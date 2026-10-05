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KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Dokonalost končí. Podzimu budou vládnout temné rty a rozcuchané vlasy
Beauty trendy pro podzim a zimu 2026/27 se pohybují mezi dvěma protiklady. Na jedné straně stojí romantická přirozenost, hydratovaná pleť a nedbalé vlny, na druhé výrazné líčení inspirované koncem...
O penězích se nemluví? Otevřenost je základ, bez ní nejde plánovat
Rozepře kvůli domácím pracím, odlišné názory na výchovu nebo společné trávení času... To jsou partnerské problémy, o kterých se nestydíme mluvit nahlas. Až tři čtvrtiny českých párů se ale za...
Berte to s nadhledem. Humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě i stresu
Když se všechno kolem vás sype a nic nejde podle plánu, jeden úsměv někdy zmůže víc než deset dobře míněných rad. Prolomí ledy, uvolní napětí a z „katastrofy“ udělá historku, které se další den od...
Podzim volá po víně či čokoládě. Hutné syté barvy kombinujte s pastely
Podzim přeje odstínům, které působí hřejivě, elegantně a snadno se kombinují. A někdy úplně stačí jeden kousek, který zcela rozzáří váš šatník.
Zadýcháte se do schodů? 7 situací, kdy může srdce vysílat varovný signál
Nemocné srdce nemusí bolet. Někdy na problém upozorní jen zadýchávání do schodů, nezvyklá únava, bušení srdce nebo oteklé kotníky. Kdy ještě mohou být podobné potíže nevinné a kdy už stojí za to...
Láme se to ve třiceti. Konec kariéry je pro baletky těžké téma, říká Anna Homola
V šesti letech začínala v Národním divadle jako beruška, v pětatřiceti odešla na mateřskou a spolu s tím i do „baletní penze“. Po tanečních prvcích teď Anna Homola pojmenovává oblečení, které šije...
Krémová česnečka s parmazánem: Zahřeje a krásně zasytí
Střední
90 min
Klasickou česnečku tentokrát připravíme trochu jinak. Česnek nejprve upečeme, takže získá jemnější...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Týdenní horoskop: Novoluní přinese změny, jedno znamení čeká výjimečný zážitek
Výjimečný zážitek, pochvala, na kterou jste čekali, nebo přátelství, které stojí za to oprášit. Týden od 5. října přinese každému znamení něco jiného a novoluní ve Vahách může pořádně zamíchat...
Manžel se asi zbláznil. Po dvaceti letech mi oznámil, že chce otevřený vztah
Dvacet let jsme byli ideální pár, rodiny v okolí si nás dávaly za příklad. Všechno klapalo, vychovali jsme dvě děti, které se postavily na vlastní nohy, doma byl klid a pohoda. Pak ale manžel přišel...
Jak být šťastný téměř za všech okolností? Změňte své vnitřní nastavení
Někdo má zdánlivě všechno, a přesto není spokojený. Jiný se potýká s nemocí, handicapem nebo problémy, ale ze života se radovat dokáže. O našem štěstí totiž nerozhodují jen příznivé okolnosti, ale...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...