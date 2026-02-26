Slavné sestry, které mají úspěch a vzájemně se podporují

  8:29
Jsou krásné, slavné, úspěšné a navíc sestry. Podívejte se do naší galerie na VIP ženy, které ovládly světový šoubyznys. O slávě společně snily už od dětství a úspěchu se nakonec dočkaly. Rodiče jsou na ně pyšní a muži jim padají k nohám. Sesterská dua jsou zkrátka lákadlem pro všechny.
Slavné sestry, které mají ve světě dvojitý úspěch. Poppy Delevingne a její sestra Cara Kylie a Kendall Jennerovy Sestry tenistky: Venus a Serena Williamsovy přišly společně, nebály se... Sestry Paris Hiltonová a Nicky Rothschildová na MTV Video Music Awards. Paris... Sestry Dakota a Elle Fanningovy Dvojčata Mary-Kate a Ashley Olsenovy (2019) Gigi Hadidová a Bella Hadidová Solange Knowlesová a Beyoncé Nevěsta Pippa Middletonová a její sestra vévodkyně Kate (Englefield, 20. května... Zooey Deschanelová a její sestra Emily na Emmy Awards (Los Angeles, 22. září... Noah a Miley Cyrusová

