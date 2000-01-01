Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti slavných mužů, kteří milují adrenalin a mnohdy i v pokročilejším věku dokazují světu, že ještě nepatří do starého železa. Někdy se vrhají do tak akčních záležitostí, že jsou jen zázrakem ještě živí. Patří sem fešáci jako Patrick Dempsey, Harrison Ford a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Tom Cruise provádí životu nebezpečné filmové kaskadérské kousky, šplhá po mrakodrapech, pilotuje stíhačky a jezdí na motocyklech maximální rychlostí. Adrenalin je mu zkrátka vlastní a rozhodně se mu nevyhýbá ani ve čtyřiašedesáti letech.
Autor: Reuters
Na filmovém plátně je herec Harrison Ford hrdina. Ve tom skutečném je také vášnivý pilot, který řídil letadla i vrtulníky při riskantních záchranných akcích i soukromých letech. Nedávno byl v ulicích Los Angeles spatřen, jak jede na kole. V plánu měl vyjet až do kopců, a to už mu je čtyřiaosmdesát let. Tento herec rozhodně nepatří do starého železa.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jason Momoa je nadšeným příznivcem lezení po skalách nad vodou (deep-water soloing) i klasického skalního lezení a na filmových natáčeních si často nechává stavět lezecké stěny. Adrenalin tedy nezažívá jen jako akční hrdina na place, v soukromém životě bez něj také nemůže být.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jared Leto je zapálený a zkušený horolezec, který zdolává mohutné přírodní skalní stěny a velké stěny po celém světě. Pravidelně se vrací do národního parku Yosemite, kde to miluje, a zdolal také už nejednu horu v Evropě. Ačkoli nepatří mezi největší hollywoodské svalovce, má velkou sílu a adrenalin mu koluje v žilách.
Autor: Profimedia.cz
Herec Patrick Dempsey známý například ze seriálu Chirurgové je zapálený závodní jezdec, který se účastnil prestižních závodů vytrvalostních vozů, jako je 24 hodin Le Mans. Bez adrenalinu by jeho život zřejmě neměl smysl.
Autor: Profimedia.cz
Herec Keanu Reeves už mnohokrát světu ukázal, že není žádné „ořezávátko“. Miluje adrenalin už od dětství. Zbožňuje rychlé motocykly, spoluzaložil společnost Arch Motorcycle a pravidelně jezdí s výkonnými motorkami na závodním okruhu.
Autor: AP
Herec Orlando Bloom se své vášni pro extrémy věnuje natolik, že natočil dokumentární sérii Orlando Bloom: To the Edge. V ní trénuje free-diving (potápění bez přístroje), lezení po skalách a létání ve wingsuitu (létajícím obleku). Adrenalin miluje, říká, že přežil svou vlastní smrt, když byl náctiletý a nyní chce žít naplno.
Autor: AP
Britský herec Tom Hardy je vášnivým zápasníkem v brazilském džiu-džitsu. Pravidelně se tajně registruje do reálných turnajů pod svým civilním jménem a vyhrává zlaté medaile v ostrých soubojích. Tento herec rozhodně nepatří do starého železa.
Autor: AP
Kromě toho, že je herec Henry Cavill držitelem modrého pásu v džiu-džitsu, se účastní extrémních charitativních běhů a překážkových závodů (např. The Commando Challenge), které simulují výcvik elitních vojenských jednotek.
Autor: AP
Hollywoodský herec Michael Fassbender proměnil svůj dětský sen v realitu a stal se z něj legitimní závodní jezdec. S podporou automobilky Porsche prošel tvrdým tréninkem a několikrát úspěšně závodil v legendárním, extrémně náročném maratonu 24 hodin Le Mans.
Autor: Profimedia.cz
Herec Zac Efron miluje extrémní výzvy v divočině. Absolvoval náročné přežití v horách s Bearem Gryllsem v pořadu Running Wild with Bear Grylls a ve volném čase se věnuje skalnímu lezení, horské cyklistice a dokončil i extrémně brutální triatlonový závod Ironman.
Autor: Instagram @zacefron
Držitel Oscara, herec Matthew McConaughey, propadl kouzlu surfování při natáčení filmu Surfařská svoboda v roce 2008 a od té doby vyhledává ty nejlepší oceánské vlny po celém světě, což považuje za svůj největší mentální i fyzický restart. I přes obavy jeho ženy vyhledává místa, kde se to hemží žraloky a jsou tam ty největší vlny. Říká, že je dítě štěstěny a ze žraloků strach nemá.
Autor: Reuters
Představitel Thora, herec Chris Hemsworth, je známý svou vášní pro divoký oceán. Pravidelně také surfuje v drsných australských vodách plných žraloků a kombinuje to s intenzivním silovým tréninkem.
Autor: Profimedia.cz
Basketbalová legenda Michael B. Jordan má celoživotní slabost pro extrémní rychlost. Vlastní profesionální tým v nejvyšší americké sérii NASCAR (23XI Racing) a sám v minulosti jezdil na silných motocyklech rychlostmi přes 300 km/h.
Autor: AP
Herec Channing Tatum pravidelně vyráží do extrémních podmínek. S Bearem Gryllsem absolvoval drsný výcvik přežití v divočině, kde musel slaňovat strmé útesy a jíst divoká zvířata, aby přežil.
Autor: AP
Švédský herec Alexander Skarsgard vyhledává mrazivý adrenalin. V rámci charitativní expedice došel například pěšky na jižní pól a běžně se potápí v ledových vodách arktických oblastí bez neoprenu.
Autor: Profimedia.cz
Mladší z bratrské dvojice Hemsworthů, herec Liam Hemsworth, propadl extrémnímu surfování. Přiznal, že vyhledává obrovské, nebezpečné vlny a že strach ze smrti je pro něj součástí zábavy.
Autor: Profimedia.cz
Skotský herec Gerard Butler málem zemřel při natáčení surfařského filmu, kdy ho pod vodou uvěznila série obřích vln. Přesto na oceán nezanevřel a divoké surfování vyhledává jako největší adrenalinový únik dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Herec Christian Bale je známý svou absolutní oddaností rolím. Při natáčení filmu Temný rytíř odmítl kaskadéra a osobně si stoupl na samotnou hranu mrakodrapu Willis Tower v Chicagu ve výšce 442 metrů, jen aby se mohl podívat přímo dolů na ulici. Pro film Batman začíná zase dobrovolně visel na 60metrovém skalním útesu. Adrenalin je zkrátka jeho.
Autor: Reuters
Představitel Wolverina, herec Hugh Jackman, miluje létání na všem možném. Pravidelně skáče s padákem (skydiving), létá v helikoptérách bez dveří nad kaňony a vyhledává paragliding v alpských oblastech.
Autor: Profimedia.cz
Popová hvězda Justin Bieber tráví zimy na nejobtížnějších svazích. Věnuje se extrémnímu snowboardingu, vyhledává jízdu ve volném terénu (backcountry) mimo vyznačené sjezdovky a skáče na snowboardu z helikoptéry přímo do hlubokého sněhu (heliskiing).
Autor: Reuters
Americký raper Travis Scott je známý svou zálibou v extrémních zimních sportech. Na svazích v Aspenu jezdí agresivním stylem v náročném horském terénu a rychlou jízdu na snowboardu označuje za svůj hlavní ventil energie.
Autor: Reuters
Hollywoodský herec Bradley Cooper miluje divokou přírodu a rychlost na vodě. Je expertem na jízdu na divoké vodě a zbožňuje kayaking, přičemž vyhledává opuštěné kaňony a horské toky, kde testuje své fyzické limity.
Autor: AP
Herec Will Smith se cíleně rozhodl postavit svému největšímu celoživotnímu strachu z oceánu. V rámci televizního projektu se potápěl v otevřených vodách na Bahamách mezi tygřími žraloky bez ochranné klece, což popsal jako absolutní adrenalinový restart.
Autor: AP
Herec Ian Somerhalder ze seriálu Upíří deníky je nadšeným ochráncem oceánů, který adrenalin vyhledává přímo pod hladinou. Pravidelně se potápí s velkými bílými žraloky a žraloky bělavými bez jakýchkoliv bariér, aby demonstroval, že tito tvorové nejsou bezhlaví zabijáci.
Autor: AP
Hollywoodský herec David Arquette propadl natolik brutálnímu světu profesionálního wrestlingu, že v něm začal reálně zápasit. Absolvoval extrémní takzvané „deathmatche“ (zápasy smrti), kde se bojuje s otevřeným kusem skla nebo zářivkami, a při jednom ze soubojů utrpěl vážné řezné zranění na krku.
Autor: Reuters
Herec Dennis Quaid propadl kouzlu letecké akrobacie. Vlastní licenci na pilotování proudových letounů a ve volném čase vyhledává přetížení při provádění složitých manévrů, jako jsou vývrtky nebo lety hlavou dolů.
Autor: Profimedia.cz
Americký raper Lil Wayne propadl v dospělosti skateboardingu a proměnil ho v naprostou posedlost. Nechal si postavit vlastní soukromé skateparky, jezdí agresivním pouličním stylem (street skating) a kvůli divokým pádům na betonové rampy si zranil zápěstí i obličej.
Autor: Reuters
Britský herec Idris Elba si vyzkoušel adrenalin přímo v ringu. Absolvoval roční brutální trénink, aby se mohl oficiálně zúčastnit profesionálního zápasu v thajském boxu (K-1), kde v přímém přenosu knokautoval zkušenějšího soupeře a odnesl si několik drsných podlitin.
Autor: AP
Představitel slavného Mr. Beana, herec a komik Rowan Atkinson, je v reálném životě technicky precizním závodním jezdcem a milovníkem rychlosti. Vlastní sbírku špičkových supersportů a pravidelně se účastní náročných závodů historických vozů (např. Goodwood Revival), kde v minulosti přežil i několik vážných havárií ve vysoké rychlosti.
Autor: ČTK
Fotbalová ikona David Beckham si po skončení kariéry plní klukovské sny na motorkách. Vyhledává extrémní expediční jízdy na zakázkových motocyklech v těžko přístupných terénech, jako jsou deštné pralesy v Amazonii, kde čelí bahnu, divoké zvěři a nebezpečným cestám.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodský herec Jake Gyllenhaal se nebojí testovat své limity. V drsných islandských horách absolvoval zimní výcvik přežití Man vs. Wild s Bearem Gryllsem, kde musel v silné sněhové bouři překonávat hluboké ledovcové trhliny pouze po laně.
Autor: Getty Images
Známý komediální herec Ben Stiller vyhledává drsný únik z reality v přírodě. V horských oblastech se věnuje náročnému skalnímu lezení a vytrvalostním pochodům v extrémních klimatických podmínkách.
Autor: AP
Slavný režisér James Cameron je posedlý extrémním hlubinným potápěním. Jako první člověk na světě podnikl sólo sestup v ponorce na samotné dno Marianského příkopu do hloubky téměř 11 kilometrů, kde by jakákoliv technická chyba znamenala okamžitou smrt.
Autor: Profimedia.cz
Herec Miles Teller známý například z filmu Top Gun: Maverick propadl skydivingu a létání. Pravidelně skáče z letadel ve volném pádu a vyhledává extrémní rychlostní sporty na vodě i na souši, přičemž tvrdí, že pocit nebezpečí mu pomáhá čistit hlavu od stresu z Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Slavný šéfkuchař Gordon Ramsay si ventiluje svůj vztek při extrémních vytrvalostních závodech. Dokončil jeden z nejbrutálnějších závodů světa Ironman na Havaji, kde musel v extrémním horku uplavat 3,8 km, ujet 180 km na kole a zaběhnout maraton (42,2 km) v čase pod 14 hodin.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Deadpoola, herec Ryan Reynolds, miluje rychlou jízdu na motocyklech v drsném terénu. Pravidelně vyráží na vícedenní off-road expedice do odlehlých oblastí, kde jezdí rychlostí na hraně kontroly a několikrát kvůli tomu utrpěl vážné pády.
Autor: ČTK
Představitel Joeyho z Přátel, herec Matt LeBlanc, je fanatikem do rychlosti a těžkého terénu. Kromě moderování motoristického pořadu Top Gear soukromě závodí na terénních motorkách (motokros), jezdí divoké off-road závody v buldozerech a na sněžných skútrech v arktických oblastech.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu The Walking Dead, herec Norman Reedus, propadl jednostopému adrenalinu natolik, že o své vášni natáčí cestovatelskou show Ride with Norman Reedus. Herec brázdí otevřené silnice a nejtěžší terény po celém světě (od Kostariky po Japonsko) na motocyklech značek Triumph či Indian a vyhledává syrové dobrodružství.
Autor: Profimedia.cz
Skotský herec Ewan McGregor je legendou mezi motocyklovými dobrodruhy. Podnikl několik extrémních dálkových expedic (např. Long Way Round a Long Way Down), při kterých na motorkách objel zeměkouli, brodil se nebezpečnými řekami na Sibiři a překonával drsné africké pouště.
Autor: Reuters
Americký herec a moderátor Dax Shepard je posedlý vším, co má motor. Pravidelně se účastní extrémních pouštních závodů v písečných dunách (např. Baja 1000 nebo závody v Glamis) v drsných terénních buginách, kde ve vysoké rychlosti riskuje převrácení vozu.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Malcolm v nesnázích, herec Frankie Muniz, zcela opustil Hollywood kvůli své posedlosti rychlostí. Muniz se stal plnohodnotným profesionálním závodním jezdcem – propracoval se přes formuli BMW až do prestižního amerického šampionátu NASCAR (série Xfinity), kde pravidelně riskuje hromadné nehody v rychlostech přes 300 km/h.
Autor: Profimedia.cz
Australský herec Eric Bana je známý svou celoživotní vášní pro motorsport a extrémní rallye. Pravidelně se účastní nebezpečného vytrvalostního závodu Targa Tasmania – při jednom z ročníků čelně havaroval se svým vozem Ford XB Coupe do stromu ve vysoké rychlosti, ale přesto závodí dál.
Autor: AP
Bývalý představitel Jamese Bonda, herec Daniel Craig, sice tvrdí, že s věkem už je opatrnější, ale stále miluje dynamický a nebezpečný fyzický trénink na hranici možností. Během natáčení bondovek trval na tom, že většinu náročných kaskadérských kousků a skoků z výšek provede sám bez zásahu dubléra.
Autor: Reuters
I přes své obří svaly a riziko zranění, které by ohrozilo filmovou produkci, se herec Dwayne Johnson ve volném čase věnuje plnokontaktnímu wrestlingu a brutálním silovým výzvám v divoké přírodě, kde testuje limity lidské vytrvalosti.
Autor: Reuters
Představitel Draca Malfoye z Harryho Pottera, herec Tom Felton, je v reálném životě milovníkem motorsportu a rychlých kol. Intenzivně se věnuje jízdě na motokrosových motorkách, vyhledává náročné skoky v bahnitém terénu a také propadl skydivingu (seskokům s padákem), kterým oslavuje své narozeniny.
Autor: AP
Tento akční hrdina má k adrenalinu extrémně blízko. Než se stal Jason Statham hercem, byl profesionálním skokanem do vody a reprezentoval Velkou Británii na mezinárodních soutěžích. Dnes ve volném čase vyhledává windsurfing, potápění v divokých vodách a je expertem na plnokontaktní bojová umění (jung-čchun, džiu-džitsu a kickbox).
Autor: AP
Představitel Ala Bundyho ze seriálu Ženatý se závazky nebo Jaye Pritchetta z Takové moderní rodinky klame tělem. Herec Ed O’Neill je fanatickým zápasníkem v brazilském džiu-džitsu. Tomuto tvrdému sportu se věnuje desítky let a po náročných trénincích na zemi plných pák a škrcení získal prestižní černý pás pod vedením legendární rodiny Gracie.
Autor: AP
Bývalý profesionální hráč NFL a hvězda komediálních rolí Terry Crews vyhledává náročné outdoorové výzvy. V rámci přežití s Bearem Gryllsem na drsném Islandu musel překonávat mrazivé peřeje, slaňovat obří ledovcové stěny a čelit extrémnímu fyzickému vyčerpání, které podle svých slov posunulo jeho vnímání strachu.
Autor: Profimedia.cz
Představitel kapitána Kirka ze seriálu Star Trek, herec William Shatner, zažil ten největší možný adrenalin ve věku 90 let. Stal se nejstarším člověkem, který kdy letěl do vesmíru na palubě rakety New Shepard společnosti Blue Origin, čímž čelil extrémnímu přetížení při startu i riskantnímu návratu do atmosféry.
Autor: Profimedia.cz
Technologický miliardář Elon Musk také vyhledává adrenalin. Kromě řízení vesmírných programů v minulosti absolvoval extrémní „wing walking“ – tedy chůzi a balancování na křídle letícího dvouplošníku vysoko ve vzduchu, zajištěný pouze minimálními popruhy.
Autor: AP
Hollywoodský herec Jonah Hill zcela změnil svůj životní styl a propadl surfování v divokém oceánu. Věnuje se mu každý den (někdy i dvakrát denně) bez ohledu na nepřízeň počasí, drsný příboj nebo nebezpečné mořské proudy.
Autor: Profimedia.cz
Známý miliardář a dobrodruh sir Richard Branson je fanatickým milovníkem kitesurfingu (jízdy na prkně taženém drakem). Drží několik světových rekordů, přežil situace, kdy ho bouře odnesla kilometry na otevřené moře, a běžně kitesurfuje v drsných vlnách kolem svých soukromých ostrovů.
Autor: ČTK
Světoznámý kouzelník David Blaine staví svou kariéru na čistém, život ohrožujícím adrenalinu. Pravidelně podstupuje extrémní zkoušky lidského těla – nechal se na týden zaživa pohřbít pod zem, strávil 63 hodin zamražený v obřím bloku ledu a ve volném čase je vášnivým parašutistou (skydiverem), který s padákem vyskakuje v extrémních výškách.
Autor: Reuters
Herec Zachary Levi známý jako komiksový Shazam! je v reálném životě závislý na vzdušném adrenalinu. Patří mezi certifikované parašutisty, kteří propadli skydivingu a veškerý volný čas tráví na letištích, kde provádí seskoky z letadel ve volném pádu nad Kalifornií.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodská ikona herec Brad Pitt skrývá velkou vášeň pro nebezpečné stroje. Pitt je dlouhá léta vášnivým motocyklovým nadšencem, který nevlastní jen luxusní kousky do garáže, ale aktivně jezdí na zakázkových motorkách a v minulosti vyhledával divokou offroad jízdu a motokros v náročném terénu.
Autor: AP
Charismatický herec Woody Harrelson žije extrémním outdoorovým životem. Kromě toho, že vyhledává náročné horolezecké výstupy v divoké přírodě, propadl surfování na divokém oceánu a kitesurfingu, kde se na prkně taženém drakem nebojí čelit velkým vlnám a silnému větru na otevřeném moři.
Autor: HBO
Představitel Aragorna z Pána prstenů, herec Viggo Mortensen, miluje adrenalin spojený s nebezpečnými zvířaty a zbraněmi. Během natáčení trval na tom, že všechny extrémně riskantní jezdecké scény a bitevní kousky odřídí sám. Své koně si natolik oblíbil, že s nimi trávil noci ve stájích. Při natáčení utrpěl zlomeninu prstu u nohy, vyrazil si zub a málem se utopil v dravé řece, přesto na drsný outdoor nezanevřel.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Herec Ashton Kutcher vyhledává adrenalin v divočině a na moři. Věnuje se extrémní offroad jízdě na čtyřkolkách v bahnitém terénu a ve volném čase vyráží na opuštěná místa v horách. Po rozvodu s Demi Moore například odešel zcela sám bez technologií a jídla do divočiny v Montaně, kde přežíval pouze o vodě a čaji.
Autor: AP
Držitel Oscara, herec Adrien Brody, miluje rychlá kola a adrenalin na trati. Pravidelně se účastní amatérských závodů sportovních vozů a dragsterů. Kromě toho je vášnivým motorkářem, který vyhledává rychlou jízdu na hraně přilnavosti pneumatik.
Autor: AP