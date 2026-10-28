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Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách

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Tito slavní muži udělali v životě velkou chybu. Zpěvák Chris Brown na iHeartRadio Music Awards (Inglewood, 3. dubna 2016) Ike Turner - Ike Turner v roce 2002 na jazzovém festivalu ve švýcarském Montreux Harvey Weinstein u soudu (září 2024) James Brown - T-Mobile Arena, Praha (4. listopadu 2006) Vanilla Ice (2023) Nyní šedesátiletý Tommy Lee dům koupil v roce 2007. Charlie Sheen v New Yorku (8. září 2025) Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025) Mel Gibson si v roce 2004 za 15 milionů dolarů – v tehdejším kurzu zhruba 386... Nicolas Cage (New York, 9. dubna 2022) Josh Brolin (Cannes, 19. května 2015)
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela jistě by své agresivní chování dnes vzali zpět, ale činy bohužel vrátit nemohou.

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