Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří sem šestnáctiletá Australanka, co obeplula sama svět nebo jedenáctiletý „Picasso“, který ohromil uměním.
Příběh Jessicy Watsonové z Austrálie bere dech. V šestnácti letech se vydala na plavbu kolem světa na plachetnici. Po celou dobu byla sama, s rodinou byla ve spojení díky telefonu a vysílačce. Během plavby čelila mnoha nebezpečným situacím. Během bouře se její loď převrátila a zřejmě jen zázrakem se dostala zpět na hladinu. „Děkuji rodině, že ve mně věřila a dodala mi odvahu,“ uvedla, když se dostavila do Sydney. Vyčerpaná, ale šťastná.
Fenomenální šachista Bobby Fischer na fotografii z roku 1962, kdy mu ještě nebylo dvacet. Už jako náctiletý válcoval ty, kteří se šachům věnovali celý život. V patnácti letech se stal nejmladším šachistou v historii, který získal titul velmistra, což je nejvyšší možný titul.
V sedmnácti letech se Malála Júsufzajová stala nejmladší držitelkou Nobelovy ceny míru. Mladá pákistánská aktivistka se proslavila tím, že se vyjadřovala proti Tálibánu a povzbuzovala mladé dívky, jako je ona sama, aby se vzdělávaly. Svůj první veřejný projev, v němž tuto kauzu propagovala, pronesla v pouhých jedenácti letech. Mezinárodní pozornost upoutala, když v patnácti letech přežila atentát.
Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates objevil svou lásku k počítačům už ve 13 letech, kdy studoval na přípravné škole v Seattlu. Tam napsal počítačový kód pro hru piškvorky a poté se podle Biography.com setkal a začal podnikat s Paulem Allenem, svým spoluzakladatelem Microsoftu.
Tina Fey, tvůrkyně seriálů „Mean Girls“ a „30 Rock“ má úspěch v dospělosti. Ale měla ho už jako náctiletá. Na škole psala divadelní hry, které měly velký úspěch a byla za hvězdu, která má dar od boha. Dostala mnoho ocenění, ale popularitu mezi dětmi jí to nepřineslo. Naopak spíš zažívala šikanu a nepřijetí.
Dnes je Oprah Winfrey slavnou moderátorkou. Už jako náctiletá holka ale měla velké ambice. Nakráčela bez předchozích zkušeností do rozhlasu v míst bydliště a oznámila jim, že tam hodlá pracovat. Dali jí šanci a ukázalo se, že je opravdu dobrá. Vedle sebe měla o desítky let starší kolegy a byla za hvězdu
Raper Jay - Z, vlastním jménem Shawn Carter tvoří hudbu, která je známá po celém světě a patří mezi nejúspěšnější hudebníky. Hudba byla jeho život ale i na střední a základní škole. Už tehdy hudbu skládal a jeho tvorba měla velký úspěch. I podle jeho profesorů byla jen otázka času, kdy bude hvězdou číslo jedna.
Bývalý prezident USA Barack Obama měl od útlého věku jasno, co bude v budoucnosti dělat. Chtěl být prezidentem už jako malý kluk. A pod střední školy dělal vše pro to, aby se prezidentem jednou opravdu stal. Tvrdě dřel a na škole byl nejlepším žákem. Válcoval soutěže a vždy byl pro studenty inspirací. Později se dostal na Harvard, kde studoval práva a měl skvělé výsledky.
Ve svých devatenácti letech studovala spoluzakladatelka The Huffington Post a podnikatelka Arianna Huffingtonová ekonomii na Univerzitě v Cambridgi. Tam se stala první zahraniční a třetí ženou, prezidentkou Cambridgeské unie. Ve věku 21 let se pak v kvízové show setkala s britským novinářem Henrym Bernardem Levinem. Stal se jejím mentorem při psaní knihy „The Female Woman“, která byla publikována, když jí bylo 23 let.
Generální ředitel a spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg se začal věnovat tvorbě počítačových programů již v mladém věku. Ve 12 letech použil Atari BASIC – programovací jazyk – k vytvoření programu pro zasílání zpráv, který nazval „Zucknet“. V raném dospívání na střední škole Zuckerberg vytvořil další program s názvem Synapse, který se podle Funders & Founders učil hudební vkus. Microsoft mu nabídl, že jej odkoupí za 1 milion dolarů , ale nabídku odmítl. Byl zkrátka „hlavička“ už od mala.
Richard Branson je zakladatelem skupiny Virgin Group, která vlastní přes 200 společností ve více než 30 zemích světa. Svou první firmu založil v pouhých 17 letech poté, co v 16 letech odešel ze školy.
Ve 12 letech napsal zakladatel společností PayPal, Tesla Motors a SpaceX Elon Musk kód pro vesmírnou videohru s názvem Blastar. V roce 2015 ji softwarový inženýr ve společnosti Google přeměnil na funkční hru.
Ve dvanácti letech podepsala zpěvačka Lorde (narozená jako Ella Marija Lani Yelich-O’Connorová) smlouvu s Universal Music Group poté, co agent viděl nahrávku jejího zpěvu na talentové soutěži na druhém stupni základní školy. Asi o pět let později získala dvě ceny Grammy za píseň „Royals“, když porazila Bruna Marse, Justina Timberlakea a Katy Perry.
V patnácti letech se Caroline Marksová stala nejmladší surfařkou, která se kdy kvalifikovala na Women’s Championship Tour. Nyní dvaadvacetiletá surfařka soutěžila dále na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020, kde skončila čtvrtá v ženské shortboardové disciplíně. „Jsem prostě tak hrdá a poctěna, že tu můžu být a reprezentovat svou zemi,“ řekla Marksová tehdy deníku Los Angeles Times.
Už ve třinácti letech se Landers Gaydosh mohl nazývat mistrem světa. Mladík se účastnil mistrovství světa mládeže v lezení na ledě po celém světě a v roce 2022 vyhrál mistrovství světa mládeže ve Švýcarsku.
V roce 2012, kdy bylo Flynnu McGarrymu třináct let, už otevřel pop-up restauraci a měl profil v The New Yorker (s názvem „Prodigy“). O deset let později se jako třiadvacetiletý kuchař i nadále dělí o svou lásku k vaření se svou newyorskou restaurací Gem, která se zaměřuje na rostlinnou a mléčnou kuchyni,. A svůj tvůrčí proces podrobně popisuje ve své nedávné knize This Is Not a Cookbook.
Tento jedenáctiletý malíř, přezdívaný „Malý Picasso“, vydělal v roce 2022 prodejem svých obrazů v Art Miami na Floridě 1,3 milionu dolarů. Valencia má klientelu celebrit, včetně Sofie Vergary, Brooke Shieldsové a Channinga Tatuma, a více než 280 000 sledujících na Instagramu, kteří sledují jeho kreativitu v akci.
Sedmnáctiletý sportovec Dink Pate se stal nejmladším profesionálním basketbalistou v historii USA.
Jahkil Jackson založil neziskovou organizaci již v osmi letech. Chtěl pomoci zvýšit povědomí o bezdomovectví, a tak založil Projekt Já jsem (Project I Am) a od té doby vybral 400 000 dolarů pro lidi bez bydlení a zároveň rozdal toaletní potřeby potřebným v Chicagu, Los Angeles a dalších městech po celém světě. Od prezidenta Baracka Obamy získal řadu ocenění a uznání – to vše ještě před svými šestnáctými narozeninami.
