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Málokdo má to štěstí, že najde svou spřízněnou duši a je s ní až do konce života. Většina lidí má za svůj život několik partnerů a hvězdy nejsou výjimkou. Podívejte se na překvapivé i bizarní rozchody slavných.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Hudebník Chris Martin a jeho dnes již bývalá manželka Gwyneth Paltrowová šli od sebe, protože byli tak rozdílní, že nedokázali životem kráčet společně. Konkrétně se nemohli shodnout na tom, jak a co budou jíst. Zatímco Gwyneth je veganka, Martin si občas dopřál maso. To byl první z problémů, který řešili. Následně se na sebe problémy a jejich odlišnosti nabalovaly, až šli od sebe. „Absolvovali jsme kurz, abychom mohli být dobrými rodiči a dál spolu vycházet bez hádek. Myslím, že to zpětně byla ta nejlepší věc, jakou jsme mohli udělat. Nic neublíží dětem víc než rozvedení a navíc rozhádaní rodiče,“ uvedla později herečka.
Autor: AP
Zpěvačka Lady Gaga už je nějaký ten rok šťastně zadaná a na vztah s ex Taylorem Kinneyem nevzpomíná. Po jejich rozchodu ale uvedla, že nemohla být s člověkem, který neuznává její názory. Navíc jí prý nevěřil, když mu vyprávěla o svých spirituálních zážitcích. Natolik se jí odcizil, že už ho nesnesla vedle sebe. „Netajím se tím, že věřím na něco mezi nebem a zemí. Mám tolik zážitků, že bych o tom mohla sepsat knihu. Ale nikdy to nevysvětlíte člověku, který v něco takového sám nevěří,“ myslí si Gaga.
Autor: AP
Byli hollywoodskými zlatíčky a miloval je celý svět. Teenageři k nim vzhlíželi a jeden čas nebyl zářivější pár, než právě oni dva. Přesto se hudebníci Justin Timberlake a Britney Spears rozešli. Skutečným důvodem rozchodu byl fakt, že chtěla zpěvačka děti a neměla sílu čekat na to, až na ně bude připravený i Timberlake. Ten ji navíc donutil jít na potrat. Zpěvačka později v dokumentu o své osobě uvedla, že dokonce věděla, že čekají holčičku. Dodnes si potrat neodpustila.
Autor: Reuters
Důvodem rozchodu této slavné dvojice měl být fakt, že Selena neustála slávu svého partnera Justina. Hvězda zpěváka Justina Biebera začala prudce stoupat, byl slavnější, než herečka Selena Gomezová a začalo jim to skřípat. Bieber po rozchodu s herečkou zdrcený, ale dnes už mají oba své nové životy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Miley Cyrusová měla období, kdy nevyšla ven, aniž by si předtím nedala cigaretu s marihuanou. To byla prý poslední kapka pro jejího partnera herce Liama Hemswortha. Za vším tedy údajně měla stát závislost. Pravda ale bude zřejmě ještě někde jinde. Pár se totiž opakovaně rozcházel a dával dohromady. Ani svatba ale nakonec nic nezachránila. Každý šel svou vlastní cestou, byť jim byla předpovídána dokonalá společná budoucnost.
Autor: Reuters
Hudebník Paul McVartney uvedl, že už nemohl dál být vedle osoby, která se během let tolik proměnila. Měl za to, že lidé jsou stejní a možná trochu se s věkem mění, jeho tehdejší žena Heather Millsová se ale prý změnila k nepoznání. A neměl na mysli vzhled, měl na mysli její osobnost.
Autor: Profimedia.cz
I rozchod herce Richarda Geera a jeho tehdejší partnerky Carey Lowellové byl poněkud nečekaný. Pár tvořili jedenáct let. „Nebyl jsem moc doma. Točil jsem po celém světě. Měl jsem ženu, kterou jsem nemohl poznat důkladně. Po jedenácti letech naše vztahu jsem si uvědomil, co vlastně má žena chce a nemohl jsem jí to splnit,“ sdělil herec pro People.
Autor: Reuters
Svazek Dennise Rodmana a herečky Carmen Electry neměl dlouhé trvání. Manžele byli jen pár dnů. A důvod rozvodu? Podle Rodmana se jeho žena chovala šíleně a nedovedl si představit budoucnost, která je čekala.
Autor: Profimedia.cz
Dvojice zpěváků Harry Styles a Taylor Swiftová spolu randila pár měsíců, ale nakonec šli od sebe. Oba byli prý až příliš slavní a nelíbilo se jim, že jsou jim paparazzi v patách. Vedlo to k častým hádkám.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová byla se svým manželem Krisem Humphriesem jen dvaasedmdesát hodin po svatbě. Až po sňatku si totiž Humphries uvědomil, že nechce vstoupit do klanu Kardashianů. Podotkl, že to na něj zkrátka bylo moc. Kim se ale také rozvodu nebránila, protože prý měla pocit, že jejich láska není dostatečně silná. Zajímavé, že si to nedokázali uvědomit před svatbou.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Jessica Simpsonová a Nick Lachey měli svou vlastní reality show a před kamerou se chovali jako dva naprosto pobláznění zamilovaní puberťáci. Jakmile se ale kamery vypnuly, začalo to mezi nimi skřípat a hádali se. Nakonec oba uznali, že nemá smysl vztah, který funguje jen před kamerami.
Autor: ČTK
Vztah hudebníka Machine Gun Kellyho a herečky Megan Foxové byl od začátku jejich seznámení jako na horské dráze. Herečka se svou obsedantně kompulzivní poruchou zpěvákovi stále vyčítala jeho zlozvyky. On jí zase vyčítal, že nechce, aby se jí díval do očí. Už to vypadalo, že se vezmou, ale šli od sebe. Jen pár dnů na to ale Megan zjistila, že je v očekávání. Nakonec se jim tedy narodila dcera, ale už spolu nebyli. A důvod rozchodu? Extrémní návyky obou, které je iritovaly.
Autor: Profimedia.cz
Údajný důvod rozchodu tehdy šedesátileté zpěvačky Cher a jejího partnera Sonnyho Bona je také k zamyšlení. Bono jí totiž měl do jídla přimíchávat projímadlo. Dodnes zůstává tajemstvím, proč opravdu něco takového dělal. Podle zpěvačky šlo ale o naschvály, které už nechtěla dál snášet. A byť to bylo zprvu obrovská láska, ke konci už se nesnesli.
Autor: Reuters
Bizarně se rozešli i herečka Minnie Driverová a herec Matt Damon. Herečka se totiž o rozchodu dozvěděla z televize. V rozhovoru Damon uvedl, že už spolu nejsou. Ona se zrovna dívala na televizi a byla v šoku. Takovou potupu nečekala a herce pak odmítla, když přišel s omluvou.
Autor: © Miramax Pictures
Důvod rozvodu herečky Sophie Turnerové mělo být její zdánlivě nezodpovědné chování. Faktem je, že to mezi nimi skřípalo a její jednání jen rozchodu urychlilo. Užívala si totiž večírky víc než jejich soužití a raději trávila čas s přáteli. A to pro hudebníka nebylo přijatelné.
Autor: Reuters
Davidson a Grande spolu byli pouhé čtyři měsíce. Během této krátké doby se dokonce zasnoubili, než se v roce 2018 rozešli. Ačkoli se rozchod v té době zdál být srdečný, dvojice si později v různých médiích vyměnila několik osobních výlevů. V roce 2019 se Ariana objevila na titulní straně Vogue a hovořila právě o svém předchozím vztahu s Petem. „Byl celkem úžasným rozptýlením. Bylo to frivolní, zábavné, šílené a velmi nerealistické, a já ho milovala, ale přitom jsem ho vůbec neznala. Žila jsem s někým, kdo byl někdo jiný. Nechcete být s Jekyllem,“ uvedla.
Autor: AP
Dva roky spolu chodili, pět let byli svoji. Hollywood je miloval, protože byli krásní a milí a moc jim to společně slušelo. Šuškalo se, že za koncem jejich vztahu stál fakt, že Jennifer nechce děti. To ale později popřela. „Mrzí mě, co se říká. Pila jsem čaje, chodila k lékařům, k bylinkářkám, měla jsem IVF. Ale nebylo to nic platné. Kéž by mi někdo ve dvaceti letech řekl, ať si nechám zamrazit vajíčka,“ sdělila. Skutečným důvodem jejich rozchodu byl fakt, že Brad Jennifer vyměnil za svou filmovou kolegyni Angelinu Jolie.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lindsay Lohanová a Samantha Ronsonová měly vcelku bouřlivý rozchod. Mluvilo se o přílišném užívání alkoholu i drog a Lindsay později uvedla, že si kvůli ní její dnes už bývalá partnerka dokonce najala bodyguardy. „Měla okolo sebe pět mužů, abych se s ní už nemohla setkat. Všude vykládala samé lži, ale nechtěla uvést pravdu o tom, že zkrátka příliš pila a nedalo se to vystát,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Důvodem rozchodu Elin Nordegrenové a golfisty Tigera Woodse byla nevěra. Ne jedna, ne dvě. Ale podle Elin desítky. A nejbizarnější pak byl fakt, že Woodse ze společného bytu vyháněla s golfovou holí v ruce a dokonce mu v afektu rozbila přední sklo u jeho automobilu. Od té doby už je ale golfista prý dávno napraveným hříšníkem.
Autor: ČTK/AP
Herci Olivia Wilde a Jason Sudeikis se rozvedli, protože prý byla Olivie až moc divoká a Jason zase moc nudný. A navíc prý herečku tlačil k rozhodnutí, která sama nechtěla. Problémy měli poté i v případě péče o společné potomky. Herec chtěl s nimi žít v New Yorku, ale herečka naopak v Kalifornii, kde měly školy. Soud poté uznal že bude lepší, aby byly s matkou. „Nikdy bych děti nevytrhla z jejich prostředí, kde mají přátele. Alespoň vidíte, kdo byl v našem vztahu ten šílenější,“ sdělila pro People herečla rozhořčeně po soudu.
Autor: AP
Důvodů rozchodu Kanye Westa a podnikatelky Kim Kardashianové bylo mnoho. Kim uvedla, že jedním z nich byla hudebníkova extrémní závislost na porno filmech.
Autor: AP