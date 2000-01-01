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Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry naopak dělí i desítky let. Přesvědčte se sami, jací VIP muži zkrátka obdivují zralé ženy.
Autor: koláž iDNES.cz
Australský herec Hugh Jackman proslulý rolí Wolverina byl téměř sedmadvacet let ženatý s herečkou Deborrou-Lee Furnessovou, která je o 13 let starší. Přestože se v roce 2023 rozešli, Hugh vždy o své ženě mluvil s obrovským respektem a láskou.
Autor: AP
Představitel filmového Kicka-Asse Aaron Taylor-Johnson potkal svou manželku, režisérku Sam Taylor-Johnsonovou, při natáčení filmu o Johnu Lennonovi. Věkový rozdíl mezi nimi je čtyřiadvacet let a tvoří stabilní pár už od roku 2009.
Autor: Profimedia.cz
Idol ženských srdcí herec Ryan Gosling podlehl kouzlu charismatické herečky Evy Mendesové, která je o sedm let starší. Pár spolu žije ve spokojeném vztahu od roku 2011 a vychovává dvě dcery.
Autor: Reuters
Hvězda filmu Aquaman Jason Momoa byl dlouhé roky ve vztahu s herečkou Lisou Bonetovou (bývalou manželkou Lennyho Kravitze), která je o dvanáct let starší.
Autor: Reuters
Člen populární skupiny Jonas Brothers Nick Jonas si v roce 2018 vzal za manželku indickou megastar a Miss World Priyanku Chopru. Priyanka je od Nicka o jedenáct let starší.
Autor: AP
Kytarista německé rockové skupiny Tokio Hotel Tom Kaulitz tvoří od roku 2018 nerozlučnou dvojici se světoznámou topmodelkou Heidi Klumovou. Heidi je od svého manžela starší o šestnáct let.
Autor: AP
Bývalý člen kapely One Direction zpěvák Harry Styles je svými románky se staršími ženami pověstný. Už v 17 letech randil s moderátorkou Caroline Flackovou (které bylo tehdy 31 let). Později udržoval ostře sledovaný vztah s herečkou a režisérkou Olivií Wilde, jež je o deset let starší.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský prezident Emmanuel Macron sice není herec ani zpěvák, ale je bezpochyby jednou z nejsledovanějších VIP osobností světa. Jeho manželka Brigitte Macronová je starší o čtyřiadvacet let a jejich příběh lásky, který začal už na střední škole, fascinuje veřejnost dodnes.
Autor: Ludovic Marin, Reuters
Jeden z nejpopulárnějších českých herců a zpěváků Vojtěch Dyk tvoří už řadu let stabilní pár s herečkou Tatianou Dykovou (Vilhelmovou). Tatiana je od Vojty o sedm let starší a společně vychovávají syna.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Představitel filmového Thora Chris Hemsworth má oči jen pro svou manželku, španělskou herečku Elsu Pataky. Elsa je o sedm let starší než Chris, vzali se v roce 2010 a mají spolu tři děti.
Autor: AP
Americký režisér a scenárista Bart Freundlich se při natáčení zamiloval do oscarové herečky Julianne Moore. Julianne je o devět let starší než její manžel, se kterým je šťastně vdaná už od roku 2003.
Autor: AP
Tanečník Bryan Tanaka je o čtrnáct let mladší než zpěvačka Mariah Carey. Pár spolu strávil sedm let, než se na konci roku 2023 definitivně rozešel.
Autor: Profimedia.cz
Člen rockové kapely Snow Patrol Johnny McDaid podlehl kouzlu hvězdy seriálu Přátelé, herečce Courteney Coxové. Courteney je od severoirského hudebníka starší o dvanáct let.
Autor: Reuters
Kytarista kapely Good Charlotte Benji Madden si v roce 2015 vzal slavnou hollywoodskou herečku Cameron Diazovou. Cameron je od Benjiho o sedm let starší a společně v naprostém soukromí vychovávají své dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Hudební producent Alexander Edwards tvoří ostře sledovaný pár s popovou ikonou Cher. Mezi ním a zpěvačkou je extrémní věkový rozdíl čtyřiceti let, přičemž sama Cher svůj vztah na veřejnosti brání slovy, že „láska nezná matematiku“.
Autor: Profimedia.cz
Manželství Ashtona Kutchera s ikonickou herečkou Demi Moore plnilo v nultých letech přední stránky novin. Demi je od Ashtona starší o patnáct let. Přestože se v roce 2013 rozvedli, dodnes o sobě mluví s respektem a Ashton nedávno veřejně ocenil její současné herecké úspěchy.
Autor: AP
Britský herec Hugh Dancy známý ze seriálu Hannibal se v roce 2009 oženil s uznávanou americkou herečkou Claire Danesovou. Claire je od svého manžela starší o čtyři roky a tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu.
Autor: AP
Model, fitness trenér a příležitostný herec Sam Asghari si v roce 2022 vzal popovou princeznu Britney Spearsovou. Britney je od Sama starší o dvanáct let. Jejich manželství sice nevydrželo, ale Sam ji během jejich společných let velmi podporoval.
Autor: AP
Hvězda seriálu Parks and Recreation Nick Offerman žije v dlouholetém spokojeném manželství s komediální herečkou Megan Mullally. Megan je od Nicka starší o dvanáct let a vzali se již v roce 2003.
Autor: Profimedia.cz
Držitel Oscara za film Tajemná řeka Tim Robbins tvořil neuvěřitelných 21 let jeden z nejuznávanějších párů Hollywoodu s herečkou Susan Sarandonovou. Susan je od Tima starší o dvanáct let.
Autor: Profimedia.cz
Mladší bratr Jamese Franca, známý z filmů Podfukáři nebo Sousedi, herec Dave Franco si v roce 2017 vzal za manželku úspěšnou herečku Alison Brie (Glow, Mad Men). Alison je od něj starší o tři roky.
Autor: AP
Britský princ Harry sice primárně reprezentuje královskou rodinu, ale řadí se mezi celosvětové VIP. Jeho manželka Meghan Markle je od něj starší o tři roky. V mládí měl navíc Harry románek s britskou televizní hvězdou Catherine Ommanney, která byla starší o třináct let.
Autor: Profimedia.cz
Oscarový herec, režisér a scénárista Ben Affleck se po letech vrátil ke své staré lásce a vzal si popovou divu Jennifer Lopezovou. Jennifer je od Bena starší o tři roky. Už nějaký pátek ale opět nejsou spolu.
Autor: AP
Než se usadil s Jessicou Bielovou, prožil slavný zpěvák a herec Justin Timberlake ostře sledovaný románek s hollywoodskou hvězdou Cameron Diazovou. Cameron je od Justina starší o osm let a tvořili jeden z nejpopulárnějších párů nultých let.
Autor: AP
Britský divadelní producent Percy Gibson je od roku 2002 manželem legendární herečky ze seriálu Dynastie Joan Collins. Joan je od svého manžela starší o neuvěřitelných 32 let. Pár oslavil přes dvacet let spokojeného manželství.
Autor: Reuters
Německý hudební producent Erwin Bach prožil celoživotní lásku po boku rockové královny Tiny Turnerové. Tina byla od Erwina starší o šestnáct let. Byli spolu 37 let (z toho 10 let jako manželé) až do jejího skonu v roce 2023.
Autor: ČTK
Obchodní manažer a hrdina reality show Corey Gamble tvoří od roku 2014 nerozlučnou dvojici s hlavou klanu Kardashianek, Kris Jennerovou. Kris je od Coreyho starší o 25 let a on sám často uvádí, že ho vrstevnice nikdy intelektuálně ani životně nepřitahovaly.
Autor: Reuters
Bývalý špičkový španělský fotbalista Gerard Piqué prožil dlouholetý vztah s kolumbijskou popovou divou Shakirou. Zpěvačka je od sportovce starší přesně o deset let (dokonce sdílejí stejný den narození) a mají spolu dva syny. Dnes už ale pár netvoří.
Autor: AP
Americký zpěvák, textař a držitel ceny Grammy Van Hunt tvoří od roku 2020 pár s oscarovou herečkou Halle Berry. Halle je od svého partnera starší o čtyři roky.
Autor: Reuters
Bývalá superhvězda basketbalové NBA Dwayne Wade tvoří stabilní pár s úspěšnou hollywoodskou herečkou Gabrielle Unionovou. Gabrielle je od slavného sportovce starší o devět let a společně vychovávají dceru.
Autor: ČTK
Drsňák z filmů Mad Max nebo Venom Tom Hardy našel životní lásku v britské herečce Charlotte Riley. Charlotte je od Toma starší o čtyři roky. Vzali se v roce 2014 a společně si velmi přísně střeží své soukromí.
Autor: AP
Herec David Arquette známý z hororové série Vřískot byl dlouhá léta ženatý s hvězdou seriálu Přátelé Courteney Coxovou. Courteney je od Davida starší o sedm let. I po rozvodu spolu kvůli dceři udržují přátelské vztahy.
Autor: Profimedia.cz
Britský sound artový producent a hudebník Russell Thomas se stal středem pozornosti bulváru, když začal randit s hvězdou seriálu Sex ve městě Kim Cattrallovou. Kim je od svého partnera starší o šestnáct let a na konci roku 2025 vstoupili do tajného manželství v Londýně.
Autor: Profimedia.cz
Jamajský fotbalista a influencer Akeem Morris tvoří v současnosti pár s popovou královnou Madonnou. Madonna je od něj starší o neuvěřitelných 37 let a oba se pravidelně objevují na společných módních akcích.
Autor: Profimedia.cz
Miliardář a zakladatel aplikace Snapchat Evan Spiegel si vzal za manželku světoznámou australskou topmodelku Mirandu Kerrovou. Miranda je od úspěšného technologického magnáta starší o sedm let.
Autor: AP
Americký herec a scenárista Christopher Backus si v roce 2004 vzal držitelku Oscara Miru Sorvino. Mira je od svého manžela starší o čtrnáct let a společně mají čtyři děti.
Autor: Profimedia.cz
Herec Joseph Morgan známý ze seriálu Upíří deníky (The Vampire Diaries) se v roce 2014 oženil s herečkou a režisérkou Persiou White. Persia je od svého manžela starší o devět let.
Autor: Profimedia.cz
Kytarista a zpěvák extrémně populární australské pop-punkové kapely 5 Seconds of Summer Michael Clifford našel štěstí u manažerky a influencerky Crystal Leighové, která je od něj starší o šest let.
Autor: Profimedia.cz
Novozélandský malíř a příležitostný herec Sandro Kopp žije od roku 2004 ve spokojeném vztahu s charismatickou a avantgardní britskou herečkou Tildou Swintonovou. Tilda je od svého partnera starší o patnáct let.
Autor: Profimedia.cz