Dnes slavní, kdysi terčem šikany. Příběhy hvězd, kterým se spolužáci smáli
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...
Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě
Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Ovládněte svůj výraz tváře, mimika na vás druhým mnohé prozradí
Pohled očí, drobný nebo široký úsměv, povytažené obočí, napětí svalů v obličeji… To všechno může dobře vypovídat o tom, jak se cítíte a co si myslíte. Umíte ovládat svou mimiku?
Podlehněte kouzlu noci. Plesová móda se letos leskne a třpytí
Zimní plesová sezona je ideální příležitostí obléknout se slavnostně, cítit se krásně a užít si večer, který patří jen vám. Letos zaujmete v hladkém lesku nebo blýskavém třpytu. Co zvolíte?
Rakovinu můžete mít i v ústech. Tyto příznaky nikdy nepřehlížejte
Nehojící se vřídek v ústech, změna barvy sliznice nebo pocit cizího tělesa při polykání. Rakovina dutiny ústní patří k méně častým, ale velmi závažným onemocněním. Právě včasné rozpoznání prvních...
Hollywood jim leží u nohou, ceny se jim kupí na policích a lidé jim závidí slávu i peníze. To je současná realita. V minulosti však některé VIP osobnosti neměly moc jednoduchý život. Mnoho z nich...
Svah jako přehlídkové molo. Jak šel čas s módou v olympijské Cortině d’Ampezzo
Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už podruhé. Zimní olympiáda se tu konala již v roce 1956. Natáčely se tu také známé filmy: Růžový panter a bondovka Jen pro...
Číst si patnáct minut je dnes příliš. Jak se stalo, že máme problém s delšími texty
Nekoukej pořád do toho mobilu, vezmi si radši knihu. To já v tvém věku četla Jiráska... Děti ztrácejí schopnost číst dlouhé texty a dospělí je za to kritizují. Realita je však taková, že věnovat se...
Manželé každých pět let opakují svatební obřad, už ho slaví i s dětmi
Manželé Frantzcie a Fednel Wagnacovi z New Yorku jsou spolu už sedmadvacet let. A přesto tvrdí, že jsou zamilovaní stejně jako na počátku vztahu. Lásku si prý zpestřují svatbou, kterou opakují...
Matrace pro děti a teenagery: V čem se liší výběr od dospělých?
Děti tráví spánkem mnohem více času než dospělí, a právě během noci jejich tělo odvádí největší kus práce – vylučuje se růstový hormon a vyvíjí se kostra i centrální nervová soustava. Přesto rodiče...
A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí
Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.
Horoskop pro každé znamení na 8. týden roku 2026
Únor zdatně pádí! Jak se nám bude dařit v dalším pracovním týdnu podle hvězd? Býci, jestli pracujete na postupu v zaměstnání, budete úspěšní. Nezanedbávejte ale ani koníčky. Štíři, vy budete mít na...
Herečky, influenceři, kolegové. Tito slavní drží palce své lásce na olympiádě
Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP...
Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?
O probiotikách i prebiotikách se mluví často, rozdíl mezi nimi ale bývá nejasný. Přitom je jejich role v těle odlišná. K čemu slouží a proč dávají smysl hlavně společně?