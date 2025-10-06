|
Hvězdy, které opustily světla Hollywoodu a stěhovaly se za láskou
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....
Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...
Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....
V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám
Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...
Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě
Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...
Nerovný a těžký boj s demencí. Co dělat, když blízký odmítá pomoc, radí odbornice
Lidí s demencí žije v Česku bezmála 180 tisíc. „Až osmdesát procent nemocných zůstává v domácím prostředí. Problémy se tak týkají i jejich rodin,“ upozorňuje sociální pracovnice a konzultantka...
Místo očních kapek lepidlo. Žena kvůli chybě málem přišla o zrak
Stačila sekunda nepozornosti a obrovské zdravotní komplikace byly na světě. Když si totiž chtěla Ria Faggartová ze Severní Karolíny aplikovat do očí kapky, omylem sáhla po lepidle, které používala na...
Podzim ve vlasech. Jak zkrotit krepatění, zachránit objem a přežít čepice?
Vlhkost dokáže během chvíle změnit perfektně vyfoukané vlasy v matné chmýří. Řešení nezačíná u silné fixace, nýbrž u fyziky vlasu, chytrého pořadí péče a střídmého tepelného stylingu. Kadeřník Robert...
Užijte si péči jako ve wellness světě. Procedury můžete prožít i doma
Už dávno neplatí, že tyto procedury patří jen do lázeňských resortů. Naopak, soukromou relaxační zónu byste měli mít i doma.
Od diet k odborné péči. Jitka po porodech zhubla 50 kilo a získala zpět zdraví
S kily navíc jsem bojovala od dětství. Po komplikovaných těhotenstvích jsem se dostala až na hmotnost 120 kilogramů. Standardní diety nepomáhaly, až pomoc lékařů a úprava jídelníčku přinesly...
Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka
S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.
Přišel opravit pračku a udělal mi ze života chaos. Partner jako velké dítě
I dospělí muži se mohou chovat jako děti. Někdy může být na vině odložená touha užívat si života případně takzvaná druhá míza, jindy syndrom Petra Pana, tedy pomyslný útěk před dospělostí. Jaké...
Mrazivý Kozoroh, ironický Vodnář. Šest znamení, která mívají v hádkách navrch
S těmito znameními se vážně pohádat nechcete. Zatnou do vás osten tak mocně, že na spor s nimi jen tak nezapomenete. Mnozí z nich volí tak bizarní formy hádání, že jejich úspěch tkví už v prostém...
Čočková sekaná
Střední
80 min
Skvělá varianta sekané pro vegetariány.
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Úplněk v Beranu přináší nové začátky. Změní i váš život
Když oblohu rozzáří říjnový úplněk, nastane čas, kdy se na vás přenese síla ohně, touhy a nových začátků. Úplněk v ohnivém znamení Berana 7. října 2025 je astrologickou událostí, která burcuje ke...
Hollywood je mekkou filmu, ale přesto se někteří slavní tomuto místu raději vyhýbají. Vadí jim přílišná pozornost, moc velký hluk i hodně lidí a stěhují se na místa, kde mají větší klid. Podívejte se...