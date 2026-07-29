|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Zápach prdů upozorní na zánět, slinivku i nádor. Jak ho ovlivňuje spánek a to, co jíme
Děláme to všichni. Bez výjimky. Prd je zvuk, který neuznává tituly ani etiketu. Malý akustický důkaz toho, že jsme především biologické bytosti. Nevyžádaný, leč upřímný. Zkusme ho pro změnu vnímat...
Místo hemoroidů rakovina. Příběh ženy varuje před přehlíženým příznakem
Pětačtyřicetiletá Amber Kissellová z Velké Británie měla krev ve stolici a šla kvůli tomu k lékaři, protože měla obavy o zdraví. Jako první ji napadla rakovina, ale lékař ji ujistil, že jsou to...
Elsa Pataky oslavila padesátku. Jak se změnila kráska z Rychle a zběsile
Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila...
Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu
Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na...
Korejské tajemství pro klidnou mysl a trávení. Zkuste letní sklenici
Léto má být obdobím lehkosti, ale vysoké teploty, cestování i nepravidelný režim dávají tělu často zabrat. Právě tehdy přichází čas zpomalit a inspirovat se korejskou filozofií, která spojuje...
Když vlasy chtějí na dovolenou. Tyto letní tipy a produkty jim prospějí
Balíte se na dovolenou a chystáte si i kosmetiku. Kolik s sebou berete vlasových produktů? Skoro žádné, spoléháte na to, co najdete v hotelovém pokoji, nebo – hrůza pomyslet – budete na vlasy...
Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest
Díváte se do mobilu několik hodin denně? Nejste sami. Jenže právě tato běžná činnost může být důvodem bolestí krku, trapézových svalů, hlavy i zad. Dlouhodobé přetěžování krční páteře navíc zvyšuje...
Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo
Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...
Kvalitu vody pro plzeňské pivo hlídají i pstruzi, líčí oceněná výčepní
Klára Brodecká je první ženou, která zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Pivo čepovala v Grandhotelu Pupp i na festivalu, kde za odpoledne naplnila skoro sedm stovek půllitrů....
Dnes v 16:35 vrcholí Bouřkový úplněk. Vodnář postrčí ke změně i váhavé
Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane červencový úplněk ve znamení Vodnáře. Podle astrologie bývá spojován se svobodou, změnou a přehodnocením životního směřování. Říká se mu také Bouřkový...
Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice
Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou....
SLEVA Prodej stavebního pozemku 1 554 m2 klidné místo v přírodě Horní Heřmanice, okres Ústí n
Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
2 554 426 Kč
Právo na děti mají mít i single ženy, lesby a jednou i gayové, říká sexuolog
Asistovaná reprodukce pro ženy bez partnera by podle primáře Sexuologického ústavu VFN v Praze Libora Zámečníka pouze legalizovala praxi, která se v Česku už řadu let děje. V Rozstřelu vysvětluje,...
Slavní muži, kteří milují adrenalin. Věk jim v dobrodružství nebrání
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti slavných mužů, kteří milují adrenalin a mnohdy i v pokročilejším věku dokazují světu, že ještě nepatří do starého železa. Někdy se vrhají do tak akčních...