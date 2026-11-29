Z kluků se stali zralí muži. Jak se proměnili někdejší filmoví idolové
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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Záměr, nebo zpackané plastiky? Maga obličejů v Trumpově okolí přibývá
Okolí prezidenta Trumpa se v poslední době hemží lidmi, jejichž lidská podoba se ztratila kdesi hluboko pod výplněmi. Mnozí si utahují ze zdánlivě zfušovaných plastických operací. Ve hře jsou ale dvě...
Svíčky na stromku, kapr ve vaně i kolekce. Vzpomínky na socialistické Vánoce
Možná bývaly skromnější než dnes, ale i v dobách socialistického Československa patřily Vánoce především dětem, tradicím a rodinnému setkávání. Ač se režim pod taktovkou Sovětského svazu snažil,...
KVÍZ: Jak dobře znáte lidské tělo? 50 otázek, na kterých pohoří i znalci
Myslíte si, že své tělo znáte dokonale? Víte, kolik kostí má dospělý člověk, který sval je největší nebo jak dlouho žije červená krvinka? Lidské tělo skrývá řadu fascinujících tajemství. Otestujte...
Dokonalým pozadím pobláznila svět. Fitness kráska dokázala uspět i bez plastik
Třiatřicetiletá Jen Selterová je americká fitness modelka, podnikatelka a jedna z průkopnic fitness vlivu na sociálních sítích. Proslula především díky provokativním fotografiím, kde bez okolků...
Karolína z Extrémních proměn přibrala 12 kilo. Dva roky navíc tajila rozchod
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....
Zabíjely miliony lidí. Obávané nemoci z minulosti hrozí i dnes
Kdysi decimovaly celé národy, vyvolávaly strach a připravovaly o život miliony lidí. Díky moderní medicíně a lepším hygienickým podmínkám se dnes mohou zdát jako nemoci z učebnic dějepisu. Přesto se...
Raci změní práci, Lvi budou odvážní. Adventní horoskop pro všechna znamení
Letošní advent nám přinese z astrologického hlediska nové ambice, uvědomění a průlomy v situacích, které jsme považovali za neřešitelné. Kolem slunovratu potom přijdou spíše praktické kroky, Štědrý...
Z kluků se stali zralí muži. Jak se proměnili někdejší filmoví idolové
Hráli hodné kluky, ale i darebáky. V obou případech si však tito slavní herci omotali divačky kolem prstu. Filmy z devadesátek a přelomu milénia jsou tak dodnes velmi oblíbené, nejen u žen. Podívejte...
Pokud se děti nezačnou hýbat, mohou mít chodítko už v padesáti, varuje geriatrička
„Naše práce je někdy trochu jako detektivka. Spočívá v tom, že si musíme skládat jednotlivé střípky dohromady,“ říká geriatrička Zuzana Šnajdrová z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského...
Máte alergii na peří, nebo na roztoče? Kdy můžete spát pod péřovou přikrývkou
Panuje představa, že by se alergici měli péřovým přikrývkám a polštářům raději vyhýbat. Jenže samotné peří nemusí být příčinou potíží. Kvalitní péřové lůžkoviny mohou vyhovovat i některým alergikům,...
Zima klepe na dveře. Kvůli teplu na barvy a eleganci rezignovat nemusíte
Zima nemusí znamenat módní kompromisy ani nekonečnou přehlídku černé. Hřejivé kabáty, trendy bundy, výrazné barvy a stylové doplňky vám umožní i v mrazivých dnech zazářit.
Horoskop pro každé znamení na 49. týden roku 2026
Začátek prosince přináší předvánoční zklidnění, prostor pro urovnání vztahů i chuť věnovat se tomu, co má skutečný smysl. U mnoha znamení se teď potkává touha po klidu a ohleduplnosti s příležitostmi...
Roky jim na půvabu neubraly. České herečky a zpěvačky, které stále září
Podívejte se do naší galerie na české herečky i zpěvačky, které stárnou s grácií a vypadají stále k světu. Za sebou mají roky na výslunní a rozhodně ještě nekončí. Patří sem hvězdy jako Bára...
Od kuřete z KFC po olivu. Jaká poslední jídla si poručili odsouzení na smrt
Někdo si objedná hostinu, jiný chce jen šálek kávy. Americké věznice desítky let umožňovaly odsouzencům na smrt vybrat si poslední jídlo před popravou. Jedna oliva, dva půllitry zmrzliny nebo steak s...
Mikrobiom se stal velkým byznysem. Změnit ho je těžké, říká profesor Svačina
„Víme, že střevní mikrobiom má obrovský význam v rozvoji nemocí. A také že v tuhle chvíli téměř neexistují metody, jak ho ovlivnit,“ vysvětluje profesor Štěpán Svačina z III. interní kliniky...
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Žena musela kvůli vzácnému onemocnění podstoupit padesát operací
Arianna Faro se narodila se vzácným onemocněním, které způsobilo, že má jednu nohu dvakrát tak větší než druhou. právě kvůli svému zdravotnímu stavu musela podstoupit už přes padesát operací. Ačkoli...
Štíhlá díky jablečnému kouzlu. Kolik kousků ovoce denně stačí?
Jablka všech barev, tvarů a chutí jsou k dostání všude. Jsou zdravá a přičarují vám štíhlé tělo. Skutečně, jen je potřeba dodržet pár zásad.