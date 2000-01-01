Slávu okusili tito herci a herečky díky oblíbeným seriálům, které kralovaly televizním obrazovkám na přelomu tisíciletí. Také jste milovali Sex ve městě, Ally McBealovou, Čarodějky nebo Gilmorova děvčata? Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly hvězdy těchto seriálů kdysi a jak vypadají dnes.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Alexis Bledelová byla hvězdou seriálu Gilmorova děvčata. Dnes je jí pětačtyřicet let a je maminkou jednoho syna. Herectví se věnuje dál, ale soukromí si velmi střeží a vybírá si méně rolí.
Autor: koláž iDNES.cz
Devětačtyřicetiletý americký herec Milo Ventimiglia se do povědomí diváků zapsal především jako hvězda seriálu Gilmorova děvčata. Co se týče jeho současných aktivit, dál se věnuje herectví a produkci – nedávno se objevil například v thrillerovém seriálu I Will Find You od Netflixu. Je ženatý s modelkou Jarah Mariano a společně vychovávají dvě děti – dceru Ke’alu Coral a syna Rock-Anthonyho Makoa.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes čtyřiačtyřicetiletý herec Jared Padalecki také zazářil v seriálu Gilmorova děvčata. V současné době se věnuje jak novým filmovým a seriálovým projektům, tak i charitativní činnosti. Od roku 2010 je ženatý s herečkou Genevieve Cortese, se kterou se seznámil při natáčení Lovců duchů. Společně vychovávají tři děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Melisse McCarthy je nyní šestapadesát let. Do povědomí diváků se zapsala především jako hvězda populárního seriálu Gilmorova děvčata, kde ztvárnila kuchařku Sookie. To byl ale pouhý začátek v její filmové kariéře. Za sebou má už natáčení pěkné řádky filmů. Společně s manželem Benem Falconem má dvě děti.
Autor: Koláž iDnes.cz
Herec Chad Michael Murray už oslavil pětačtyřicítku. Zazářil v seriálu Gilmorova děvčata a herectví se věnuje i nadále. Nyní je například hvězdou seriálu Sullivan’s Crossing. Se svou manželkou, herečkou Sarah Roemerovou, má celkem tři děti, konkrétně jednoho syna a dvě dcery, a svůj pracovní rozvrh si nyní vybírá především tak, aby mohl trávit co nejvíce času s rodinou.
Autor: koláž iDNES.cz
Sedmapadesátiletý David Sutcliffe byl hvězdou seriálu Gilmorova děvčata. Hereckou kariéru v roce 2019 oficiálně ukončil a v současnosti působí jako certifikovaný somatický terapeut, praktik metody Core Energetics, životní kouč a věnuje se workshopům zaměřeným na osobní rozvoj.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci, režisérovi a producentovi Jacksonu Douglasovi je sedmapadesát let. Proslavil se především jako hvězda kultovního seriálu Gilmorova děvčata. V současnosti se před kamerou téměř neobjevuje, žije převážně v ústraní a v posledních letech se věnoval spíše práci v zákulisí jako televizní režisér a producent . Z bývalého manželství s herečkou a komičkou Alex Borsteinovou má dvě děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Keiko Ageně je třiapadesát let. Největší slávu jí přinesla role nejlepší kamarádky Lane Kim v kultovním seriálu Gilmorova děvčata. Kromě práce před kamerou se věnuje improvizačnímu divadlu, vede vlastní herecké a umělecké workshopy a je autorkou kreativního pracovního sešitu No Mistakes. Nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Lauren Grahamové je devětapadesát let. Největší slávu jí přinesla hlavní role svobodné matky Lorelai Gilmore v kultovním seriálu Gilmorova děvčata. V současnosti se věnuje jak herectví a produkci, tak psaní knih. Ačkoliv na obrazovkách často ztvárňovala obětavé matky, ve skutečném životě žádné děti nemá.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Lize Weilové je devětačtyřicet let. Největší slávu jí přinesla role ambiciózní Paris Gellerové v seriálu Gilmorova děvčata. V posledních letech se nadále věnuje herectví v televizi, filmu i divadle, přičemž účinkovala například v seriálu Uklízečka. Co se týče jejího osobního života, má jedno dítě, dceru Josephine, ze svého bývalého manželství s hercem Paulem Adelsteinem.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Mattu Czuchrymu je devětačtyřicet let. Proslavil se především jako hvězda seriálu Gilmorova děvčata, kde ztvárnil Logana Huntzbergera. Později exceloval v seriálu Doktoři. Aktuálně není ženatý a nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Scottu Pattersonovi je osmašedesát let. Nejvíce se proslavil jako hlavní mužská hvězda seriálu Gilmorova děvčata. Aktuálně exceluje v seriálu Netflixu Sullivan’s Crossing. Má jednoho syna.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Seanu Gunnovi je dvaapadesát let. Největší seriálovou slávu si získal jako výstřední obyvatel městečka Stars Hollow Kirk Gleason v seriálu Gilmorova děvčata. V současnosti se naplno věnuje natáčení a dabingu pro nové filmové a seriálové univerzum studia DC, kde ztvárňuje miliardáře Maxwella Lorda a propůjčuje hlas i pohyb animovaným postavám. S manželkou Natashou Halevi nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Kanadsko-americkému herci Yanicu Truesdaleovi je šestapadesát let. Celosvětovou slávu mu přinesla role sarkastického recepčního Michela Gerarda v kultovním seriálu Gilmorova děvčata. V současnosti se i nadále aktivně věnuje herectví v amerických i kanadských produkcích. Otevřeně přiznává, že je gay, není ženatý a nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Holly Marii Combsové je dvaapadesát let. Proslavila se především jako představitelka čarodějky Piper Halliwellové v populárním seriálu Čarodějky. V současnosti se věnuje herectví, dabingu, účinkuje v nostalgických podcastech (například House of Halliwell) a věnuje se rodině. Má celkem tři děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Alysse Milano je třiapadesát let. Nejvíce se proslavila jako hvězda kultovního seriálu Čarodějky, kde ztvárnila Phoebe Halliwellovou. V současnosti se věnuje nejen příležitostnému herectví ve filmech a seriálech, ale především produkci dokumentárních i hraných projektů, psaní knih, podnikání a občanskému aktivismu. Společně se svým manželem Davidem Bugliarim vychovává dvě děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Rose McGowanové je třiapadesát let a největší seriálovou slávu jí přinesla role čarodějky Paige Matthewsové v populárním fantasy seriálu Čarodějky. Dnes už herectví pověsila na hřebík, trvale žije v Mexiku a věnuje se především aktivismu, hudbě, umění, podcastům, účasti na fanouškovských akcích typu Comic-Con a občas se objevuje také na módních přehlídkách. Nemá žádné děti.
Autor: Koláž iDNES.cz
Americkému herci Brianu Krauseovi je sedmapadesát let. Nejvíce se proslavil jako jedna z hlavních hvězd kultovního fantasy seriálu Čarodějky. V současnosti se stále věnuje herectví v menších filmových a televizních projektech, pravidelně jezdí na fanouškovské akce typu Comic-Con po celém světě a spolu se svými bývalými seriálovými kolegy. Má jednoho syna.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Calistě Flockhartové je dvaašedesát let. Největší slávu jí přinesla hlavní role v kultovním právnickém seriálu Ally McBealová. V posledních letech omezila herectví na minimum a přijímá jen příležitostné projekty, jako byla například role v antologii Zlá krev či dabing animovaného seriálu Neporazitelný. Místo intenzivního natáčení se věnuje především rodinnému životu po boku manžela Harrisona Forda a dlouhodobé charitativní činnosti zaměřené na prevenci násilí a ochranu zvířat. Má jedno dítě, syna Liama, kterého v roce 2001 adoptovala ještě před seznámením s Harrisonem Fordem.
Autor: koláž iDNES.cz
Kanadskému herci Gilu Bellowsovi je devětapadesát let. Nejvíce se proslavil jako televizní hvězda díky roli právníka Billyho Thomase v seriálu Ally McBealová. V současnosti se nadále aktivně věnuje herectví, produkci i režii – v posledních letech se objevil například v seriálech Chucky, Alert: Missing Persons Unit, Law & Order Toronto: Criminal Intent nebo v novinkách Carrie, Voicemails for Isabelle a In a Holidaze. Z manželství s herečkou Ryou Kihlstedtovou má celkem dvě děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Gregu Germannovi je osmašedesát let. Největší slávu mu přinesla role excentrického právníka Richarda Fishe v kultovním seriálu Ally McBealová. Herectví se věnuje i nadále a v poslední době se objevuje v televizních projektech, jako je kriminální seriál Will Trent, právnické drama Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti nebo komediální seriál Nepoužitelní. Má jedno vlastní dítě.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce a zpěvačce Jane Krakowski je osmapasdesát let. Nejvíce se proslavila jako hvězda seriálu Ally McBealová. V současnosti se věnuje především moderování americké televizní hudební soutěže Name That Tune, vystupuje na divadelních prknech na Broadwayi a objevuje se v menších či hostujících seriálových rolích. Má jednoho syna.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Peteru MacNicolovi je dvaasedmdesát let. Největší seriálovou slávu si získal rolí excentrického právníka Johna Cage v seriálu Ally McBealová. Herectví se věnuje i nadále, přičemž v poslední době se objevil například v právnickém dramatu All’s Fair, v komedii Home Delivery nebo ve snímku Shell, a zároveň se stále věnuje dabingu animovaných projektů. Je ženatý a nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Lise Nicole Carsonové je sedmapadesát let a proslavila se především jako hvězda seriálu Ally McBealová. Svou slibně rozjetou kariéru musela na začátku tisíciletí na dlouhou dobu přerušit kvůli vážným psychickým problémům a diagnostikované bipolární poruše, ale v současnosti žije v Los Angeles, svůj zdravotní stav má pod kontrolou a postupně se vrací k herectví prostřednictvím konkurzů a menších televizních či filmových projektů. Co se týče jejího soukromého života, herečka nemá žádné děti a nikdy nebyla vdaná.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Lucy Liu je sedmapadesát let. Televizní diváci ji znají především jako hvězdu seriálu Ally McBealová. V současnosti se naplno věnuje herectví, produkci i režii, přičemž nedávno zazářila v dramatu Rosemead, objevila se v pokračování filmu Ďábel nosí Pradu 2 a natáčí seriál Superfakes pro platformu Peacock. Kromě filmového průmyslu aktivně tvoří a vystavuje jako výtvarná umělkyně a dlouhodobě působí jako vyslankyně dobré vůle UNICEF. Co se týče rodiny, herečka má jedno dítě.
Autor: koláž iDNES.cz
Portia de Rossi je ve svých třiapadesáti letech stále nejvíc známá především jako představitelka právničky Nelle Porterové v seriálu Ally McBealová. ereckou kariéru oficiálně ukončila, nyní se věnuje podnikání jako zakladatelka a ředitelka umělecké společnosti General Public, která vytváří 3D kopie obrazů. Nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Sarah Jessice Parkerové je jednašedesát let a celosvětově se proslavila především jako hlavní hvězda kultovního seriálu Sex ve městě. Herectví se intenzivně věnuje celá léta, má tři děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Bridget Moynahanové je pětapadesát let. A blýskla se také v seriálu Sex ve městě. Herectví se věnuje celý život. Má jedno vlastní dítě a také je nevlastní mámou tří děti současného partnera.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Cynthii Nixonové je šedesát let. Celosvětově se proslavila především jako hvězda kultovního seriálu Sex ve městě. Herectví se aktivně věnuje i dnes. Se svou manželkou má tři děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Davidu Eigenbergovi je dvaašedesát let. Největší slávu mu přinesla role Steva Bradyho v kultovním seriálu Sex ve městě. Herectví se aktivně věnuje celý život. V soukromém životě je od roku 2002 ženatý s manželkou Chrysti, se kterou vychovává dvě děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Chrisi Nothovi je dvaasedmdesát let. A proslavil se především jako Pan Božský v seriálu Sex ve městě. Po obviněních ze sexuálního napadení v roce 2021, která herec popřel, se na několik let stáhl z veřejného života a přišel o tehdejší role. Nicméně v poslední době se pomalu vrací k práci – objevil se v hororovém snímku The Block, věnuje se divadelní režii i hraní, nadále spoluvlastní newyorský hudební klub The Cutting Room a příležitostně vystupuje v podcastech či na charitativních akcích. V soukromém životě je ženatý s herečkou Tarou Wilsonovou, se kterou má dvě děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Jason Lewis oslavil pětapadesátku a diváci si ho mohou pamatovat jako sexy mladíčka ze seriálu Sex ve městě. Po úspěšné modelingové a herecké dráze se před několika lety stáhl z Hollywoodu a usadil se na Kostarice, kde se nyní intenzivně věnuje psaní rozsáhlé devítidílné fantasy knižní série, přičemž se občas objeví i v reklamních kampaních odkazujících na jeho nejslavnější roli. Co se týče osobního života, je zasnoubený s producentkou Liz Godwinovou a nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Johnu Corbettovi je pětašedesát let a zazářil v seriálu Sex ve městě. Příležitostně se i dnes věnuje herectví, ale především si užívá poklidného života po boku manželky na ranči v Kalifornii. Nemá žádné děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Kim Cattrallové je sedmdesát let. Celosvětově se proslavila jako hvězda seriálu Sex ve městě. V posledních letech se nadále aktivně věnuje herectví v televizi i filmu, objevila se například v seriálech Jak jsem poznala tvého otce nebo Glamorous, krátce se mihla v pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál a věnuje se také mentorování mladých herců. Co se týče rodiny, herečka nemá žádné děti, což bylo její vědomé životní rozhodnutí, protože se rozhodla naplno věnovat své kariéře.
Autor: koláž iDNES.cz
Americké herečce Kristin Davisové je jednašedesát let. Celosvětově se proslavila jako hvězda seriálu Sex ve městě. V posledních letech se věnovala především natáčení pokračování svého nejslavnějšího hitu s názvem A jak to bylo dál…, které běželo do roku 2025, objevuje se v dalších filmových projektech a jako ambasadorka se aktivně zapojuje do charitativních projektů na ochranu zvířat i pomoc uprchlíkům. V osobním životě se nikdy nevdala a jako samoživitelka vychovává dvě adoptované děti.
Autor: koláž iDNES.cz
Americkému herci Kylu MacLachlanovi je sedmašedesát let a blýskl se v seriálu Sex ve městě. V současnosti se nadále aktivně věnuje herectví, kdy diváci mohou sledovat jeho výraznou roli správce Hanka MacLeana v úspěšném postapokalyptickém seriálu Fallout, objevuje se v seriálu The Lowdown, propůjčuje svůj hlas animovaným postavám (například otci ve filmu V hlavě 2 nebo v seriálu Americký táta), moderuje vlastní podcast a vydal své paměti s názvem Fictional Selves. Vedle umělecké dráhy se také věnuje vinařství a vede vlastní vinařskou značku Pursued by Bear. Co se týče rodinného života, Kyle MacLachlan má jedno dítě.
Autor: kolář iDNES.cz
Americkému herci a komikovi Mariu Cantonovi je šestašedesát let. Proslavil se díky seriálu Sex ve městě. V současnosti se věnuje především divadlu na Broadwayi, kde vystupuje v komediální show Celebrity Autobiography, a působí také jako moderátor filmových speciálů na stanici Turner Classic Movies. Co se týče rodiny, Mario Cantone nemá žádné děti a se svým dlouholetým partnerem a manželem Jerrym Dixonem se pro bezdětný život rozhodli zcela vědomě.
Autor: koláž iDNES.cz