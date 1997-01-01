Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i zahraniční osobnosti se jedná. Patří sem i princezna Diana, Petr Sepeši a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Tragický osud princezny Diany se vyznačoval pohádkovým vstupem do britské královské rodiny, který vystřídal psychický tlak, mediální štvanice a rozpad manželství. Vyvrcholil 31. srpna 1997, kdy ve věku šestatřiceti let zahynula při autonehodě v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Herec Paul Walker a jeho dlouholetý kamarád a finanční poradce Roger Rodas se v roce 2013 účastnili charitativní akce Reach Out Worldwide na pomoc obětem tajfunu Haiyan. Když jeli v luxusním automobilu značky Porsche, který řídil kamarád Walkera, vůz narazil do sloupu veřejného osvětlení a stromu a následně začal hořet. Paul Walker bohužel zemřel na místě.
Autor: Profimedia.cz
Tragický zlom v životě frontmana skupiny Elán, Jožo Ráže, nastal 20. června 1999. Po dokončení nahrávání hitu „Voda, čo ma drží nad vodou“ se vracel ze studia na své motorce. V Bratislavě mu v křižovatce nedal přednost německý řidič Hans-Jörg Falk. Ráž narazil v plné rychlosti do jeho vozu a utrpěl těžká zranění. Osud však tehdy stál na jeho straně a přežil.
Autor: ČTK
Americká R&B zpěvačka a herečka Aaliyah tragicky zahynula 25. srpna 2001 při leteckém neštěstí na Bahamách ve věku pouhých dvaadvaceti let.
Autor: Profimedia.cz
Průkopník rock’n’rollu Buddy Holly tragicky zahynul 3. února 1959 ve věku pouhých dvaadvaceti let. Během náročného turné „Winter Dance Party“ po americkém Středozápadu si najal malé čtyřmístné letadlo, aby unikl promrzlému a rozbitému autobusu z turné. Stroj krátce po startu havaroval kvůli špatnému počasí a dezorientaci pilota.
Autor: Profimedia.cz
Talentovaný herec Anton Yelchin, známý především jako Pavel Čechov z moderní série Star Trek, tragicky zemřel 19. června 2016 ve věku pouhých sedmadvaceti let. Jeho život nečekaně ukončila bizarní a nešťastná nehoda přímo před jeho domem ve čtvrti Studio City v Los Angeles. Rozdrtil ho jeep souseda, který ho nezabrzdil.
Autor: Profimedia.cz
Populární australský dobrodruh a ochránce přírody Steve Irwin, známý jako „lovec krokodýlů“, tragicky zahynul 4. září 2006 při natáčení podmořského dokumentu u Velkého bariérového útesu. Smrtící nehodu způsobila nešťastná náhoda s trnuchou (druh rejnoka), která ho probodla.
Autor: ČTK
Brandon Lee (syn legendárního Bruce Leeho) tragicky zahynul 31. března 1993 při natáčení temného filmu Vrána. Během scény, kdy měl být jeho hrdina zastřelen, vystřelil herec Michael Massee ze zbraně, která byla kvůli fatální chybě štábu nabitá ostrým projektilem místo slepého náboje. Brandon Lee utrpěl smrtelný průstřel břicha, kterému ve věku osmadvaceti let podlehl.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Marilyn Monroe to v životě neměla jednoduché. Ve snaze zvládat stres z natáčení, nespavost a veřejná očekávání si vybudovala silnou závislost na barbiturátech a alkoholu. A to se jí nakonec stalo osudným.
Autor: Česká televize, Getty Images
Herečka Linda Lovelace byla psychicky i fyzicky zlomena svým prvním manželem Chuckem Traynorem, který ji nutil k prostituci a natáčení pornografických filmů. V roce 1972 natočila extrémně populární snímek Hluboké hrdlo (Deep Throat), který jí přinesl celosvětovou slávu, ale podle její autobiografie Ordeal (Trýzeň) během natáčení čelila brutálnímu nátlaku a násilí. Později se od porno průmyslu distancovala, stala se bojovnicí proti pornografii a veřejně vypovídala o tom, jak byla zneužívána. Zemřela v dubnu 2002 ve věku třiapadesáti let v Denveru na následky rozsáhlých vnitřních zranění, která utrpěla při vážné dopravní nehodě.
Autor: Profimedia.cz
James Dean, hvězda filmu Rebel bez příčiny, zemřel 30. září 1955 ve věku pouhých čtyřiadvaceti let. Při řízení svého stříbrného vozu Porsche 550 Spyder čelně narazil do jiného auta na křižovatce poblíž kalifornského města Cholame. Dean byl na místě mrtev.
Autor: Dennis Stock, Profimedia.cz
Tragický osud legendárního folkového a country zpěváka Johna Denvera se naplnil 12. října 1997. Zkušený pilot a držitel mnoha plaveckých i leteckých licencí zahynul ve věku třiapadesáti let, když se jeho experimentální letoun Rutan Long-EZ zřítil do Tichého oceánu u pobřeží Monterey v Kalifornii.
Autor: Profimedia.cz
Tragický konec měl i hudební génius Marvin Gaye. Během vyhrocené rodinné hádky ho 1. dubna 1984 zastřelil jeho vlastní otec. Zpěvák zemřel pouhý den před svými pětačtyřicátými narozeninami.
Autor: Profimedia.cz
Tragický osud Grace Kelly ukončil ve dvaapadesáti letech její pohádkový život kněžny monacké. Dne 13. září 1982 utrpěla těžkou autonehodu při návratu ze svého venkovského sídla Roc Agel, když její vůz z nevyjasněných příčin vyletěl ze silnice. O den později, 14. září 1982, v nemocnici následkům zranění a krvácení do mozku podlehla.
Autor: Profimedia.cz
Průkopník glam rocku a frontman kapely T. Rex, Marc Bolan, tragicky zahynul 16. září 1977 při autonehodě v londýnské čtvrti Barnes, pouhé dva týdny před svými třicátými narozeninami.
Autor: Profimedia.cz
Život americké herečky Natalie Woodové skončil 29. listopadu 1981, kdy za dodnes nevyjasněných okolností utonula během víkendového pobytu na jachtě Splendor u kalifornského ostrova Santa Catalina. Její smrt, oficiálně uzavřená jako nešťastná náhoda spojená s podchlazením, zůstává jednou z největších záhad Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory všeobecně známým drsným rolím a statusu hollywoodské legendy Harrison Ford v reálném životě nad osudem zatím vyhrává. Jeho život však provázely vážné zdravotní a osobní zkoušky, zejména velmi vážná letecká havárie a ztráta blízkých.
Autor: Reuters
Zpěvačka Gloria Estefan zažila tragédii, která málem ukončila její život i kariéru. V březnu 1990 utrpěla vážná poranění páteře při těžké autonehodě. Její turné autobus v husté sněhové bouři zezadu smetl plně naložený kamion. Zotavení vyžadovalo náročnou operaci a dlouhé měsíce na lůžku, avšak díky rozsáhlé rehabilitaci se dokázala plně vrátit na pódia a nad osudem zvítězila.
Autor: Reuters
Tragický osud herce Matthewa Brodericka je spojen s vážnou autonehodou ze srpna 1987. Měl havárii, při které zemřely dvě ženy. Ačkoli herec vyvázl bez trestu, celý život má před očima tragédii, která vzala život dvěma lidem.
Autor: AP
George Clooney neprožil klasický „tragický osud“ spojený s předčasnou smrtí nebo absolutním pádem na dno. Místo toho musel v životě čelit několika vážným zdravotním, psychickým i fyzickým krizím, ze kterých se však dokázal odrazit. „Osud si se mnou pohrával, ale dokázal jsem se s ním poprat a nakonec nad ním zatím zvítězit,“ uvedl pro People herec.
Autor: AP
Herec Gary Busey utrpěl v roce 1988 v Los Angeles vážnou nehodu na motocyklu, při které neměl helmu a narazil hlavou do betonu. Utrpěl těžké poranění hlavy a obličeje, byl třiatřicet dní v kómatu a následné poškození mozku trvale změnilo jeho osobnost, což vedlo k impulzivnějšímu chování. „Myslel jsem si, že je to můj konec a nedokázal jsem nějaký čas přijmout, že jsem měl takové štěstí a jsem živý,“ uvedl pro E!Online.
Autor: ČTK
Bubeník kapely Blink-182 čelil tragédii v září 2008, kdy přežil děsivý pád soukromého tryskáče. Při nehodě utrpěl popáleniny na 65 % těla, přišel o dva blízké přátele i oba piloty a následně bojoval s těžkými depresemi. Zkušenost v něm zanechala hluboké trauma a strach z létání, který překonal až po mnoha letech.
Autor: Profimedia.cz
Život Sandry Bullockové byl poznamenán několika tragickými a traumatizujícími událostmi. Zahrnují partnerskou zradu, pronásledování stalkerem, leteckou havárii a především ztrátu životního partnera, který podlehl nevyléčitelné nemoci. Osud se s hollywoodskou kráskou rozhodně nemazlil.
Autor: AP
Život Amy Schumerové provází několik vážných krizí, od traumatického dětství přes kruté zdravotní bitvy až po rozpad manželství. Dnes je díky úspěšné léčbě a péči o své zdraví v pořádku, a dokonce se jí podařilo výrazně zhubnout. „Byly doby, kdy jsem si myslela, že mě někdo proklel. Neviděla jsem světlo na konci tunelu, utápěla jsem se v depresích a nevěřila, že mi někdy zase bude dobře,“ podotkla Schumerová.
Autor: ČTK
Ačkoliv je Stephen King dnes oslavován jako celosvětově proslulý spisovatel, jeho život byl plný dramatických zvratů, chudoby a nehod, které se nápadně podobají temným zápletkám z jeho vlastních knih. Největší tragédie, která ho málem stála život, se odehrála 19. června 1999. Během odpolední procházky poblíž jeho letního domu v Severním Lovellu ho srazila dodávka, jejíž řidič se otáčel za svým psem. Utrpěl frakturu páteře a málem přišel o život. Štěstěna mu však byla nakloněna.
Autor: Eric Feferberg / AFP , Profimedia.cz
Životní příběh rapera 50 Centa je plný tragédií, drog a násilí. Vyrůstal v drsném prostředí newyorské čtvrti Queens. Již ve dvanácti letech začal prodávat drogy, což ho přivedlo do nebezpečného světa pouličních gangů. Zlomovým a nejtragičtějším momentem jeho života se stal den v květnu roku 2000, kdy přežil brutální útok, při němž utrpěl devět střelných poranění
Autor: Reuters
Jiří Štaidl byl český písňový textař, scenárista, hudebník a divadelní manažer, bratr hudebníka Ladislava Štaidla, blízký spolupracovník zpěváka Karla Gotta. Zahynul ve věku třiceti let při dopravní nehodě nedaleko od Prahy (na snímku s krasobruslařkou Hanou Maškovou).
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
Legendární český hokejista a trenér Ivan Hlinka tragicky zahynul 16. srpna 2004 při autonehodě u Karlových Varů. Při návratu z golfového turnaje do jeho vozu čelně narazil nákladní automobil, jehož řidič vjel do protisměru. Hlinka, který nebyl připoután, utrpěl vážná vnitřní zranění, kterým krátce po převozu do nemocnice podlehl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Nadějný český zpěvák Petr Sepeši tragicky zahynul ve svém automobilu na železničním přejezdu. Šlo o nešťastnou nehodu.
Autor: Archiv P. Mráčka
Tomáš Holý, nejpopulárnější česká dětská hvězda 70. let, tragicky zahynul 8. března 1990 při autonehodě ve věku pouhých dvaadvaceti let. Jeho život vyhasl na silnici mezi obcemi Kytlice a Polevsko na Českolipsku, když nezvládl řízení na namrzlé vozovce a narazil do stromu.
Autor: Ikar
Herec Jiří Hrzán byl známý svým bouřlivým osobním životem a zálibou v riskantních kouscích. Jeho život tragicky vyhasl 24. září 1980, kdy po pádu ze římsy domu v Praze podlehl těžkým zraněním. Zemřel ve věku pouhých jednačtyřiceti let.
Autor: ČTK
Tragický osud amerického komika a herce Tracyho Morgana je definován vážnou autonehodou z června 2014, která mu téměř vzala život a navždy změnila jeho pohled na svět.
Autor: Profimedia.cz
Přestože se Kevin Hart proslavil jako jeden z nejlépe placených komiků a herců na světě, v osobním životě si prošel těžkými chvílemi. Jeho život je příběhem o překonávání chudoby, závislosti rodičů a zejména o hrůzostrašné autonehodě, která jej málem stála život.
Autor: Netflix
Tragický zlom v životě herce Jeremyho Rennera nastal na Nový rok 2023, kdy ho v Nevadě přejela šestitunová sněžná rolba. Ve snaze zachránit svého synovce před jedoucím strojem vklouzl pod pásy, které ho odhodily a těžce zranily. Utrpěl více než třicet zlomenin kostí, propíchnutý hrudník a rozsáhlá poškození těla.
Autor: AP
Životní příběh Tigera Woodse je ukázkovou horskou dráhou. Od statusu sportovní ikony a nejbohatšího sportovce světa, který změnil golf, se propadl kvůli nevěrám, závislostem na lécích a sérii devastujících zdravotních problémů. Jeho kariéru definitivně přibrzdila vážná autonehoda v roce 2021.
Autor: AP
Život Pauly Abdulové neprovázela jen záře reflektorů, ale i skrytá dramata. Čelila mnoha zdravotním krizím, závislosti na lécích, vleklým soudním sporům a tragédii, kdy její oddaná fanynka spáchala sebevraždu přímo před jejím domem. Zpěvačka se však dokázala se vším vyrovnat.
Autor: koláž iDNES.cz
Frontman kapely Poison, Bret Michaels, si během své kariéry prošel řadou vážných zdravotních krizí. Přestože přežil život ohrožující krvácení do mozku a potýká se s celoživotním diabetem, se všemi nástrahami úspěšně bojuje a nadále vystupuje.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rachel Bilsonová, známá především ze seriálu The O.C., neprožila typický tragický osud spojený s předčasnou smrtí, ale musela se v životě vyrovnat s několika vážnými traumaty, včetně těžké autonehody v pubertě a ztráty nenarozených dětí.
Autor: Profimedia.cz
Britský zpěvák Marc Almond, známý z dua Soft Cell, si prošel bouřlivým životem plným drogových závislostí a osobních krizí. Jeho nejtragičtějším momentem však byla takřka fatální autonehoda, která zásadně změnila jeho život.
Autor: Profimedia.cz
Tragický osud americké supermodelky Niki Taylorové je spojen se dvěma zdrcujícími životními zvraty – náhlou smrtí její mladší sestry a vlastní těžkou autonehodou, při které balancovala na hranici života a smrti.
Autor: Profimedia.cz