|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?
Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...
Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě
Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách
Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...
Silikonovým implantátům vděčím za záchranu života, říká žena
Dvaatřicetiletá Tayla Gardinerová z Velké Británie tvrdí, že odhalila bulku v prsu jen díky implantátům, které na ni tlačily a na ňadru vytvořily nepravidelný útvar, který byl patrný na první pohled....
Mladé ženy hlásí kozačkovou revoluci. Hitem zimy je ekokůže i blokové podpatky
Výběr dámských kozaček je skutečně bohatý, stejně jako cenové rozpětí. Mezi hlavní parametry patří materiál, který má velký vliv na kvalitu i životnost bot. Mladé ženy se často uchylují k...
Ve 24 letech jí objevili rakovinu. Úzkost přišla až po uzdravení, vypráví
Anna Henselová si plánovala nechat preventivně odstranit poprsí. Byla totiž nositelkou genetické mutace BRCA, stejně jako její maminka, a byla tak více ohrožena rakovinou prsu. Nemoc ji však ve...
Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte
Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si...
Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih
Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?
Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano
Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této...
Když intimita bolí: proč trápí ženy suchost pochvy a jak ji zvládnout
Suchost pochvy je téma, o kterém ženy často mlčí, přestože trápí každou druhou po 45. roce života. Přináší bolest, nejistotu i obavy z intimity. Přitom jde o přirozený projev hormonálních změn,...
Uzené maso s křenovou omáčkou
Střední
95 min
Křenová omáčka skvěle zvýrazní bohatou chuť uzeného masa.
Po antibioticích se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, varuje imunolog
Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově institutu věd v Izraeli, přirovnává naši imunitu k filharmonii. „Musí být dobře sehraná, aby...
Roztroušená skleróza: nemoc, která zasahuje mozek i míchu. Jak ji poznat
Roztroušená skleróza zasahuje mozek i míchu a dokáže změnit život od základů. Postihuje mladé lidi v plné síle a její první příznaky bývají nenápadné. Jak ji rozpoznat a jak probíhá léčba?
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Plné rty, rovné čelo, velké oči. Co o vás prozradí vaše tvář?
Tvar nosu, obočí, ušní lalůčky… Je vůbec možné určit za kratičkou chvíli, jaká je osobnost nějakého člověka? Odborníci tvrdí, že je. Čtěte dál, možná vás souvislost mezi fyziognomií a povahou...