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Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život

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  8:12
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i zahraniční osobnosti se jedná. Patří sem i princezna Diana, Petr Sepeši a další.
Osud si s hvězdami pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem... Po rozvodu s princem Charlesem v roce 1996 se Diana v módě odvázala. Její... Paul Walker ve filmu Rychle a zběsile 6 Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025) Aaliyah Buddy Holly Anton Yelchin Steve Irwin Brandon Lee (1965 - 1993) Natáčení filmu Pojď, budeme se milovat svedlo dohromady Marilyn Monroe a... Snímky vznikaly v undergroundových podmínkách. Vzešel odtud i ikonický... James Dean na farmě v americké Indianě, kde vyrostl (1955)

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