Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní a fanynek mají nespočet. Patří sem krasavci jako Mads Mikkelsen, George Clooney a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Jeremy Piven se proslavil především rolí Ari Golda v komediálním seriálu Vincentův svět (2004–2011), za který získal cenu Zlatý glóbus a cenu Emmy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Colin Andrew Firth je držitelem Oscara, Zlatého glóbu a ceny BAFTA pro nejlepšího herce za výkon ve filmu Králova řeč (2010). A opravdu zraje jako víno.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Dougray Scott svou hereckou kariéru zahájil v divadle, televizi a loutkových představeních. Jeho první významnou filmovou rolí byl princ Jindřich ve filmu Ever After (1998), šlo o moderní adaptaci pohádky o Popelce.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Eddie Murphy zazářil v Saturday Night Live během let 1980 až 1984. Živil se jako stand up komik a umístil se v žebříčku Comedy Central 100 Nejlepších komiků všech dob na desáté příčce. A pak to rozjel i ve filmu. Zdá se, že téměř nestárne a vypadá rok od roku lépe.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Billy Zane hrál už na střední škole v dramatickém souboru a později i reklamách. Živil se i jako model. Zazářil ve filmech, jako je například Mumie nebo Titanic.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Frank Grillo je známý svými rolemi v akčních a dramatických filmech, kde často ztvárňuje postavy drsných chlápků. Grillo zahájil svou filmovou kariéru menšími rolemi. Například se blýskl ve filmu The Mambo Kings (1992).
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Jeff Goldblum zazářil například v Jurském parku. Přibyly mu šediny, ale jinak téměř nestárne.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Christoph Waltz za své role ve filmech Hanebný pancharti (2009) a Nespoutaný Django (2012) získal v letech 2010 a 2013 Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Kenneth Branagh je známý díky svým filmovým adaptacím Shakespearových her. A blýskl se ve filmech jako Harry Potter nebo Piráti na vlnách.
Autor: koláž iDNES.cz
Herce Harrisona Forda asi není třeba příliš představovat. Je to jeden z největších hollywoodských idolů a málokdo si ho neumí ihned vybavit jako Indiana Jonese.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Hollywoodský krasavec George Clooney je stále jednou z nejžádanějších hollywoodských hvězd a opravdu stárne a vypadá ještě lépe.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Robert Downey Jr. má za sebou desítky velkých rolí. K jeho nejvýznamnějším patří ztvárnění Charlieho Chaplina ve snímku Chaplin (1992), za kterou si vysloužil nominaci na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Patrick Dempsey zazářil mimo jiné jako hvězda seriálu Chirurgové. A čím je starší, tím lépe vypadá.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Mads Mikkelsen před pár dny navštívil Českou republiku jako host festivalu Comic Con. Ve filmech hraje často darebáky. Třeba jako v posledním dílu Indiana Jonese.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Nicolas Cage byl hvězdou snímků jako To se mi snad zdá nebo Brána temnoty.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Tom Cruise zazářil např. ve snímcích Mission Impossible.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Peter Krause ztvárnil role, jako je Nate Fisher v Odpočívej v pokoji, Adam Braverman ve Famílii, Nick George v Dirty Sexy Money a Casey McCall ve Studiu sport. Nedávno oslavil šedesátku.
Autor: koláž iDNES.cz
Málokterý herec je stále tak neodolatelný jako Keanu Reeves, který má za sebou role ve snímcích jako Matrix nebo Dům u jezera.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Lochlyn Munro je znám svými rolemi ve filmech jako Noc v Roxbury, Scary Movie, Někdo to rád blond a Freddy vs. Jason.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Woody Harrelson proslul především svojí hlavní rolí ve filmu Miloše Formana Lid versus Larry Flynt, v němž si zahrál Larryho Flynta, vydavatele pánského časopisu Hustler.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Salman Salim Khan je indický herec, filmový producent a televizní osobnost. Pracuje převážně v hindských filmech. Během své kariéry trvající více než tři desetiletí získal dvě Národní filmové ceny jako filmový producent a dvě ceny Filmfare jako herec.
Autor: koláž iDNES.cz
Kevin Bacon je americký herec a mezi jeho nejznámější filmy patří Apollo 13 nebo JFK. Získal cenu Golden Globe a Cenu Sdružení filmových a televizních herců, byl nominován na Emmy Award a listem The Guardian byl vybrán jako jeden z nejlepších herců, kteří nikdy nezískali nominaci na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Mel Gibson získal mezinárodní uznání za ztvárnění role Maxe Rockatanského v prvních třech filmech postapokalyptické sci-fi série Šílený Max či Martina Riggse v kultovní buddy cop akční komediální sérii Smrtonosná zbraň.
Autor: koláž iDNES.cz
Shahrukh Khan je indický herec. Kromě herecké kariéry se věnuje také produkování filmů a je moderátorem indické verze soutěže Chcete být milionářem?
Autor: koláž iDNES.cz
Steve Carrell je americký herec, komik, filmový a televizní producent a scenárista, který se v letech 1999–2004 stal známým jako korespondent televizní show The Daily Show with Jon Stewart. V roce 2005 získal hlavní roli v americké adaptaci britského seriálu Kancl.
Autor: koláž iDNES.cz
První hlavní roli získal herec Kyle Chandler v seriálu stanice ABC Mírová bojiště, následovala role v seriálu stanice CBS Předčasné vydání. Za výkon v seriálu získal cenu Saturn v kategorii nejlepší televizní herec. Mimo to si zahrál v seriálech What About Joan? a The Lyon’s Den.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Martin Lawrence si zahrál ve filmech jako Mizerové, Agent v sukni nebo Modrý blesk.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Russell Crowe je všem dobře známý jako Gladiátor. Získal Oscara a Zlatý glóbus pro herce v hlavní roli za již zmíněný film Gladiátor a Čistá duše. Vyhrál také Filmovou cenu Britské akademie.
Autor: koláž iDNES.cz
Stanley Oliver Tucci je americký herec, režisér, scenárista a producent, podnikatel v gastronomii, držitel dvou cen Emmy a Zlatého glóbu za roli ve snímku Konference ve Wannsee a za roli ve filmu Winchell.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Hugh Grant je miláčkem žen díky roli ve filmu Láska nebeská nebo Notting Hill.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Viggo Mortensen na sebe výrazně upozornil ve snímku Pán prstenů. Hrál i ve filmech Východní přísliby nebo Dějiny násilí.
Autor: koláž iDNES.cz
William Zabka je americký herec (po otci je českého původu) ale také scenárista a producent. Proslavil se především zápornou rolí Johnnyho Lawrence ve filmu Karate Kid z roku 1984.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Gary Oldman se proslavil rolemi ve snímcích Pátý element, Drákula nebo Leon.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Sean Penn se blýskl např. ve filmech Jedna bitva za druhou, Tajemná řeka nebo Milk.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Brad Pitt je u žen stále velmi žádaný. Známe ho ze snímků Klub rváčů nebo Tenkrát v Hollywoodu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec a komik Jim Carrey proslul především rolí ve snímku Věčný svit neposkvrněné mysli nebo Maska.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia
Herec Ralph Fiennes si zahrál obávaného Voldemorta ve filmu o Harrym Potterovi.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Tom Hanks je fešák i ve stáří. Blýskl se ve filmech jako Terminál, Trosečník nebo Forrest Gump.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Christian Bale ztvárnil například roli Batmana nebo zazářil ve filmech jako Americké psycho nebo Mechanik.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Al Pacino byl hvězdou snímku Kmotr nebo Vůně ženy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec a komik Ben Stiller proslul rolemi ve filmech Zoolander nebo Noc v muzeu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Bryan Cranston je známý například díky seriálu Perníkový táta.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Charlie Sheen na sebe upozornil nejen rolemi v komediích jako Žhavé výstřely. Proslul také četnými skandály spojenými s drogami a ženami. A v neposlední řadě svět šokoval, když přiznal, že je HIV pozitivní.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Jeff Bridges je hvězdou snímků jako Big Lebowski nebo Opravdová kuráž.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Kurt Russell se blýskl ve filmech jako Věc nebo Přes palubu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Richard Gere je nezapomenutelný díky snímku Pretty Woman.
Autor: koláž iDNES.cz