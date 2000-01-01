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Herečka Anne Hathaway ve třiačtyřiceti letech hrdě ukazuje těhotenské bříško a těší se na třetího potomka. Podívejte se do naší galerie na další slavné krásky, které se pro potomka rozhodly ještě po čtyřicítce a neměnily by. Bříška si hýčkaly a z těhotenství ve vyšším věku byly nadšené.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Anne Hathaway je třiačtyřicet let, doma už má dva potomky a brzy k nim přibude další. Hvězda filmů jako Ďábel nosí Pradu nebo Jeden den se na další dítě nesmírně těší. A jako jedna z mála slavných žen ho bude mít s jedním manželem.
Autor: AP
Herečka Hilary Swanková dvojčata Ayu a Ohma přivedla na svět ve svých osmačtyřiceti letech. Uvedla, že měla skvělé těhotenství a byť to po porodu nebylo snadné, neměnila by. Na těhotenství si počkala a je ráda, že se jí děti nenarodily dříve.
Autor: AP
Modelka Adriana Sklenaříková porodila dceru Ninu v šestačtyřiceti letech. Svého prvního potomka se dočkala čtyři roky před padesátkou se svým druhým manželem třiašedesátiletým Aramem Ohanianem. Holčičku porodila přirozenou cestou a bez komplikací v Nemocnici kněžny Grace v Monaku.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Savannah Guthrie porodila ve dvaačtyřiceti letech, druhého potomka pak přivedla na svět v šestačtyřiceti letech. Má dceru a syna a mateřství po čtyřicítce si nemůže vynachválit.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá herečka Tori Spellingová má celkem pět potomků. Své poslední dítě přivedla na svět ve třiačtyřiceti letech. „Už to nebylo tak pohodové. Vidím velký rozdíl v tom, jak jsem se cítila, když jsem rodila poprvé. Vím, že to pro některé ženy není žádný věk, ale já si myslím, že tělo každé ženy má nějaké limity,“ uvedla několik měsíců po narození pátého dítěte.
Autor: ČTK
Herečka Milla Jovovichová má celkem tři dcery a ta poslední se jí narodila, když jí bylo čtyřiačtyřicet let.
Autor: ČTK
Herečka Jennifer Love Hewittová porodila svého posledního - třetího potomka ve dvaačtyřiceti letech. I ona pak uvedla, že už pro ni těhotenství po čtyřicítce nebylo tak snadné, jako když čekala první dítě. Přesto si mateřství pochvaluje a je ráda, že si ještě třetí dítě pořídila. „Užívala jsem si to mnohem víc, než když jsem čekala první dítě. Asi už jsem měla v hlavě, že je to naposledy a bylo to velmi intenzivní a krásné,“ doplnila.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Christina Ricci porodila první dítě ve čtyřiatřiceti letech a druhé v jednačtyřiceti letech. „Moje dcera mě neskutečně vychovává. Já nechápu, kde bere tak chytré názory. Občas mám pocit, že je to zralá žena v těle malé holky,“ smála se v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Connelly porodila svého třetího potomka ve čtyřiceti letech a sama uvedla, že se necítila nijak jinak nebo zvláštně. Těhotenství si užívala.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Brooke Shieldsová porodila svého posledního - druhého potomka, dceru Grier Hammond Henchy ve čtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Geri Halliwellová porodila svého posledního potomka, syna Montaguea George Hectora Hornera ve věku čtyřiačtyřiceti let. Celkem má dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka a herečka Molly Simsová porodila svého posledního - třetího potomka ve třiačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julianne Moore porodila své druhé a zároveň poslední dítě, dceru Liv Helen, v jednačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Alyssa Milano má dvě děti a posledního potomka přivedla na svět v době, kdy já bylo jednačtyřicet let.
Autor: ČTK
Herečka a komička Tina Fey má dvě dcery. První přivedla na svět, když jí bylo pětatřicet let. Druhá dcera se narodila, když oslavila jednačtyřicet.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Marcia Crossová porodila svá dvojčata Eden a Savannah, v únoru roku 2007 ve svých čtyřiačtyřiceti letech. Přibližně měsíc před svými pětačtyřicátinami.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Brigitte Nielsenová přivedla na svět svou dceru až ve čtyřiapadesáti letech. Bylo to pro ni velmi vytoužené těhotenství, po marných pokusech umělého oplodnění. „Už jsem nedoufala, byl to zázrak,“ uvedla tehdy.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Aubrey Plaza porodila svého prvního a jediného potomka ve věku dvaačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sienna Millerová porodila svého třetího a zatím posledního potomka ve čtyřiačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Claire Danesová porodila svého posledního, v pořadí třetího potomka ve čtyřiačtyřiceti letech. Miminko bylo plánované a s partnerem se na něj nesmírně těšili.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Alanis Morissette porodila svého posledního - třetího potomka, syna jménem Winter Mercy, ve věku pětačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna porodila svého posledního biologického potomka, syna Rocca Ritchieho, ve svých jednačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Celine Dionová se dočkala svých vysněných dvojčat díky umělému oplodnění ve věku dvaačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gisele Bündchenová porodila svého posledního potomka ve čtyřiačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rachel Weiszová si na druhého potomka počkala až do osmačtyřiceti letech a „Jamesi Bondovi“ Danielu Craigovi porodila dceru.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Natalie Portmanová brzy přivede na svět své třetí dítě. Je jí pětačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kourtney Kardashianová porodila ve čtyřiačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nicole Kidmanová posledního potomka přivedla na svět v době, kdy jí bylo jednačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz