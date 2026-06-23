|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...
KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?
Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.
Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?
Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...
Názory, jídlo i závist. Překvapivé důvody pro rozchod hvězdných párů
Málokdo má to štěstí, že najde svou spřízněnou duši a je s ní až do konce života. Většina lidí má za svůj život několik partnerů a hvězdy nejsou výjimkou. Podívejte se na překvapivé i bizarní...
Proč máme málo dětí. V sedmdesátkách nás strašili přelidněním, teď vymíráme
Ať se nám to líbí, nebo ne, vymíráme. V Česku se rodí nejméně dětí v moderní historii, varují statistici. Kdo za to může a k čemu to do budoucna povede? Odpovědi zjišťoval magazín Víkend DNES.
Jako v hororu. Bývalý partner ženě vykousl rty, po letech se dočkala plastiky
Kayla Haysová odmítla vzít partnera po rozchodu zpět. On jí za to vykousl téměř celé rty vlastní pusou. Po hrůzném zážitku byla otřesená a bála se mužů. Po letech i provedené plastice už je šťastná,...
Myslel si, že jde o únavu a věk. Ve skutečnosti měl roztroušenou sklerózu
Nikdy by ho nenapadlo, že nemoc, která ho během několika dní připravila o řeč i jistotu v chůzi, v jeho těle možná dřímala už od dětství. Panu Daliborovi bylo přes padesát let, vedl aktivní život –...
Rituály z různých konců světa. Zkuste péči podle Egypťanek nebo Francouzek
Takto vypadá opravdová exotika! Díky následujícím zkrášlovacím rituálům se doma budete cítit jako na dovolené.
Pusťte slunce do skříně. Oranžová vás nabije energií a upoutá pozornost
Hledáme-li barvu optimismu, energie, kreativity a vitality, která létu padne jako ulitá, pak je to rozhodně oranžová.
Směs Jolie a Obamové. Jak by se dnes oblékala módní ikona princezna Diana
Princezna Diana by 1. července oslavila 65. narozeniny. I téměř třicet let po své smrti nepřestává fascinovat a řady jejích fanoušků neřídnou. Naopak přibývají noví, zejména příslušníci mladé...
Vedro jako dress code. V Miláně byly k vidění nejžhavější pánské trendy
Co si obléct, když teploty stoupají a léto začíná připomínat nekončící vlnu veder? Právě na tuto otázku hledali odpověď návrháři, kteří na milánském týdnu módy představili pánské kolekce pro jaro a...
Tisíce rozhodnutí denně. Proč máte večer pocit, že vám exploduje hlava?
Dnešní svět je plný možností, což je úžasné, ale taky zahlcující. Svoboda bez hranic se totiž snadno dokáže změnit v chaos, který může způsobit kolaps. Zjistěte, kam vám utíká mentální energie a jak...
Názory, jídlo i závist. Překvapivé důvody pro rozchod hvězdných párů
Málokdo má to štěstí, že najde svou spřízněnou duši a je s ní až do konce života. Většina lidí má za svůj život několik partnerů a hvězdy nejsou výjimkou. Podívejte se na překvapivé i bizarní...
Zalehlé ucho v létě? Jak zvládnout nepohodlí a kdy raději k lékaři
Léto dává uším zabrat. A zdaleka nejde jen o vodu v bazénu. Na vině bývá i vítr, prach, klimatizace nebo kosmetika. Zalehlé ucho, tlak, svědění nebo bolest mohou být drobnou nepříjemností, ale i...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Ze 130 kil ke zdravému životu. Veronika zhubla bez diet a hladovění
Veronika je výživovou poradkyní a má skvělou postavu. V minulosti tomu tak nebylo a Veronika Mayová měla 130 kilogramů. Od mala jezdila na ozdravné pobyty kvůli obezitě, ale až v dospělosti se...
Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad
Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...