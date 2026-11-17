|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Vlasová policie: těchto prohřešků se během zimy určitě vyvarujte
Špatnou kondici vlasů nelze svádět jen na počasí – možná se některého z vlasových prohřešků dopouštíte osobně. Je čas jej napravit.
Krize neznamená konec. Kdy už manželství nemá smysl zachraňovat?
Rozvod patří k nejnáročnějším životním rozhodnutím. Někdy mu předcházejí roky konfliktů, jindy si jeden z partnerů jakoby náhle a někdy nečekaně uvědomil, že už s druhým nechce sdílet budoucnost....
Pomohla jsem nové kolegyni, místo díků přišla výpověď. S altruismem končím
Lidé se dělí na ty, kteří si hledí svého, a na ty, jimž dělá radost pomoci druhému, když se ocitne v úzkých. Někdy se ale může dobrá vůle otočit proti tomu, kdo pomáhá, čeština pro to má krásné a...
Hluboký výstřih, vysoký rozparek. Šaty Versace dostaly Liz Hurley mezi hvězdy
Hugh Grant nejspíš trochu žárlil. Byl to jeho večer, v Londýně měla premiéru komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde ztvárnil hlavní roli. Veškerou pozornost však na sebe strhla jeho přítelkyně,...
Rudolf netušil, že může přijít o zrak. Vážnou nemoc lékaři odhalili náhodou
Viděl úplně normálně, alespoň si to myslel. Že mu vážná nemoc nenápadně poškozuje sítnici a ohrožuje zrak, vůbec netušil. Sedmašedesátiletému Rudolfovi z Jihlavy ji lékaři odhalili až při kontrolách...
Otoky a bolesti nohou nás varují. Lýtka jsou pro žíly druhým srdcem, říká angiolog
V těle je odhadem 96 tisíc km cév (tepen, žil a zejména kapilár), což by stačilo na obtočení Země okolo rovníku více než dvakrát. Cévní systém je tak rozsahem největší v těle. A zároveň i nesmírně...
Mám absťák? Jak rozeznat příznaky návyku od závislosti a jak se léčit, vysvětluje lékař
Drogy, práce, porno, alkohol… Pastí závislosti je kolem nás spousta. Psychiatr Petr Popov magazínu Víkend DNES prozrazuje, jak nespadnout do pekelného kolotoče.
Ally, Carrie i Lauren. Jak dnes vypadají hvězdy seriálů z přelomu milénia
Slávu okusili tito herci a herečky díky oblíbeným seriálům, které kralovaly televizním obrazovkám na přelomu tisíciletí. Také jste milovali Sex ve městě, Ally McBealovou, Čarodějky nebo Gilmorova...
Teplo versus elegance. I v zimě vám to může slušet, hlídejte střih kabátu
S klesajícími teplotami přibývají vrstvy a s nimi někdy opticky i pár kilogramů navíc. Přitom stačí několik triků, aby hřejivé kousky nejen slušely, ale zároveň působily elegantně.
Podzim je správný čas na smyslné hýčkání. Hydratujte pokožku, vyživte ji
Chladné listopadové dny přímo vybízejí k tomu, abychom se na chvíli zastavili a dopřáli si něco hezkého. Pleť potřebuje pořádnou dávku výživy, tělo hýčkání a smysly potěší vůně, které připomínají...
Pronájem byt 2+kk Vysoké Mýto - č.4
Pražská, Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
14 000 Kč/měsíc
KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Přátelství mezi ženami a muži boří stereotypy a sbližuje. A jde to i bez sexu
Názor, že ženy a muži nemohou být opravdoví přátelé, je poměrně častý a založený na předpokladu, že jejich vztah komplikuje sex. A není to úplně od věci. Znamená to však, že jsou taková přátelství...