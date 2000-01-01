náhledy
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Některé osobnosti se rozhádaly rovnou s několika lidmi.
Herečky Gwyneth Paltrowová a Winona Ryderová byly v 90. letech nejlepšími kamarádkami, a dokonce spolu nějakou dobu žily. Jejich tehdejší partneři, herci Matt Damon a Ben Affleck, byli také nerozluční, takže se tito čtyři často bavili na veřejných akcích a společně i cestovali. Rozepře mezi herečkami měly údajně nastat ve chvíli, kdy se obě ucházely o roli ve filmu Zamilovaný Shakespeare. Winona o roli velmi stála a věděla o ní první, přesto se nakonec ve filmu objevila Gwyneth. Ryderová to brala jako podraz a jejich přátelství byl konec.
Herečky a zpěvačky Selena Gomezová a Demi Lovato se poprvé setkaly na natáčení filmu Barney a přátelé, když jim bylo teprve sedm let. V roce 2009 si pak zahrály v Disneyho filmu Princess Protection Program a k filmu i nazpívaly píseň One and the Same. Věci se začaly měnit jen o rok později v roce 2010, kdy se Selena sblížila se zpěvačkou Taylor Swiftovou. Začaly se hádat a přátelství byl konec. Selena později uvedla, že Demi měla až příliš problémů a ona nechtěla, aby ji také stáhla ke dnu.
Znají se od dětství, jejich rodiče byli skvělými přáteli a natáčely spolu i reality show The Simple Life dlouhé čtyři roky. Pak ovšem Nicole na jedné z party v domě Hiltonové na obrazovce pustila video, na kterém byla Paris nahá a přátelství byl konec. Hiltonová později uvedla, že se Nicole zachovala jako mrcha a nikdy jí neodpustí.
Hvězdy reality show Heidi Montagová a Lauren Conradová se rozkmotřily kvůli muži. Když se měla Lauren vdávat, Heidi jí řekla, že její nastávající není dobrý muž a brát by si ho neměla. Lauren se urazila a od té doby se s Montagovou odmítá stýkat.
Zpěvačka Madonna a herečka Gwyneth Paltrowová byly dobrými přítelkyněmi několik let. Trávily čas především v Londýně a málokoho by napadlo, že se rozhádají. Zlom však nastal poté, co se obě účastnily večeře s přáteli. Tehdy se Madonna podle Paltrowové chovala nevhodně k dceři Lourdes a její slova označila za toxická. Uvědomila si prý, že s takovým člověkem už nechce mít nic společného a přátelství bylo rázem u konce.
Moderátorka Chelsea Handlerová a herečka Jennifer Anistonová se roky přátelily a nedaly bez sebe „ani ránu“. Chelsea podle herečky Courtney Coxové neunesla fakt, že Anistonová slaví úspěch a začala ji pomlouvat. Když se pomluvy dostaly k Jennifer, přátelství ukončila.
Dvě desetiletí byli moderátoři Anderson Cooper a Kathy Griffinová nerozlučnou dvojkou, která pravidelně moderovala silvestrovské oslavy a lidé je společně zbožňovali. Poté, co v roce 2017 Donald Trump vyhrál své první volby, Kathy zveřejnila fotky s maketou hlavy prezidenta, která vypadala jako sťatá a přátelství bylo konec. Anderson byl naštvaný a uvedl, že je její chování neodpustitelné.
Podnikatelky Kim Kardashianová a Paris Hiltonová spolu vyrůstaly. Navštěvovaly stejnou školku i školu, bydlely kousek od sebe a přátelili se i jejich rodiče. Jako zlatá mládež z Hollywoodu obrážely společně večírky a užívaly si života. Pak se však jednou v rozhovoru Hiltonová nelichotivě vyjádřila na adresu Kardashianové a „oheň byl na střeše“. Roky se kvůli tomu nebavily a znovu se setkaly až na večírku matky Kim, podnikatelky Kris Jennerové. „Zakopaly“ válečnou sekeru, ale přítelkyně z nich už nejsou.
Rapeři Jay Z a Kanye West bez sebe roky nedali „ani ránu“. Spolupracovali na mnoha hudebních projektech a skvěle spolu vycházely i jejich ženy, zpěvačka Beyoncé a podnikatelka Kim Kardashianová. Pak ovšem Kim okradli v Paříži a Jay Z se nepostavil na její stranu. To Westa velmi rozčílilo a čekal omluvu. Ta ovšem nepřicházela, a raper se tak rozhodl se svým tehdy nejlepším přítelem přetrhat všechny kontakty.
Modelka Karlie Klossová a zpěvačka Taylor Swiftová byly pár let opravdu nerozlučná dvojka. Jejich přátelství začalo v roce 2012. Jezdily spolu na výlety autem po Kalifornii, trávily společně čas na akcích jako Met Gala, a dokonce se společně objevily na obálce časopisu Vogue. Zúčastnily se také festivalu Coachella a v jednu chvíli musel jeden z Tayloriných zástupců vyvrátit falešnou konspirační teorii, že duo tajně randí. Pak se obě zaměřily na své nové partnery a začalo to mezi nimi „skřípat“. Nakonec se úplně rozkmotřily, protože mezi ně vstoupila třetí „kamarádka“ Kim Kardashianová, která je měla údajně poštvat proti sobě.
Herci James Franco a Seth Rogen se poprvé setkali už v roce 1999 na natáčení seriálu Freaks and Geeks. Tehdy bylo Sethovi sedmnáct a Jamesovi jednadvacet let. Spolupracovali na několika dalších projektech, včetně Pineapple Express, This Is the End, The Interview a The Disaster Artist. Zdálo se, že je jejich přátelství naprosto nerozlučné. Začali se od sebe však vzdalovat, když James čelil stále častějším obviněním ze sexuálního obtěžování. V roce 2021 Seth Rogen uvedl, že už se dál nestýkají a nehodlá s ním ani v budoucnu spolupracovat na jakémkoli projektu.
Herečka Blake Lively a zpěvačka Taylor Swiftová si byly extrémně blízké přes deset let. Taylor se dokonce stala kmotrou tří ze čtyř dcer Blake. Před časem se však rozhádaly kvůli sporu Blake a herce Justina Baldoniho. Podle herce Blake roky využívala slávu zpěvačky a jejich vztah byl toxický. Na Swiftovou už to bylo moc a přátelství bylo u konce.
Herečky Kim Cattrallová a Sarah Jessica Parkerová (první dvě zprava) společně zazářily v seriálu Sex ve městě. Dlouhé roky byly dobré přítelkyně, ale po ukončení natáčení mezi nimi prý vznikla velká propast, kterou už nedokázaly překonat. Podle Cattrallové se Parkerová chovala jako rozmazlený fracek. „Takového člověka už jsem vedle sebe nepotřebovala mít. Nemám opravdu chuť řešit s někým spory jako s malým děckem,“ uvedla pro People.
Herečky Selena Gomezová a Francia Raisa byly roky nerozlučné kamarádky. Raisa dokonce Gomezové darovala kvůli lupusu ledvinu. Pak se však Selena veřejně vyjádřila, že je její jedinou opravdovou přítelkyní Taylor Swiftová a spor byl na světě. Francia kamarádce tato slova už nedokázala odpustit s tím, že ji roky jen využívala a už dál nechtěla být vystavována tak toxickému přátelství.
Herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová a její stylista Ken Paves se hádají vcelku pravidelně. Už několikrát se pohádali tak, že jeden druhému nemohl přijít na jméno. O pár měsíců později se však opět udobřili. „Kdykoli si našla nového partnera, byla jako uhranutá. Nezajímalo ji nic jiného. Jen on a sex. Teď už je vyzrálejší a doufám, že se nebude chovat jako dřív,“ uvedl pro Hollywood Reporter Paves.
Moderátoři Spencer Pratt a Brody Jenner bez sebe několik let nešli na žádný večírek. Pak Pratt Jennerovi „vyfoukl“ práci a přátelství skončilo.
Podnikatelka Paris Hiltonová a herečka Lindsay Lohanová byly jako sestry. Stačil však jediný večírek, během kterého Lohanová začala flirtovat s objevem Paris a přátelství skončilo.
Herec Will Ferrell a scenárista Adam McKay spolu spolupracovali od devadesátých let a stejně tak dlouho byli skvělými přáteli. McKay herce obsazoval do většiny rolí a skvěle jim to klapalo. Pak se však scenárista rozhodl pro jiného herce a Ferrell se hluboce urazil. Sprostě mu nadával a už o něm nechtěl slyšet.
Hvězdy reality show Lisa Vanderpumpová a Kyle Richardsová se začaly hádat kvůli pracovním příležitostem. Ačkoli byly roky nerozlučnými přítelkyněmi, nakonec je od sebe oddělily peníze.
