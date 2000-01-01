náhledy
Hollywood je mekkou filmu, ale přesto se někteří slavní tomuto místu raději vyhýbají. Vadí jim přílišná pozornost, moc velký hluk i hodně lidí a stěhují se na místa, kde mají větší klid. Podívejte se do naší galerie, které světoznámé hvězdy bydlí mimo Los Angeles a neměnily by.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Pamela Andersonová si slávy užila dosyta a nyní vyhledává především klid a pobyt v přírodě. Zamilovala se do zahradničení a užívá si klidu venkova v Kanadě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lily Collinsová procestovala celý svět. V Los Angeles nějaký čas žila, ale toto město jí nikdy k srdci nepřirostlo, s manželem se tak nakonec odstěhovala do Dánska, kde aktuálně žijí i s jejich malou dcerkou.
Autor: Reuters
Herec Willem Dafoe strávil v Hollywoodu velkou část života. Nakonec se ale s manželkou přestěhoval na venkov poblíž Říma. Mají farmu a užívají si tamní klima i italské speciality. „Žádná země mi k srdci nepřirostla tak jako Itálie. Miluji jejich kuchyni, miluji jejich náturu. Je to zcela jiný svět než v USA a je mi tu dobře,“ uvedl pro People herec.
Autor: AP
Herečka Kate Walshová také na Hollywood zanevřela. Už jí v Los Angeles nebylo dobře a rozhodla se přestěhovat na místo, kde se cítí lépe. S manželem si pořídili velký dům v Austrálii.
Autor: AP
Herec Paul Rudd v Los Angeles žil řádku let na počátku jeho kariéry. Později se ale vrátil do New Yorku, který je jeho srdci nejbližší.
Autor: AP
Zpěvačka Shania Twain si zamilovala Švýcarsko. Žije tam už několik let a neměnila by. Uchvátila ji zdejší příroda a milí lidé.
Autor: ČTK
Zpěvačka Madonna měla za to, že Hollywood je středobod všeho. Jako mladá si v Los Angeles užila spoustu zábavy. S přibývajícím věkem ale uznala, že to není místo, kde by chtěla být po zbytek života. Nyní bydlí v New Yorku.
Autor: AP
Herečka Lindsay Lohanová si užívá svůj život v Dubaji. Vyhovuje jí, že má klid od paparazzi, kteří mají v tomto místě zákaz pronásledování celebrit.
Autor: Reuters
Herec Michael Douglas aktuálně tráví nejvíc času ve svém domě ve Španělsku. Nemovitosti má v Los Angeles, v Kanadě i New Yorku. Jeho srdci je ale aktuálně Španělsko nejbližší.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Evangeline Lilly žila v Los Angeles dvanáct let. Nyní ovšem žije na Havaji a říká, že na světě neexistuje krásnější místo.
Autor: Profimedia.cz
Herec Glen Powell si Hollywood nikdy nezamiloval, proto se rád vrací do svého domu, který má v Texasu.
Autor: Reuters
Herečka Rachel McAdamsová se přestěhovala na venkov jižně od Los Angeles, aby měla s manželem a dětmi větší soukromí. Život v Hollywoodu byl pro ni příliš náročný a už měla po krk dotěrných fotografů i médií. „Myslím, že takového života jsem si užila dost. Když je člověk mladý, všechno vnímá jinak. Jakmile založíte rodinu, je pro vás nejcennější klid a soukromí,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Herec Chris Evans si vyzkoušel život v Hollywoodu, ale nebylo to nic pro něj. Žije tedy v Texasu.
Autor: AP
Herečka Amanda Seyfriedová žije na farmě poblíž New Yorku. Los Angeles nebylo místem, kde by chtěla žít s rodinou.
Autor: Reuters
Herec Jason Segel se přestěhoval na venkov jižně od Los Angeles, aby mohl mít klidnější a normálnější život. Užívá si, že ho místní přijali, nemají ho za celebritu a jednají s ním jako s ostatními.
Autor: AP
Herec Jesse Eisenberg se z Hollywoodu přestěhoval v době, kdy se ve světě poprvé objevil covid. Tehdy měl pocit, že by měl svůj čas trávit blíž přírodě a už se zpět do Los Angeles nevrátil. Má velký dům Indianě.
Autor: AP
Herec John Goodman měl v Hollywoodu několik nemovitostí. O několik z nich přišel kvůli požárům a rozhodl se přestěhovat do New Orleans, kde má část rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Herec Josh Hartnett si svůj čas v Hollywood v mládí užíval. Co se stal otcem, už toto místo nevyhledává. Nyní žije s rodinou na anglickém venkově, odkud pochází jeho žena.
Autor: AP
Herečka Julia Robertsová do Hollywoodu jezdí už jen pracovně. S rodinou žije ve velké usedlosti v Novém Mexiku.
Autor: Profimedia.cz