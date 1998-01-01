náhledy
Dnes tyto slavné dámy známe jako herečky, zpěvačky či moderátorky. V minulosti se proslavily nejprve díky své vzhledu. Některé soutěže krásy vyhrály, jiným unikla výhra jen o fous. V každém případě na sebe upozornily natolik, že se nakonec do světa šoubyznysu dostaly a dnes v něm hrdě září.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Eva Longoria svou krásou oslnila v soutěži Miss Corpus Christi. Vyhrála první místo v roce 1998 a dostala se tak do povědomí veřejnosti. Další nabídky na práci modelky a později i herecké role na sebe nenechaly dlouho čekat. „Dodnes si myslím, že jsou soutěže krásy pro každou dívku skvělým odrazovým můstkem. Dnes je vše vnímáno ještě trochu jiným způsobem vlivem sociálních sítí. A můžete být celosvětovou hvězdou i doma z obýváku. Přesto si myslím, že dostat se k těm povolaným můžete mnohem rychleji právě tímto způsobem. Já jsem za to ráda,“ uvedla pro Elle herečka.
Autor: Reuters
Moderátorka Oprah Winfrey v roce 1971 vyhrála v soutěži Miss Black Tennessee. Bylo jí tehdy sedmnáct let a sama uvedla, že díky výhře dostala svou první práci v rádiu, která pro ni byla skvělým startem k její vysněné kariéře moderátorky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Priyanka Chopra Jonasová vyhrála v roce 2000 proslulou soutěž Miss World. Předtím bodovala i v jiných soutěžích krásy. Největší slávu jí ale přinesl právě úspěch v Miss World. Ačkoli byla šťastná, že díky vzhledu bodovala, vysnila si herectví. „Od mala jsem chtěla být herečkou. Ale musela jsem podniknout víc kroků, abych se dostala tam, kam jsem chtěla patřit,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Herečka Michelle Pfeifferová v roce 1978 vyhrála v soutěži Miss Orange County. Její fotografie se tehdy objevila v místních novinách, kde si ji všimli lidé od filmu a pozvali ji na několik castingů. Pro Pfeifferovou to byla pozvánka do světa filmu, po kterém toužila.
Autor: Reuters
Herečka Halle Berry vyhrála v roce 1986 Miss Ohio a jen o pár měsíců později se stala i Miss USA. Také měla úspěch na světové soutěži krásy, kde obsadila šesté místo, což byl v té době obrovský úspěch s ohledem na barvu její pleti. „Bylo to něco nevídaného. Byla jsem pyšná, že jsem otevřela dveře dalším ženám s tmavou barvou pletí. Bylo to přelomové,“ uvedla pro US Weekly. U práce modelky ovšem zůstat nechtěla, táhlo ji to k filmu, u kterého nakonec zůstala.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Demi Lovato byla finalistkou soutěže Texas State Cinderella Miniature Miss, kde mezi sebou soupeřily dívky ve věku od sedmi do dvanácti let. Na toto období bohužel Lovato nemá hezké vzpomínky. „Mé uvědomění si vlastního těla začalo dávno před soutěžemi krásy, ale část své nejistoty připisuji tomu, že jsem byla na jevišti a byla jsem souzena za svou krásu. Poznamenalo mě to a nemyslím si, že je dobré dívky v tak nízkém věku podobným věcem vystavovat,“ uvedla pro Bussines Insider.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Carrie Underwoodová získala druhé místo v soutěži Miss Northeastern State University. „Studovala jsem žurnalistiku a o své budoucnosti tehdy měla úplně jiné představy. Ačkoli jsem milovala zpěv, nenapadlo by mě, že jednou budu toto opravdu dělat. Ale stalo se a je to můj sen,“ sdělila.
Autor: AP
Herečka Sharon Stone v sedmdesátých letech vyhrála v soutěži krásy Miss Crawford County. Nedlouho na to se odstěhovala kvůli modelingu do New Yorku, kde přičichla k herectví a nakonec u něj zůstala.
Autor: AP
Zpěvačka Britney Spearsová už ve třech letech vyhrála soutěž krásy. Má za to, že právě účast v těchto soutěžích ji velmi negativně poznamenala.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Katy Perry jako dítě obrážela soutěže krásy. Dvakrát byla na druhém místě. Už jako malá holčička ráda vystupovala před lidmi a sama uvedla, že největší radost jí dělala volná disciplína, během které mohla na pódiu zpívat.
Autor: AP
Herečka Vanessa Williamsová byla v roce 1983 první afroamerickou Miss America. Pak ale musela odevzdat svou korunku, protože se její nahé snímky objevily v pánském magazínu Penthouse. Navzdory skandálu pokračovala v úspěšné kariéře herečky a zpěvačky a získala role na jevišti, v televizi i na velkém plátně.
Autor: © Warner Bros. Television
Zpěvačka Rihanna v roce 2004 vyhrála soutěž krásy na střední škole a získala titul Miss Combermere.
Autor: Reuters
Herečka a zpěvačka Selena Gomezová byla hvězdou už jako malá holčička. Poprvé se soutěže krásy účastnila v době, kdy jí byly dva roky.
Autor: AP
Herečka Gal Gadotová se v roce 2004 stala Miss Israel. Tehdy ji vítězství vyděsilo. „Najednou mi došlo, jak velká je to zodpovědnost. Měla jsem reprezentovat svou zemi a neměla tušení, co všechno mě čeká,“ uvedla pro People kráska.
Autor: AP
Herečka Lynda Carterová se stala v roce 1972 Miss USA. Tehdy byla na svůj úspěch velmi hrdá. Na společenské akce nosila korunku a těšil ji zájem lidí i médií. Zpětně ale říká, že to byla šaráda. „Mám pocit, že to nemělo žádný hlubší smysl. Jste jen pozlátko, které má někoho reprezentovat. Ale proč? Dnes už do toho víc vidím a takové věci mi nedávají smysl,“ sdělila pro Bussines Insider.
Autor: AP
Herečka Vanessa Lacheyová se v roce 1998 stala Miss Teen USA. V pozdějších letech dokonce byla součástí poroty v soutěži a vybírala další královny krásy.
Autor: ČTK
Herečka a modelka Olivia Culpo v roce 2012 vyhrála v soutěži Miss Rhode Island USA.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Tiffani Thiessenová uspěla v roce 1987 v soutěži Miss Junior America. Vyhrála první místo.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Vanna White uspěla v roce 1978. Vyhrála v soutěži Miss Georgia Universe Beauty Pageant.
Autor: Profimedia.cz
Americká novinářka a moderátorka Diane Sawyerová v roce 163 vyhrála v soutěži Kentucky Junior Miss Pageant.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Kathie Lee Giffordová v roce 1970 vyhrála v soutěži Junior Miss Maryland.
Autor: Profimedia.cz