jednou z nejznámějších světových modelek. V osmdesátých a devadesátých letech byla hvězdou číslo jedna. A v jejích šlépějích jde úspěšně i dcera Kaia Gerberová.
Herečka Melanie Griffithová podporuje v herectví svou dceru, herečku Dakotu Johnsonovou.
Po vzoru otce Roberta Pinea se stal hercem i Chris Pine.
Amelia Gray Hamlinová chtěla být modelkou a herečkou jako máma už v dětství. Nakonec se jí to splnilo a její matka, modelka a herečka Lisa Rinna, je na ni pyšná. „Já jsem jí nikdy nic nerozmlouvala. Každý si musí projít vším sám, aby se rozhodl správně, co chce dělat,“ uvedla Rinna pro People.
Herečka a zpěvačka Vanessa Paradisová a herec Johnny Depp přivedli na svět Lily Rose Deppovou, která je jednou z nejžádanějších modelek a hereček. Tady jablko opravdu od stromu daleko nepadlo.
I herečka Blake Lively se narodila do slavné rodiny. Její tatínek Ernie Lively byl americkým producentem a hercem.
Brooklyn Beckham nechtěl na slávě rodičů – fotbalisty Davida Beckhama a návrhářky Victorie Beckhamové profitovat. Přesto se tak v minulosti stalo. Dnes se však od rodiny distancuje a chce být slavným kuchařem.
Dnes již zesnulá herečka Carrie Fisherová by jistě měla radost z úspěšné kariéry své dcery Billie Lourdové, která je také herečkou.
Herci Kyra Sedwicková a Kevin Bacon podporují v kariéře herečky a zpěvačky svou dceru Sosie Baconovou.
Kdo by neznal proslulého herce Jona Voighta a jeho neméně slavnou dceru herečku Angelinu Jolie?
Herec Sean Penn je hrdý na svou dceru Dylan Frances Pennovou, která se živí jako modelka a herečka.
Herečka Blythe Dannerová s dcerou Gwyneth Paltrovovou, která se stala po vzoru maminky herečkou.
Kelly Osbourne je hudebnicí stejně jako její otec Ozzy Osbourne. Kromě toho se živí i moderováním jako dříve její maminka Sharon Osbourne.
Herečka Meryl Streepová nemůže být pyšnější. Po jejím vzoru se na hereckou kariéru vrhla i její dcera Louisa Gummerová.
Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland. Oba slavní herci, kteří excelovali v hollywoodských trhácích.
Herec Martin Sheen uvedl, že jeho život a práce velmi ovlivnily všechny jeho potomky. Negativně podle něj však působil na syna Charlieho Sheena. Sice se stal úspěšným hercem, ale až příliš si užíval slávu.
Herec John Aniston byl rád, že se po jeho vzoru stala herečkou i jeho dcera Jennifer Anistonová.
Známý hudebník Steven Tyler se chlubí půvabnou dcerou Liv Tylerovou, která se stala herečkou.
Herečka a modelka Riley Keoughová a její matka Lisa Marie Presleyová. Ta se živila jako zpěvačka a textařka.
Návrhářka Stella McCartney se narodila slavnému hudebníkovi z kapely Beatles Paulovi McCartneymu.
Kevin Smith je známý americký režisér, scenárista a komik. Jeho dcera Harley Quinn Smithová je herečka a podcasterka.
Lionel Richie je legendární americký zpěvák a skladatel, zatímco jeho dcera Sofia Richie je známá modelka a módní ikona.
Quincy Jones byl legendární americký hudební producent, skladatel a aranžér. Byl známý spoluprací s Michaelem Jacksonem. Rashida Jonesová je jeho dcera a živí se jako úspěšná americká herečka.
Americký komik Larry David je jistě pyšný na svou dceru Cazzie Davidovou, která se živí jako herečka a scenáristka.
Hudebník Bono ze slavné kapely U2 podporuje v herecké kariéře dceru Eve Hewsonovou.
