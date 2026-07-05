Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách nedrží. Přesvědčte se sami v naší galerii, které osobnosti jsou influencerskými hvězdami.
Autor: koláž iDNES.cz
V České republice má nejvíce sledujících Petr Čech. Slavný český fotbalový brankář a jedna z nejvýraznějších postav v historii českého sportu má na Instagramu přibližně 2,5 milionu sledujících.
Autor: Stanislav Kučera, MAFRA
Toni Kroos je bývalý německý profesionální fotbalista, který je považován za jednoho z nejlepších záložníků své generace. A patří za jednu z největších hvězd i na Instagramu. Sleduje ho totiž bez mála 49 milionů lidí.
Autor: Reuters
Polský fotbalový útočník Robert Lewandowski se také pyšní velkým počtem sledujících na Instagramu. Má necelých 39 milionů followerů.
Autor: Reuters
V Rakousku kraluje na Instagramu fotbalista David Alaba. Sleduje ho přes 15 milionů lidí.
Autor: Reuters
Peter Sagan je legendární slovenský profesionální cyklista, který pochází ze Žiliny. Patří k nejúspěšnějším a nejpopulárnějším závodníkům moderní cyklistické historie. A na Instagramu má bez mála dva miliony sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Lichtenštejnsku kraluje na Instagramu slavná lyžařka Tina Weiratherová. Sleduje jí bez mála 250 tisíc sledujících.
Autor: AP
Khaby Lame je nejsledovanější tvůrce na Instagramu v Itálii. Proslavil se svými humornými, tichými videi beze slov, v nichž s ironickým výrazem a typickým gestem dlaní zesměšňuje zbytečně složité návody a triky ostatních uživatelů. Má přes 78 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Ve Španělsku Instagramu kraluje stoper Sergio Ramos. Sleduje ho bez mála sedmdesát milionů lidí.
Autor: Reuters
Portugalskou fotbalovou hvězdu Cristiana Ronalda sleduje na Instagramu bez mála neuvěřitelných 680 milionů sledujících.
Autor: Julio Cortez, AP
V Řecku je hvězdou Instagramu basketbalista Giannis Antetokounmpo. Sleduje ho přes šestnáct milionů lidí.
Autor: AP
Chorvatskou instagramovou hvězdou je fotbalista Luka Modrić. Sleduje ho téměř čtyřicet milionů lidí.
Autor: Reuters
V Srbsku přední příčku v seznamu nejúspěšnějších influencerů obsadil tenista Novak Djoković. Má téměř sedmnáct milionů sledujících.
Autor: Acero / AlterPhotos / ABACA / Abaca Press, Profimedia.cz
Ve Vatikánu je největší hvězdou papež Lev XIV. Jeho profil na Instagramu sleduje ho přes čtrnáct milionů sledujících.
Autor: ČTK
Francouzskou instagramovou hvězdou je fotbalista Kylian Mbappé. Na Instagramu má přes 136 milionů sledujících.
Autor: Reuters
Ve Spojeném království je největší hvězdou popová diva Dua Lipa. Sleduje ji bez mála 89 milionů lidí.
Autor: AP
V Irsku vévodí Instagramu bojovník smíšených bojových umění (MMA) Conor McGregor. Sleduje ho téměř 47 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
V Nizozemsku na Instagramu s počtem sledujících vede fotbalista Memphis Depay. Má bez mála 20 milionů sledujících.
Autor: ČTK
V Belgii je největší hvězdou Instagramu fotbalista De Bruyne Kevin. Má přes 26 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Monaku kraluje automobilový závodník Charles Leclerc. Sleduje ho přes 24 milionů sledujících.
Autor: Guglielmo Mangiapane, Reuters
V Dánsku je hvězdou Instagramu modelka Josephine Skriverová. Sleduje ji přes 8 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Ve Švédsku na Instagramu kraluje fotbalista Zlatan Ibrahimović. Má přes 65 milionů sledujících.
Autor: Reuters
Ve Finsku je na Instagramu číslo jedna automobilový závodník a pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Má přes 6 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Norsku je hvězdou Instagramu fotbalista Erling Haaland. Má přes 77 milionů sledujících.
Autor: Reuters
Na Islandu s přehledem kraluje silák a bývalý zápasník Hafþór Júlíus Björnsson. Sleduje ho 4,5 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
V Estonsku je instagramovou jedničkou raper a zpěvák Tommy Cash. Sleduje ho 1,3 milionu lidí.
Autor: Reuters
Na Ukrajině sleduje na Instagramu nejvíc lidí prezidenta. Volodymyr Zelenskyj má na svém účtu na Instagramu přes 16 milionů sledujících.
Autor: Reuters
V Bělorusku je jedničkou na Instagramu tenistka Aryna Sabalenka. Sleduje ji necelých 6 milionů lidí.
Autor: COBRA TEAM / Backgrid UK, Profimedia.cz
V Turecku je největší hvězdou na Instagramu Chef Burak - populární šéfkuchař, kterého si oblíbily známé osobnosti. Na fotografii je například s Jessicou Alvesovou. A sleduje ho na jeho profilu na Instagramu přes 51 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
V Lotyšsku na Instagramu boduje basketbalista Kristaps Porzingis. Má 1,4 milionu sledujících.
Autor: ČTK
Kosovsko-albánskou hvězdou je zpěvačka Dafina Zeqiri. Sleduje ji přes 2 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Vyloženě albánskou hvězdou Instagramu je Luana Vjollca. Moderátorka a zpěvačka má 2,2 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Bosně je hvězdou Instagramu bývalý profesionáloní fotbalista Miralem Pjanic. Sleduje ho přes 5 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Ve Slovinsku je hvězdou profesionální basketbalista Luka Doncic. Na Instagramu ho sleduje bez mála 11 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Švýcarskou hvězdou je bývalý profesionální fotbalista Ivan Rakitic. Sleduje ho na Instagramu přes 16,5 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
V Ázerbajdžánu a Rusku je hvězdou bloger Gusein Gasanov. Na Instagramu má přes 30 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Monaku je hvězdou Michael Gastauer. Podnikatel má na Instagramu 1,9 milionů sledujících.
Autor: Profimedia.cz
V Moldavsku je hvězdou Andrea Bostanica. Hudebnice má na Instagramu přes 4 miliony sledujících.
Autor: Profimedia.cz
Litevskou hvězdou je módní influencerka Karolina Meschino. Sleduje ji necelých 500 tisíc lidí na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda Andorry je Marco Sarcone. S ohledem na velikost země je i počet jeho sledujících oproti ostatním o dost menší. Sleduje ho 152 tisíc lidí.
Autor: Profimedia.cz
Makedonskou hvězdou Instagramu je velmi nadaný hudebník Petar Markoski. Sleduje ho 2,4 milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Miss Jones alias Emily Jones je bývalá plus size modelka z Malty. A na Instagramu ji sleduje téměř půl milionu lidí.
Autor: Profimedia.cz
Černohorskou hvězdou ne influencerka Sara Bero. Sleduje ji na Instagramu zhruba 250 tisíc sledujících.
Autor: Profimedia.cz