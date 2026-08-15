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KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?
„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...
Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela
Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....
Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky
Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?
Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku
Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...
Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci
Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....
Proč při hubnutí mizí nejdřív prsa a tuk na břiše a stehnech drží?
Pustily jste se do cvičení a úpravy jídelníčku s vidinou štíhlejšího bříška a pevnějších stehen? Po pár týdnech se podíváte do zrcadla nebo si zkusíte oblíbenou podprsenku a zjistíte nepříjemnou věc:...
Hádky na dovolené. Je lepší se chytnout než trestat tichem, radí terapeut
Idylická dovolená plná souznění? To bývá jen iluze. Stejně jako odpočinek nebo mořský vánek bohužel k dovoleným patří i hádky. Vztahy, ať už partnerské nebo rodinné, se bez hádek neobejdou. Ostatně...
Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?
Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...
Horoskop pro každé znamení na 34. týden roku 2026
Prázdniny jsou skoro v cíli, jak se nám bude podle hvězd dařit v třetím srpnovém týdnu? Raci, potřebujete životabudič, ale spíše než alkohol a kávu volte zábavu a tvůrčí koníčky. Štíři, pozor na...
Jdete do místnosti a nevíte proč? Za výpadky paměti nemusí být jen věk
Občas zapomenout jméno, hledat správné slovo nebo si nemoci vybavit, co jsme chtěli udělat, je běžné. Když se však podobné situace začnou opakovat častěji, snadno nás napadne, zda za tím není věk....
Slavné krásky, které otěhotněly po čtyřicítce. Podívejte se, jak jim to slušelo
Herečka Anne Hathaway ve třiačtyřiceti letech hrdě ukazuje těhotenské bříško a těší se na třetího potomka. Podívejte se do naší galerie na další slavné krásky, které se pro potomka rozhodly ještě po...
Že nemáte čas? To mě nepřesvědčí, říká „advokát longevity“. Pomáhá mu i AI
Kdo z nás by netoužil prožít dlouhý život ve zdraví? Podle fyziologa Radima Šlachty je to pro většinu lidí splnitelný sen. Základem je znát a především dodržovat několik principů. Například se...
Po šesti dětech si žena splnila sen, kompletní šokující proměnu
V jednatřiceti letech má Alexa Boothová šest dětí a po všech porodech jí zůstalo vytahané břicho i ňadra, ze kterých nebyla nadšená. Rozhodla se tedy pro proměnu, kterou v USA stále častěji volí...
Semaglutid už i v tabletě. Hubnutí bez injekcí míří do Evropy
Hubnutí pomocí takzvaných „injekcí na hubnutí“ už dávno není jen výsadou hollywoodských celebrit. Přípravky jako Mounjaro využívá stále více lidí a teď přichází další novinka. Wegovy s účinnou látkou...
Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit
Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při...
Rodinný dům se zahradou, garáží a velkorysým zázemím, Úsov ul. Mohelnická
Mohelnická, Úsov, okres Šumperk
7 350 000 Kč
Myslíte, že oči chrání každé sluneční brýle? Častý omyl může poškodit zrak
Prudké světlo nás přiměje přimhouřit oči nebo odvrátit hlavu. Ultrafialové záření ale nevidíme, přesto může dlouhodobě poškozovat zrak. Jak se liší běžné oslnění od působení UV záření a proč samotná...
Neteře princezny Diany i modrá krev z Monaka. Aristokratky kralují i módě
Módní svět má nový fenomén – mladé aristokratky, které propojují královský původ s luxusními značkami, přehlídkami i sociálními sítěmi. Vedle hereček a influencerek dnes udávají trendy také...