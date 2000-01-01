Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela jistě by své agresivní chování dnes vzali zpět, ale své činy bohužel vrátit nemohou.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebník Chris Brown byl v roce 2009 zatčen a následně odsouzen k podmínce a veřejně prospěšným pracím za brutální fyzické napadení své tehdejší přítelkyně, zpěvačky Rihanny.
Autor: Reuters
Slavný hudebník Ike Turner dlouhodobě fyzicky a psychicky týral svou manželku zpěvačku Tinu Turnerovou. Podrobnosti o jeho násilném chování a potyčkách se zákonem popsala sama zpěvačka ve své autobiografii.
Autor: ČTK
Bývalý filmový producent Harvey Weinstein se po desítky let dopouštěl sexuálního násilí, znásilnění, sexuálního nátlaku, obtěžování a vydírání vůči více než 80 ženám z filmového průmyslu.
Autor: Reuters
„Král soulu“ James Brown byl během svého života několikrát zatčen za domácí násilí vůči své manželce, například v letech 1988, 1995 a naposledy v roce 2004.
Autor: David Neff, MF DNES
Americký raper Vanilla Ice byl policií zatčen celkem třikrát kvůli domácímu násilí (v letech 1994, 2001 a 2008) za napadení své manželky.
Autor: Profimedia.cz
Bubeník kapely Mötley Crüe Tommy Lee strávil v roce 1998 čtyři měsíce ve vězení poté, co napadl svou tehdejší manželku, herečku Pamelu Andersonovou. Bylo to ve chvíli, když držela v náručí jejich syna.
Autor: Profimedia.cz
Herec Charlie Sheen má za sebou dlouhou historii obvinění z násilí. V roce 1997 dostal podmínku za napadení přítelkyně Brittany Ashlandové a v roce 2009 byl zatčen a usvědčen z domácího násilí vůči své tehdejší manželce Brooke Muellerové.
Autor: AP
V roce 1987 byl herec Sean Penn zatčen a obviněn z domácího napadení své tehdejší manželky, zpěvačky Madonny. Později sice některá obvinění provázely nejasnosti, záznamy o incidentech s policií však zůstaly.
Autor: Reuters
V roce 2011 přistoupil herec Mel Gibson na dohodu o vině a trestu (no contest) a dostal tříletou podmínku za napadení své tehdejší partnerky Oksany Grigorievy, přičemž na veřejnost unikly i nahrávky, kde jí verbálně a fyzicky vyhrožoval.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net , ČTK
V roce 2011 byl herec Nicolas Cage zatčen v New Orleans za domácí násilí a narušování veřejného pořádku po opilecké hádce na ulici, během které fyzicky napadl svou tehdejší manželku Alice Kimovou (obvinění byla později stažena).
Autor: AP
V roce 2004 byl herec Josh Brolin zatčen za domácí napadení své tehdejší manželky, herečky Diane Lane. Ta sice později odmítla vznést formální obvinění, policie ho však na místě zadržela.
Autor: Reuters
Slavný boxer Floyd Mayweather Jr. byl v roce 2011 odsouzen k devadesáti dnům vězení poté, co se přiznal k domácímu násilí a napadení Josie Harrisové, matky svých dětí.
Autor: Reuters
První manželka boxera Mika Tysona Robin Givensová ho veřejně obvinila z těžkého domácího násilí a týrání. Tyson měl kvůli agresivnímu chování opakované problémy s policií a soudy.
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Hráč NFL Ray Rice byl v roce 2014 zatčen za napadení své tehdejší snoubenky ve výtahu kasina. Poté, co na veřejnost uniklo video, kde ji udeřil do bezvědomí, s ním NFL okamžitě ukončila spolupráci.
Autor: Profimedia.cz
Herec Tom Sizemore známý z filmu Zachraňte vojína Ryana byl v roce 2003 odsouzen za domácí násilí a vyhrožování své tehdejší přítelkyni Heidi Fleissové. Později v letech 2009 a 2016 byl kvůli fyzickému napadení žen zatčen opakovaně.
Autor: Reuters
V roce 1997 byl herec Christian Slater zatčen a následně odsouzen ke 3 měsícům vězení poté, co pod vlivem návykových látek surově napadl svou tehdejší přítelkyni Michelle Jonasovou a také policistu, který na místo dorazil.
Autor: AP
Herec Terrence Howard nominovaný na Oscara byl v roce 2001 zatčen a obviněn z napadení a porušování domovní svobody poté, co zbil svou první manželku Lori McCommasovou. K činu se přiznal v rámci dohody o narušování veřejného pořádku. Další obvinění z fyzického napadení vůči němu vznesla v roce 2011 i jeho druhá manželka.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák a bývalý manžel Whitney Houstonové Bobby Brown měl s policií kvůli násilí dlouhodobé problémy. V roce 2003 byl v Georgii zatčen a obviněn z domácího napadení poté, co Whitney Houstonové způsobil při hádce zranění na obličeji.
Autor: Profimedia.cz
Americký raper Fabolous byl v roce 2018 zatčen a obviněn z domácího násilí třetího stupně a vyhrožování poté, co brutálně napadl svou dlouholetou partnerku Emily Bustamante, které vyrazil dva zuby a vyhrožoval jí smrtí.
Autor: AP
Člen legendární rapové skupiny Public Enemy Flavor Flav byl v roce 2012 zatčen za domácí násilí poté, co během hádky fyzicky napadl svou snoubenku a honil jejího dospívajícího syna s nožem. K domácímu násilí se u soudu přiznal.
Autor: Reuters
Kontroverzní hvězda NBA Dennis Rodman byla v roce 1999 zatčena společně se svou tehdejší manželkou Carmen Electra za narušování veřejného pořádku po divoké potyčce v hotelu. V roce 2008 byl Rodman znovu zatčen v Los Angeles za domácí násilí vůči jiné přítelkyni, k čemuž se u soudu přiznal a dostal tříletou podmínku.
Autor: AP
Herec známý z kultovních filmů Quentina Tarantina (Reservoir Dogs, Kill Bill) byl v srpnu 2024 zatčen v Malibu za domácí násilí. Policie reagovala na oznámení o rodinné potyčce poté, co svou manželku fyzicky napadl a zamkl před domem. Z vazby byl propuštěn na kauci.
Autor: ČTK
Hvězda filmů Creed III a marvelovských sérií herec Jonathan Majors byl v březnu 2023 zatčen v New Yorku za napadení a obtěžování své tehdejší přítelkyně. Koncem roku 2023 byl soudem uznán vinným z napadení třetího stupně a obtěžování, načež s ním studio Disney/Marvel okamžitě ukončilo veškerou spolupráci.
Autor: ČTK
Herec Danny Masterson známý ze seriálu Zlatá sedmdesátá (That ‚70s Show) byl v roce 2020 zatčen a obviněn ze znásilnění tří žen, ke kterým došlo na počátku nynějšího tisíciletí. V roce 2023 byl odsouzen na 30 let až doživotí ve vězení.
Autor: AP
V roce 1994 byl herec Mickey Rourke zatčen za domácí násilí a napadení své tehdejší manželky Carré Otisové. Později byla obvinění stažena poté, co dvojice odmítla u soudu svědčit, nicméně incidenty s policií a fyzickým napadením byly široce medializovány.
Autor: Profimedia.cz
Herec Nicholas Brendon známý ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů byl v roce 2017 zatčen v New Yorku za domácí násilí poté, co na veřejnosti fyzicky napadl svou přítelkyni a táhl ji za vlasy. K činu se v rámci dohody přiznal.
Autor: Profimedia.cz
Vlivný hudební magnát a raper Sean „Diddy“ Combs čelil v průběhu let několika žalobám za násilí na ženách. V roce 2024 na veřejnost uniklo šokující video z roku 2016, na kterém v hotelu brutálně fyzicky napadl a kopal svou tehdejší partnerku Cassie Venturu. V září 2024 byl federálními úřady zatčen a obviněn z vydírání, obchodu se sexem a organizovaného zločinu spojeného s dlouhodobým zneužíváním a násilím.
Autor: AP
Zpěvák R. Kelly byl po letech obvinění v roce 2019 zatčen federálními úřady a v letech 2021 a 2022 následně odsouzen k celkem 31 letům vězení za sexuální zneužívání žen a nezletilých dívek, obchodování s lidmi a organizovaný zločin.
Autor: AP
Herec Sasha Mitchell známý především jako „Kouďák“ ze seriálu Krok za krokem byl v roce 1995 zatčen a následně odsouzen k tříleté podmínce za domácí násilí a napadení své těhotné manželky Jeannette Robbinsové. Poté, co podmínku porušil, strávil přibližně tři měsíce ve vězení.
Autor: Profimedia.cz
Irský herec Jonathan Rhys Meyers byl v roce 2020 zatčen v Malibu po autonehodě pod vlivem alkoholu, přičemž incidentu předcházely dlouhodobé potyčky s policií. V roce 2018 ho na palubě letadla musela zajistit policie po ostrém verbálním a náznakovém fyzickém konfliktu s jeho manželkou Marou Lane, kterou slovně napadl a ohrožoval.
Autor: AP
Bývalá hvězda NFL a herec O. J. Simpson měl se zákonem kvůli násilí na ženách potyčky dávno před slavným „procesem století“. V roce 1989 přistoupil na dohodu o vině a trestu (no contest) za domácí násilí poté, co brutálně zbil svou tehdejší manželku Nicole Brown Simpsonovou, která musela být hospitalizována. Policie u nich doma kvůli hlášenému domácímu násilí zasahovala celkem osmkrát.
Autor: Reuters, iDNES.cz
Slavný hráč amerického fotbalu (NFL) Chad Ochocinco byl v roce 2012 zatčen za domácí násilí pouhé dva měsíce po svatbě. Během hádky v autě surově udeřil hlavou svou manželku Evelyn Lozada a způsobil jí tržnou ránu na čele. Tým Miami Dolphins s ním hned druhý den zrušil smlouvu a soud ho odsoudil k podmínce.
Autor: pro iDNES.cz
Bývalý kapitán skotské ragbyové reprezentace a jedna z největších tamních sportovních hvězd Stuart Hogg byl v roce 2024 zatčen a obviněn z domácího násilí, stalking-u a vyvolávání strachu u své bývalé manželky, se kterou se rozváděl. U soudu se k dlouhodobému zneužívání a agresivnímu chování přiznal.
Autor: Reuters
Herec Michael Pitt známý ze seriálu Boardwalk Empire nebo filmu Ghost in the Shell byl v květnu 2025 zatčen a obviněn z domácího násilí. Podle soudních záznamů čelí obviněním z několika napadení své bývalé přítelkyně, kterou měl mimo jiné fyzicky napadnout dřevěným prknem a betonovou tvárnicí.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Akční hrdina Steven Seagal čelil v průběhu let několika vážným obviněním. Na začátku 90. let ho jeho bývalá manželka Adrienne La Russa a několik dalších žen (včetně jeho osobních asistentek) obvinily z brutálního sexuálního obtěžování a fyzického napadení. Seagal čelil vícero žalobám, které se projednávaly u soudů a musel platit vysoká mimosoudní vyrovnání.
Autor: AP
Britský komik a herec Russell Brand čelí masivnímu vyšetřování ze strany britské policie. V říjnu 2026 stanul před soudem v Londýně, kde čelí obžalobě ze sexuálního napadení a znásilnění několika žen, ke kterým mělo dojít v letech 1999 až 2009.
Autor: Reuters
Legendární hiphopový producent a raper Dr. Dre byl v roce 1991 policií vyšetřován za brutální napadení televizní moderátorky Dee Barnesové v nočním klubu, kterou shodil ze schodů a zbil. Dr. Dre tehdy u soudu přistoupil na dohodu o vině a trestu (no contest), dostal podmínku a musel zaplatit vysoké odškodné. V pozdějších letech se za své násilné chování vůči ženám veřejně omluvil.
Autor: ČTK
Kontroverzní zpěvák Marilyn Manson byl v posledních letech terčem rozsáhlého vyšetřování policie a FBI. V roce 2021 byl v Los Angeles oficiálně vyšetřován pro domácí násilí a sexuální zneužívání poté, co ho jeho bývalá partnerka Evan Rachel Woodová a více než tucet dalších žen obvinily z dlouhodobého fyzického týrání, mučení a držení proti jejich vůli. Manson kvůli tomu čelil sérii soudních žalob.
Autor: ČTK
Oblíbený komik a herec Bill Murray čelil v roce 2008 vážnému obvinění během rozvodového řízení se svou tehdejší manželkou Jennifer Butlerovou. Ta na něj podala žalobu a oficiální soudní stížnost, v níž uvedla, že ji Murray fyzicky napadl, udeřil do obličeje a opakovaně jí vyhrožoval zabitím. Kvůli jeho agresivnímu chování doprovázenému závislostmi soud schválil ochranný příkaz.
Autor: Reuters
Herec Gary Busey byl v roce 1999 zatčen policií v Malibu za domácí násilí. Podle policejních záznamů během hádky fyzicky napadl, strhl na zem a držel svou tehdejší manželku Tianu Gainsovou.
Autor: ČTK
Představitel Batmana herec Christian Bale byl v roce 2008 zatčen a vyslýchán londýnskou policií na stanici Belgravia. K zatčení došlo po formálním oznámení jeho matky a sestry, které herce obvinily z verbálního a fyzického napadení v hotelovém pokoji v Dorchesteru před premiérou filmu Temný rytíř. Prokuratura nakonec stíhání zastavila pro nedostatek důkazů, incident však plnil přední stránky novin.
Autor: Reuters
Herec a bratr Julie Robertsové Eric Roberts byl v roce 1995 zatčen policií za domácí násilí. Strážci zákona ho zadrželi poté, co během divoké domácí potyčky surově strčil svou tehdejší manželku Elizu Garrettovou do zdi, přičemž utrpěla zranění. Z vazby byl propuštěn po zaplacení kauce.
Autor: Profimedia.cz
Vlivný hudební magnát a bývalý šéf vydavatelství Sony Music Tommy Mottola sice nebyl přímo uvězněn, ale potyčkám se soudy čelil během rozvodu se zpěvačkou Mariah Carey. Ta ho ve svých memoárech a u soudu obvinila z extrémního psychického teroru, domácího vězení a fyzického zastrašování. Mottola ji nechal neustále sledovat ozbrojenou stráží a při jedné z hádek jí u krku držel nůž.
Autor: Reuters
Jeden z nejlepších běžců v historii NFL Adrian Peterson byl v roce 2022 zatčen na mezinárodním letišti v Los Angeles (LAX) za domácí násilí. Policie ho vyvedla z letadla a vzala do vazby poté, co na palubě stroje fyzicky napadl svou manželku Ashley Brownovou, přičemž jí způsobil viditelná drobná zranění.
Autor: AP
Dvojnásobný vítěz Super Bowlu a legendární quarterback týmu Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger čelil během své kariéry dvojnásobnému vážnému obvinění ze sexuálního napadení a znásilnění žen (v letech 2008 a 2010). V obou případech zasahovala policie a prokuratura. Ačkoliv se v trestní rovině dohodl mimosoudně nebo pro nedostatek přímých důkazů nebyl odsouzen, NFL ho tvrdě potrestala dlouhým zákazem činnosti.
Autor: AP
Hvězdný receptor NFL Tyreek Hill měl potyčky se zákonem kvůli brutalitě na ženách ještě před vstupem do profesionální ligy. V roce 2014 byl zatčen a obviněn z domácího násilí a ublížení na zdraví poté, co napadl svou tehdejší těhotnou přítelkyni, kterou škrtil a bil do břicha. U soudu se k činu přiznal, dostal tříletou kontrolovanou podmínku a musel navštěvovat kurzy zvládání hněvu.
Autor: AP
Představitel Johna Connora z filmu Terminátor 2 Edward Furlong má za sebou dlouhou historii potyček se zákonem. V letech 2012 a 2013 byl opakovaně zatčen za domácí násilí a fyzické napadení svých tehdejších přítelkyň. V roce 2013 byl nakonec odsouzen k 61 dnům vězení poté, co porušil ochranný příkaz, který na něj byl uvalen.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Ztraceni herec Matthew Fox byl v roce 2011 zadržen policií v Clevelandu poté, co fyzicky napadl řidičku soukromého párty busu Heather Bormannovou, kterou udeřil do hrudníku a rozkroku, když mu zamezila nastoupit do vozidla. Řidička na něj následně podala žalobu za napadení a ublížení na zdraví.
Autor: AP
Americký R&B zpěvák Trey Songz byl v březnu 2018 zatčen policií v Los Angeles za těžké domácí násilí poté, co na večírku v Hollywood Hills surově zbil ženu, se kterou měl dlouhodobý vztah. Oběť musela vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. V pozdějších letech čelil dalším policejním vyšetřováním kvůli napadení žen v Las Vegas a New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Hvězdný Running Back v NFL Kareem Hunt byl v roce 2018 vyšetřován policií poté, co na veřejnost uniklo video z kamerového systému v hotelu v Clevelandu. Na záznamu bylo zachyceno, jak Hunt během hádky fyzicky napadl devatenáctiletou ženu, strhl ji na zem a kopl do ní. Tým Kansas City Chiefs ho po zveřejnění videa okamžitě propustil ze svých řad a NFL mu udělila dlouhý distanc.
Autor: AP