Jsou krásné, slavné, úspěšné a navíc sestry. Podívejte se do naší galerie na VIP ženy, které ovládly světový šoubyznys. O slávě společně snily už od dětství a úspěchu se nakonec dočkaly. Rodiče jsou na ně pyšní a muži jim padají k nohám. Sesterská dua jsou zkrátka lákadlem pro všechny.
Cara Delevingne je nejen úspěšnou modelkou. Válí i na poli hereckém a úspěch má plný. Její sestra Poppy Delevingne je také herečkou a modelkou. A už slušně válcuje i Instagram, kde má bezmála tři miliony sledujících.
Sestry Kylie a Kendall Jennerovy zapluly do rodiny Kardashianů jako nic. Od mala jim bylo vštěpováno, že pokud chtějí uspět, musí hodně dřít. To byl aspoň plán jejich matky Kris Jennerové. Zatímco Kendall je velmi úspěšnou modelkou, Kylie podniká ve světě módy a kosmetiky. A navíc si získala srdce miláčka náctiletých dívek, herce Timothée Chalameta.
Sestry Venus a Serenu Williamsovy též není třeba příliš představovat. Obě jsou velmi úspěšné tenistky, které to natřely na kurtu nejedné soupeřce.
Dědičky hotelového impéria Paris a Nicky Hiltonovy zažívaly úspěch už jako malé holčičky. Díky svému původu byly středem pozornosti médií a speciálně Paris si takovou pozornost užívá dodnes.
Velmi známé jsou i sestry Dakota a Elle Faningovy. Ty se proslavily už jako malé holčičky, když se objevily v nejednom hollywoodském trháku. A jejich herecká kariéra úspěšně pokračuje dál.
Mary-Kate a Ashley Olsenovy jsou známá dvojčata, která proslula především v dětství, kdy se mnohokrát blýskla před kamerou. Herectví už pověsily na hřebík a věnují se podnikání a oblasti módy ve Francii.
Gigi Hadidová a Bella Hadidová. Dvě krásné sestry, které září na přehlídkových molech.
Solange Knowlesová a Beyoncé jsou nejlepšími kamarádkami i sestrami a obě se navzájem podporují v tom, co je živí. Obě se věnují hudbě a jejich svět se točí i okolo šoubyznysu.
Málokdo před lety plnil bulvární plátky tak jako sestry Pippa a Kate Middletonovy. Když se Pippa ukázala v těsných šatech družičky na svatbě Kate a odhalila dokonalé pozadí, dlouho se nemluvilo o ničem jiném. Dnes je hrdou maminkou, podniká a užívá si rodinného života. Kate už je mámou tří dětí, překonala rakovinu a hrdě plní povinnosti člena královské rodiny.
Zooey Deschanelová a její sestra Emily jsou velmi úspěšnými herečkami, které Hollywood miluje nejen pro jejich herecké výkony, milé povahy, ale i jejich zářivě modré oči.
Noah a Miley Cyrusovy. Sestry, které svůj život zasvětily stejně jako jejich otec hudbě a filmu.
Tia a Tamera Mowry jsou dvojčata a mnohokrát si právě jako dvojčata zahrály v amerických filmech. Herectví se věnují stále.
Rooney a Kate Mara. Herečky, které si diváci často pletou pro jejich podobnost. Nejsou dvojčata, ale někdy je těžké je rozeznat.
Jessica Simpsonová a Ashlee Simpsonová. Jeden čas si prý velmi záviděly a měly velké spory právě kvůli kariéře. Nakonec se ale udobřily a dál se obě věnují hudbě i herectví.
Rainey Qualley a Margaret Qualley. Dvě nádherné modelky, které podědily krásu po slavné mamince Andie MacDowellové a přičichly stejně jako ona už i k filmu. Podle mnohých mají před sebou hvězdnou kariéru.
Dcery Meryl Streepové Mamie Gummerová, Grace Gummerová a Louisa Gummerová. Stejně jako máma se věnují filmu. Ale úspěšné jsou i na poli modelingu.
Rumer Willisová a její sestry Scout a Tallulah. Demi Moore a Bruce Willis nemohou být pyšnější. Jejich dcery se jim vyvedly.
Linn Spearsová a Britney Spearsová. Sestry, které měly našlápnuto na super kariéru, ale zničily je léky na předpis, alkohol a velký tlak médií.
Haylie Duffová a Hilary Duffová. Dvě půvabné blondýnky, které pronikly do světa Hollywoodu. Obě se věnují jak hudbě, tak herectví.
Khadijah Haqqová a Malika Haqqová. Dvojčata, herečky a modelky. Vyrostly v Los Angeles a jsou nejlepšími kamarádky profesionální celebrity Kim Kardashianové.
LisaRaye McCoy je americkou herečkou a její sestra Da Brat je americkou raperkou.
Tasha Smithová je americkou herečkou a její sestra Sidra Smithová je úspěšnou filmovou producentkou.
Meagan Goodová je úspěšnou americkou herečkou, její sestra La’Myia Goodová je pro změnu zpěvačkou.
Halle Bailey je známou americkou písničkářkou, zatímco její sestra Chloe Bailey je i herečkou.
Vanessa Simmonsová je americkou televizní osobností a influencerkou a její sestra Angela Simmonsová je úspěšnou módní návrhářkou.
Debbie Allenová je skvělou herečkou a její sestra Phylicia Rashadová je taktéž herečkou. Obě prý o herectví snily už od útlého věku a šly si za svým snem společně.
Kate Mossová a Lottie Mossová. Dcery slavné mámy, které stejně jako ona přičichly k modelingu a jsou v něm vážně dobré.
Zatímco Bella Thorne miluje odhalování, filmy pro dospělé i herectví, její sestra Dani Thorne se živí jako DJ.
Monica Cruzová a Penelope Cruzová jsou dokonale krásné a velmi úspěšné. Obě jsou herečky, ale Penelope má přece jen o trochu větší úspěch než její sestra.
Christina Schwarzeneggerová je herečkou a její sestra Katherine je spisovatelkou.
Erin Fosterová je americkou herečkou a její sestra Dara Fosterová je herečkou stejně jako ona.
Brie Bella je americkou profesionální wrestlerkou. Její sestra Nikki Bella je také sportovkyní.
Kim Richardsová se od mládí věnuje herectví, její sestra Kathy Hiltonová je módní návrhářkou.
Amy Schumerová je skvělou komičkou a herečkou a její sestra Kim Caramele je filmovou producentkou.
