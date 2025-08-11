|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavní, kteří se nemohou nabažit jízdy na kole
Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí
Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...
Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?
Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...
Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše
Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...
Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná
Osmatřicetiletá Tammy Slatonová z USA výrazně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, která jí bránila v běžném pohybu. Po operaci je z ní nový člověk a po letech konečně žije v hubenějším...
Háčkované plavky jsou opět v módě. Slavné krásky je milují
Zatím to u nás na léto v bikinách příliš nevypadá, ale slunečné dny se podle předpovědi blíží, takže je na čase opět vytáhnout plavky. A proč nezkusit háčkované kousky, se kterými budete jistě u vody...
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Moře nás dělá šťastné: prospívá tělu i duši, zajistí lepší spánek
Rozlehlá vodní plocha, šumění vln, jemný písek… Žádné jiné místo vám nedodá tolik energie jako pobřeží. A nejlepší na tom je, že sílu z moře můžete dokonce načerpat i doma.
Jako beruška. Letní puntíky vám zvednou náladu a omladí vás
Veselý, hravý, nestárnoucí a mladistvý vzor, to jsou bez diskuse puntíky. Možná je máte ráda, možná ne, ale rozhodně jsou teď „in“ více než kdy jindy. Otečkujte si léto!
Od garde přes Sally k Tinderu. Jak se změnily láska a seznamování za sto let
O tom, že láska jako cit se ze své podstaty nemění, není pochyb. Ale okolnosti, za kterých nové vztahy vznikaly, co se vědělo o sexu nebo čekalo od vdané ženy, to už je jiná. Za posledních sto let...
Ondřej shodil desítky kil, změnil život a našel novou energii
Když se Ondřej před čtyřicítkou podíval do zrcadla, věděl, že takhle žít nechce. Z původních 150 kilogramů shodil 58 kilo, zbavil se zdravotních potíží a dnes žije aktivně, podniká a inspiruje...
Falešný feminismus i průvan v peněžence. Jak TikTok škodí ženám generace Z
Sociální média záměrně polarizují a profitují z rozdělení společnosti. Jejich algoritmy nám nejen zobrazují obsah, který potvrzuje to, čemu už věříme, ale zároveň tyto názory posouvají do extrémů....
Bageta zapečená s vejci a šunkou
Lehké
20 min
Chcete si připravit rychlou a originální svačinu do školy nebo do práce? Vyzkoušejte zapečenou...
Anestezie je řízená otrava pacienta. Utajená rizika i mýty líčí profesor Čundrle
Anestezie bývá popisována jako největší dar lékařské vědě. Ročně provedou lékaři v Česku asi 850 tisíc anestezií. Přesto se anestezie lidé obávají. I lékaři totiž připouštějí, že se mozek z narkózy...
Žena ukazuje světu, jak se žije s extrémně dlouhými nehty
Třiadvacetiletá Randa Adami z USA miluje úpravu nehtů. Má spoustu fanoušků po celém světě, kteří sledují, jaké kreace na svých nehtech vymyslí. Žít s nimi ale není žádný med. Jejich délka totiž není...
Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše
Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...
Prodej byt 2+kk, 52 m2 - Zlín - Kostelec
Zlínská, Zlín - Kostelec
2 200 000 Kč
Dobré geny, nebo džíny? Reklama se Sydney Sweeney není první, co budí vášně
„Mám dobré džíny” – zdánlivě nevinná věta v reklamě značky American Eagle vzbudila poprask. Slovo jeans se totiž v angličtině nápadně podobá slovu genes, tedy geny. Ve spojení s blonďatou a modrookou...
Slavní, kteří se nemohou nabažit jízdy na kole
Kola si půjčují nebo mají svá oblíbená, bez kterých nedají ani ránu. Tak či tak slavné osobnosti rády vyjíždějí do ulic, místo aby chodily pěšky. Podívejte se do naší galerie, kdo je vášnivým...