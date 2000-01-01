Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak se dětské hvězdy proměnily a jak vypadají dnes. Patří sem ty nejobdivovanější celebrity.
Autor: koláž iDNES.cz
Daniel Radcliffe si získal srdce diváků díky roli ve filmech o Harrym Potterovi. Dlouhé roky se nemohl zbavit toho, že je pro všechny hlavně malým Harrym a jeho nové role lidé nebrali příliš vážně. Věnuje se divadelnímu i filmovému herectví, je hrdým tatínkem a oslavil pětatřicítku. Jako dospělý se blýskl například ve filmu Weird z roku 2022.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Christian Bale začal svou úspěšnou hereckou kariéru už v raném dětství, jeho absolutním průlomem byla hlavní role ve válečném dramatu Říše slunce. Dnes je z něj uznávaný herec a nezapomenutelný byl pro mnohé především jako Batman.
Autor: Profimedia.cz
Britská herečka Keira Knightley začala hrát v televizi a filmu už jako malé dítě. Mezi její nejznámější dětské a rané teenagerské role patří role ve filmech jako Princezna zlodějů nebo Díra. Jako teenagerku si ji všichni pamatují coby Juliet z Lásky nebeské či jako Elizabeth z Pirátů v Karibiku. V dospělosti zazářila v dílech jako Žena z kajuty č. 10 nebo Bostonský škrtič. Za ztvárnění Elizabeth Bennetové v adaptaci románu Jane Austenové Pýcha a předsudek získala nominaci na Oscara. Tu získala později i za vedlejší roli ve filmu Kód Enigmy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia
Americká herečka Drew Barrymore pochází ze slavné hollywoodské herecké dynastie a před kamerou stála poprvé už v devíti měsících v reklamě. Jako dětská hvězda 80. let patřila k nejpopulárnějším i nejvytíženějším dětem v Hollywoodu. A nejvíc ji proslavila role ve filmu E.T. - Mimozemšťan. Později se blýskal ve filmech jako Píseň pro nevěstu nebo Nepolíbená.
Autor: Profimedia.cz
Dnes již třiašedesátiletá herečka Jodie Fosterová se ve filmu objevila už jako malé děvčátku. Zazářila ve snímku Napoleon a Samantha nebo Tom Sawyer. V dospělosti byla hvězdou filmů Tajemný let nebo Anna a král.
Autor: koláž iDNES.cz
Kristen Stewartová se do podvědomí diváků zapsala především díky roli ve filmu Stmívání. Na filmovém plátně se ale objevila mnohem dříve. Jako dítě si například zahrála po boku herečky Jodie Fosterové ve snímku Úkryt. Herectví se věnuje i nadále.
Autor: koláž iDNES.cz
Elle Fanningová stejně jako její sestra Dakota byla jako dítě do filmů hojně obsazována. Hrála ve filmech Jmenuji se Sam nebo Koupili jsme ZOO. Mezi její poslední herecké počiny patří role ve filmech jako Všechny malé zázraky nebo Neon demon. V poslední době se blýskla například v dílech A Complete Unknown nebo Veliká.
Autor: koláž iDNES.cz
Haley Joel Osment byl v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí považován za jednoho z nejlepších dětských herců své generace. Proslavil se neuvěřitelně vyzrálými dramatickými výkony v psychologických filmech a sci-fi. Blýskl se například ve filmu Šestý smysl. Jako dospělý se Haley Joel Osment vrátil k herectví po pauze, během které vystudoval experimentální divadlo na New York University (NYU). Z roztomilého chlapce s dětskou tváří vyrostl charakterní herec s plnovousem, který se dnes objevuje zejména v černých komediích, populárních seriálech a temnějších thrillerech.
Autor: koláž iDNES.cz
Joseph Gordon-Levitt měl jako dětský herec mimořádně bohatou kariéru a patřil k nejvýraznějším tvářím americké televize a filmu 90. let. Před kamerou stál v reklamách už od čtyř let. Ve třinácti letech se blýskl ve snímku Andělé. Jako dospělý se Joseph Gordon-Levitt úspěšně zbavil nálepky dětské hvězdy a vyrostl v jednoho z nejvšestrannějších hollywoodských herců své generace. Po pauze na Kolumbijské univerzitě se vrátil k filmu a prosadil se jak v nezávislé tvorbě, tak v obřích blockbusterech.
Autor: koláž iDNES.cz
Elijah Wood byl v 90. letech jednou z nejuznávanějších a nejobsazovanějších dětských hvězd v Hollywoodu. Kritici ho oceňovali za to, že dokázal zahrát i emočně velmi náročné a temné charaktery. Blýskl se ve filmech jako Dobrý synek nebo Navždy mladý. Jako dospělý na sebe upozornil především jako Frodo ve filmu Pán prstenů.
Autor: Profimedia.cz
Kirsten Dunstová si jako dítě zahrála ve filmech Ohňostroj marnosti nebo Jumanji. V dospělosti slaví jako herečka velký úspěch a za sebou má role ve snímcích jako Woodstock, Melancholia a dalších.
Autor: koláž iDNES.cz
Na rozdíl od herců jako Elijah Wood nebo Jodie Foster neměl Justin Timberlake klasickou kariéru dětského filmového herce. Jako dítě se proslavil především jako televizní hudební a varietní talent, což mu později otevřelo dveře k hudbě a k velkým dospělým filmovým rolím. V dospělosti se blýskl v dílech jako The Social Network nebo Palmer.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jake Gyllenhaal pochází z filmové rodiny (jeho otec je režisér, matka scenáristka a sestra herečka Maggie Gyllenhaalová), takže se před kamerou objevil už ve velmi mladém věku. Jako dítě a teenager hrál v několika filmech, než ho v roce 2001 definitivně proslavil kultovní snímek Donnie Darko. V dospělosti hrál ve filmech jako Zkrocená hora nebo Zodiac.
Autor: koláž iDNES.cz
Novozélandská herečka Anna Paquinová vstoupila do světa filmu jako hotový fenomén. V pouhých devíti letech si zahrála ve snímku Piano, na castingu vyhrála na celé čáře. A v dospělosti byla hvězdou filmů jako Irčan nebo A Bit of Light.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký herec a režisér Ben Affleck začal s herectvím už v raném dětství, na rozdíl od dříve zmiňovaných kolegů však v 80. letech nezískal žádnou obří filmovou roli, která by z něj okamžitě udělala dětskou megastar. Místo toho byl známou tváří amerických vzdělávacích pořadů a televizních filmů. V dospělosti byl hvězdou filmů jako Pearl Harbor nebo Armageddon.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia
Americká herečka Jennifer Connelly začínala v pouhých deseti letech jako dětská modelka v novinách a televizních reklamách. K filmu se dostala velmi brzy a už během dětství a dospívání si stihla zahrát v několika naprosto kultovních snímcích jako Labyrint nebo Tenkrát v Americe. V dospělosti pak excelovala ve filmech jako Čistá duše nebo Dům z písku a mlhy.
Autor: koláž iDNES.cz
Ethan Hawke nepatřil k typickým dětským hvězdám, které by od raného dětství plnily televizní obrazovky. Před filmovou kamerou debutoval až na prahu puberty ve snímku Badatelé. V dospělosti hrál ve snímcích jako Černý telefon nebo Zoufalství a naděje.
Autor: koláž iDNES.cz
Hilary Duffová začínala jako dětská baletka, ale už na konci 90. let se stala jednou z nejslavnějších amerických dětských a teenagerských hvězd, jejíž popularitu naplno odstartoval Disney Channel. V dospělosti si zahrála ve filmu Greta nebo v pokračování seriálu Sper drbna. Zaměřial se ale především na hudební kariéru.
Autor: koláž iDNES.cz
Christina Ricci zazářila už jako dítě ve filmech jako Casper nebo Mořské panny. V dospělosti se v poslední době blýskla v dílech jako jsou seriály Wednesday nebo Yellowjackets.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Jason Bateman se na televizních obrazovkách blýskl už jako dítě ve filmech Malý dům na prérii nebo Silver spoons. V dospělosti byl hvězdou filmů jako Noční hra nebo Šéfové na zabití.
Autor: koláž iDNES.cz
I herec Kurt Russell se blýskla na filmovém plátně už jako malý chlapec. Zahrál si ve filmu Za mnou, chlapci! Po celý život se pak věnoval filmu, mezi jeho nejnovější herecké počiny patří například role v seriálu The Madison.
Autor: koláž iDNES.cz
Jako náctiletý si herec Leonardo DiCaprio zahrál ve snímcích jako Critters 3 nebo Dospívání po americku. V dospělosti zazářil v mnoha filmových trhácích jako Vlk z Walstreet, Titanic, Počátek nebo Prokletý ostrov.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Lindsay Lohanová v dětství excelovala například ve filmu Past na rodiče. V dospělosti se stále věnuje filmu, v poslední době se blýskal například v dílech jako Freakier Friday nebo Irské přání.
Autor: koláž iDNES.cz
Macaulay Culkin je asi nejznámější dětskou hvězdou, která je na vrcholu celý život. Vždy o něj byl zájem a to hlavně díky jeho roli ve filmu Sám doma. Právě ta ho vynesla do výšin. V dospělosti si zahrál ve filmech jako Changeland nebo Party monster.
Autor: koláž iDNES.cz
Millie Bobby Brownová na sebe strhla pozornost v seriálu Stranger Things ještě jako malá holčička. V seriálu dospěla a nyní je z ní jedna z nejvyhledávanějších světových hereček. Zahrála si dále ve filmech jako Enola Holmesová nebo Mladá dáma.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Mischa Bartonová měla jako dítě menší role v poměrně slavných filmech jako Notting Hill nebo Šestý smysl. To ji vystřelilo do popředí a stala se hollywoodským miláčkem. V dospělosti pak excelovala v seriálu O.C.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Natalie Portmanová jako dítě hrála ve filmech jako Léon a Nelítostný souboj. V dospělosti se vypracovala v titul jedné z nejobsazovanějších hereček. Hrála ve snímcích jako Černá labuť, Na dotek nebo Jackie.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Neil Patrick Harris už v patnácti letech exceloval ve filmu Klářino srdce. Později na sebe celosvětově upoutal pozornost v seriálu Jak jsem poznal vaši matku.
Autor: koláž iDNES.cz
Už jako dítě se herec Joaquin Phoenix blýskl ve snímcích jako Rodičovství a Vesmírný tábor. V dospělosti je velkou hereckou hvězdou a mezi jeho poslední filmové počiny patří díla jako Eddington nebo Napoleon.
Autor: koláž iDNES.cz
Jako dítě vystupoval Ryan Gosling v Disney klubu Mickey Mouse. A už tehdy měl jasno v tom, že chce být hercem. Dnes už má za sebou filmové trháky jako Barbie nebo Zápisník jedné lásky.
Autor: koláž iDNES.cz
Saoirse Ronanová hrála jako dítě ve snímcích jako Pokání nebo Pevné poutu. V dospělosti je velmi uznávanou herečkou, blýskla se ve filmech jako Malé ženy nebo Ladybird.
Autor: koláž iDNES.cz
Jako malá holka hrála Scarlett Johanssonová ve filmech jako Manny a Lo nebo Sám doma 3. V dospělosti byla hvězdou snímků jako Ztraceno v překladu nebo Dívka s perlou.
Autor: koláž iDNES.cz
Jako dítě exceloval Tom Holland ve filmu Nic nás nerozdělí. A dnes je hvězdou, kterou obdivuje celý svět. Hrál například ve snímku Spiderman.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Zendaya jako dítě excelovala v pořadech Disney Channel. A jako dospělá si zahrála v trhácích jako Rivalové nebo Duna.
Autor: koláž iDNES.cz