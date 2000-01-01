náhledy
Hollywood jim leží u nohou, ceny se jim kupí na policích a lidé jim závidí slávu i peníze. To je současná realita. V minulosti však některé VIP osobnosti neměly moc jednoduchý život. Mnoho z nich bylo na škole za „outsidera“ a spolužáci je šikanovali. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná.
Autor: koláž iDNES.cz
Priyanka Chopra Jonasová je obdivována pro svou krásu. Málokoho by asi nepadlo, že si v dětství připadala jako ošklivé káčátko a její spolužáci ji za její vzhled s nevhodnými poznámkami nešetřili. Ve třinácti letech se odstěhovala z Indie do USA, kde byla na škole jedinou dívkou s lehce tmavší barvou pleti. „Šikanovala mě paradoxně nejvíc holka, která byla Afroameričanka. Pokřikovala na mě nadávky, říkala mi, že smrdím kari. Bylo to velmi nepříjemné období. Nebyla jsem oblíbená,“ sdělila pro Reddit.
Autor: AP
Herec Chris Pratt se přiženil do slavné rodiny a jeho tchán je Arnold Schwarzenegger. Je nyní velmi populární, má skvělou postavu a v Hollywoodu úspěch. Jako malý kluk na tom byl zcela jinak. Do kolektivu příliš nezapadal. Vše se změnilo ve chvíli, kdy začal chodit dramatického kroužku. „Byl to šprýmař. Třídní klaun. Byla s ním legrace, cítil se v tom prostředí dobře a byl to najednou úplně jiný kluk. Veselý,“ zavzpomínal jeho spolužák pro Reddit.
Autor: AP
Herečka Zoe Saldana mnohokrát vzpomínala na základní školu, která pro ni rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. Šikanovaly ji vlastní spolužáci. K šikaně došlo poté, co se ve svých devíti letech po smrti otce přestěhovala z New Yorku do Dominikánské republiky. Měla přízvuk a mezi ostatní děti prý vůbec nezapadala. „Dojížděla jsem na soukromou školu. A možná to byla chyba, nezapadala jsem totiž mezi ostatní spolužáky, kteří na tom byli co se financí týče výrazně lépe,“ podotkla.
Autor: Reuters
Málokdo dnes nemá rád hvězdu první třídy zpěváka Eda Sheera. Jeho roztomilý „kukuč“ podlamuje kolena dívkám po celém světě. A to byl přitom v dětství šikanován právě kvůli vzhledu. Spolužáci se mu posmívali za zrzavé vlasy, brýle a koktání. Během šikany mu nejvíc pomáhala hudba a zpěv.
Autor: AP
Herečka Jessica Alba si užila jako dítě také své. Šikanována byla kvůli předkusu, ošklivému a levnému oblečení a později i kvůli tomu, že ve škole častěji chyběla kvůli hraní. „Nezapadala jsem. Vůbec. Myslela jsem si, že to nikam nedotáhnu, protože nejsem pro nikoho dost dobrá,“ sdělila pro People. Každé mladé dívce pak vzkázala, ať s jdou za svými sny a nenechají nikoho, aby jimi manipuloval.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová uvedla, že zhruba ve věku od sedmi do dvanácti let na základní škole Putfontein v Jižní Africe zažívala „hodně věcí od zlých holek“. Byla terčem posměchu kvůli svému vzhledu. Nosila totiž velmi silné brýle, protože byla krátkozraká a spolužáci se jí posmívali. Tehdy ji asi ani nenapadlo, jakou jednou bude hvězdou.
Autor: ČTK
Herečka Jennifer Garnerová vyrůstala v Charlestonu v Západní Virginii v poměrně přísné rodině a snažila se především odlišit od svých dvou sester. Jako prostřední dítě měla pocit, že by měla v něčem vynikat. A právě to pro mnohé spolužáky bylo příliš a dobírali si ji kvůli teatrálnosti. Nakonec jí lékař i předepsal Ritalin, protože byla podle pedagogů až příliš živé dítě. „Dnes by se tomu říkalo ADHD,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Demi Lovato v minulosti uvedla, že byla takový outsider, až musela přejít na domácí výuku. Spolužáci ji šikanovali kvůli váze a vzhledu. To v pubertě postupně vyústilo až v poruchu příjmu potravy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Christian Bale byl šikanován paradoxně kvůli své slávě. Když totiž natáčel snímek Říše slunce z roku 1987, spolužáci mu záviděli a jako trest si pro něj vybrali drsnou psychickou i fyzickou šikanu. Dokonce kvůli tomu nějaký čas i vážně uvažoval o ukončení herecké kariéry.
Autor: Reuters
Raper Eminem se jako dítě často stěhoval. Musel tak měnit dětské kolektivy a jak sám uvedl, nikdy nezapadl. Jeho spolužáci si ho dobírali, protože byl výrazně menší než oni a dokonce ho jednou málem utopili v záchodové míse. „Strčili mi tam hlavu a vytáhli mě, když jsem už myslel, že je to můj konec,“ podotkl.
Autor: Z bookletu alba
Jednoduché to v dětství neměla ani herečka Winona Ryderová. Ve věku dvanácti let, během prvního týdne na střední škole ji napadla skupina spolužáků. Pletli si ji prý s zženštilým chlapcem kvůli jejímu krátkému účesu a stylu oblékání. Skončila tehdy v nemocnici, kde jí museli šít ránu na hlavě. Paradoxně po tomto incidentu byla vyloučena ze školy. Uznání se na střední škole nikdy nedočkala. A to ani po úspěchu ve snímku Beetlejuice. „Říkali mi divný pako. Nepolepšila jsem si,“ dodala.
Autor: Reuters
Herečka Jennifer Lawrence uvedla, že právě kvůli šikaně a vyčleňování z kolektivu musela několikrát změnit školu. „Jednou jsem omylem byla já ta, která někoho šikanovala. Byl to omyl, který si ale dodnes nemohu odpustit. Při fotbalovém zápase jsem nedopatřením a svou neohrabaností stáhla trenky klukovi jménem Tyler. Je mi to líto ještě teď,“ sdělila pro E! News.
Autor: AP
Zpěvačka Rihanna uvedla, že jednou hodlá ochránit všechny své děti před šikanou, aby nemusely zažívat to, čím si prošla jako malá ona sama. „Můj táta měl irské kořeny, takže jsem měla světlejší pleť, než většina dětí na Barbadosu. A to stačilo k tomu, abych byla terčem šikany. Pak se jim nelíbila moje postava, prsa. Vždy si něco našli,“ sdělila pro Glamour.
Autor: Profimedia.cz
Herec Robert Pattinson mnohokrát uvedl, že pro něj škola nebyl dobrý zážitek. Svou školní docházku nazval peklem kvůli skupině kluků, kteří ho opakovaně fyzicky napadali. I po letech je pro něj bolestivé o tomto období mluvit.
Autor: Reuters
Zpěvačka Katy Perry uvedla, že nikdy nepatřila mezi oblíbené holky, ke kterým by spolužačky vzhlížely. Slávy se dočkala opravdu až v dospělosti. V pubertě byla outsider a terčem posměchu. Měla větší prsa a každý den slýchala, ať raději zaleze a nikde se neukazuje.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herec Channing Tatum v dětství bojoval s dyslexií a ADHD a právě tyto diagnózy byly důvodem, proč ho spolužáci vyřazovali z kolektivu a šikanovali.
Autor: AP
Herečka Megan Foxová čelila šikaně kvůli vzhledu. Byla příliš hezká a paradoxně kvůli tomu nebyla oblíbená. „Nebylo to jako v hollywoodských komediích. Jsou tam holky, které jsou krásné a všechny holky chtějí být jako ony. Ne. Za krásu se v mém případě platilo. A pak jsem si připadala špatná a ošklivá,“ uvedla. Nejvíc jí ale ubližuje, že je spolužáky šikanován i její syn, který si rád obléká holčičí šaty.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lady Gaga uvedla v rozhovoru pro The Guardian, že v jejím případě šikana jednou zašla až tak daleko, že ji spolužáci hodili do popelnice. Protože byla vyřazována z kolektivu, měla pak neustálou potřebu všem se zavděčit a nedokázala mít ráda sama sebe.
Autor: AP
Herec Jason Segel se v minulosti svěřil, že se jako dítě cítil jako outsider. Nebyl prý pohybově příliš nadaný a pro ostatní byl až moc neohrabaný. Děti ho nechtěly přibírat do hry a on se cítil méněcenný.
Autor: AP
S šikanou má zkušenosti i herec Tom Cruise. Jako dítě se musel často stěhovat. Vystřídal patnáct škol a nikde nezapadl. Spolužáci ho nebrali mezi sebe, nikdy si nenašel dobré kamarády. A aby toho nebylo málo, tak k šikaně od spolužáků se přidalo i fyzické násilí, kterého se na něm dopouštěl vlastní frustrovaný otec.
Autor: AP
Herečka Mila Kunisová patří mezi nejkrásnější herečky. V dětství jí ale nadávali za moc velké rty i oči. Na popularitě jí nepřidal ani fakt, že pocházela z Ukrajiny. Děti ji prý nikdy nepřijaly mezi sebe. Později přiznala, že ji šikana vlastně pomohla stát se lepším člověkem.
Autor: AP
Herečka Sandra Bullocková většinu dětství strávila v Německu, kde její matka působila jako operní pěvkyně. Po návratu do USA na střední školu se oblékala jinak - měla evropský styl, což mezi dětmi vyčnívalo a stala se terčem posměchu. Spolužáci se jí také posmívali kvůli přízvuku.
Autor: Profimedia.cz
V dětství, které strávil herec Pierce Brosnan v Irsku (než se v 11 letech přestěhoval za matkou do Londýna), navštěvoval školu vedenou řádem křesťanských bratří. Brosnan uvedl, že byl fyzicky týrán a bit samotnými učiteli. V Londýně byl pro změnu za outsidera a šikanovali ho spolužáci.
Autor: AP