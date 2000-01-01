náhledy
Kola si půjčují nebo mají svá oblíbená, bez kterých nedají ani ránu. Tak či tak slavné osobnosti rády vyjíždějí do ulic, místo aby chodily pěšky. Podívejte se do naší galerie, kdo je vášnivým cyklistou a brázdí ulice. Patří mezi ně Arnold Schwarzenegger, Madonna a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Moderátorky Amanda Holdenová a Ashley Robertsová předvedly, že zvládnou jízdu i na jednom kole.
Autor: Profimedia.cz
Herec Dax Shepard je velký sportovec. Každý den chodí běhat a nevynechává ani jízdu na kole.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Naomi Wattsová vozila na kole děti do školky a školy. Dnes už má velké děti a na kole brázdí ulice sama.
Autor: Profimedia.cz
Herec Joshua Jackson se v New Yorku projíždí zásadně na kole. Nemá rád metro a taxíky, takže pokud jeto jen trochu možné, sedne na kolo.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Anthony Kiedis si jízdu na kole zamiloval až v dospělosti. V dětství paradoxně na kole prý nejezdil.
Autor: Profimedia.cz
Herec Liev Schreiber si jízdu na kole užívá stejně jako jeho bývalá partnerka Naomi Wattsová.
Autor: Profimedia.cz
Osobní trenér hollywoodských hvězd netráví čas jen ve fitku, často jezdí v ulicích Los Angeles na kole.
Autor: Profimedia.cz
Herec Arnold Schwarzenegger kolo využívá všude. Projížděl se na něm v minulosti v ulicích Prahy,.
Autor: Profimedia.cz