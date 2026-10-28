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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Mr. Scandinavia natáčí polonahý. Henrik Jordal ale nesází jen na svůj vzhled
Henrik Jordal je populární norský influencer, tvůrce obsahu a veřejně známá osobnost, který na internetu vystupuje pod přezdívkou „Mr. Scandinavia“ nebo také Skandinávský bůh. Proslavil se zejména...
Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
Lék na vysoký tlak losartan překvapil vědce. Probudil tuk, který pálí kalorie
Běžný lék na vysoký tlak možná dokáže víc, než se dosud předpokládalo. Losartan v pokusech probudil hnědý tuk, který místo ukládání energie pomáhá spalovat kalorie. Vědci navíc zjistili, že lidé s...
Halloween očima matky: Děti se baví, já dlabu a duchové se smějí
Halloween má sice evropské kořeny, ale v dnešní podobě dokáže proměnit i poklidný rodinný život v Řepích v malou americkou noční můru. Dlabání dýní, výroba kostýmů a další povinné radosti nemusí být...
Podzimní idyla ze sociálních sítí lže. Proč v nás vyvolává pocity viny?
Rodina, která pouští draka či vyrábí zvířátka z kaštanů, nebo zamilovaný pár procházející se parkem se spadaným listím. Jak romantické, že? Jenže co když se při pohledu na tyto dokonalé podzimní...
Čtyři podzimní situace, které zachrání skvěle vymyšlený outfit
Život není módní molo. Ale nikde není napsáno, že nám to nemá slušet, i když potřebujeme obstát v každém náročném podzimním dni. Jak na mrazivá rána, jak na dny, kdy je potřeba se dát trochu do gala,...
Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší
Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.
Velký zdravotní horoskop 2027: Co hrozí vašemu znamení a na co si dát pozor
Jak na tom budete se zdravím v roce 2027? Některá znamení by podle hvězd měla více odpočívat, jiná si dát pozor na stres, přetížení či úrazy. Astrolog Milan Gelnar připravil zdravotní horoskop pro...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Je herectví práce? Jak Julianne Moore vyšla ze stínu ošklivé holky a stala se hvězdou
Patří ke stálicím vyhlašování televizních cen a v pětašedesáti letech ji režiséři stále obsazují do hlavních rolí. Julianne Moore se však za celebritu nepovažuje. Na svoji kariéru pohlíží se...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Nehubněte po padesátce naslepo. Ukážeme, kolik kil za měsíc můžete shodit
Dva až tři kilogramy za měsíc mohou být po padesátce dosažitelným výsledkem. Důležité ale není jen číslo na váze. Podívejte se, jak během čtyř týdnů upravit jídelníček, přidat pohyb a zhubnout bez...