Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných VIP jsou si podobné jako vejce vejci.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Frances McDormandová a Willem Dafoe jsou slavní američtí herci, kteří patří k nejvýraznějším osobnostem moderního filmu. Získali si slávu díky rolím v oceňovaných nezávislých i velkých hollywoodských snímcích a oba byli mnohokrát nominováni na Oscara a klidně by mohli tvrdit, že jsou sourozenci.
Autor: koláž iDNES.cz
Travis Fimmel a Charlie Hunnam jsou dva charismatičtí zahraniční herci, kteří si jsou velmi podobní. Nabízela by se tu až otázka, jestli opravdu nejsou sourozenci.
Autor: koláž iDNES.cz
Anna Gunnová a Woody Harrelson jsou známí američtí herci, kteří dosáhli velkého úspěchu v televizi a ve filmu. Často se také žertem zmiňuje, že si jsou vzhledově velmi podobní. A opravdu není divu, že si to lidé myslí.
Autor: koláž iDNES.cz
Dax Shepard a Zach Braff jsou američtí herci, komici a tvůrci, kteří jsou často terčem vtipů kvůli své nápadné vizuální podobě – dokonce si prošli „face-swap“ fotkami, na nichž vypadají téměř totožně. Už i na svých profilech na Instagramu vtipkovali, že mají určitě stejného otce.
Autor: koláž iDNES.cz
Natalia Dyerová a Timothée Chalamet jsou mladí a úspěšní američtí herci, kteří se prosadili v populárních filmech a seriálech. Kdyby veřejnost nevěděla, že nejsou sourozenci, jistě by si to mnozí lidé mysleli. Jsou opravdu jako bratr a sestra.
Autor: koláž iDNES.cz
Margot Robbie a Jaime Pressly jsou dvě známé australské herečky. Diváci si je často pletou, protože jsou si vzhledově velmi podobné, ale nejsou příbuzné. Věkově by mohly být spíše jako máma a dcera.
Autor: koláž iDNES.cz
Katy Perry je slavná americká popová zpěvačka a Zooey Deschanelová je známá americká herečka a zpěvačka. Obě ženy jsou proslulé svou velkou vzájemnou podobou, kvůli které si je lidé často pletou.
Autor: koláž iDNES.cz
Jessica Chastainová a Bryce Dallas Howardová jsou dvě známé americké herečky, které diváci často zaměňují kvůli jejich nápadné fyzické podobě a zrzavým vlasům. Přestože nejsou příbuzné, obě se prosadily v Hollywoodu, a dokonce spolu hrály ve filmu Černobílá.
Autor: koláž iDNES.cz
Javier Bardem a Jeffrey Dean Morgan jsou dva světoznámí a úspěšní herci. Často si je diváci kvůli jejich podobě a výraznému charismatu pletou, ale každý pochází z jiné země a má za sebou odlišnou kariéru.
Autor: koláž iDNES.cz
Henry Cavill a Matt Bomer jsou slavní herci (jeden americký, druhý britský), které diváci často srovnávají kvůli jejich podobnému vzhledu a rolím v komiksových projektech.
Autor: koláž iDNES.cz
Herci Daniel Radcliffe a Elijah Wood vypadají jako bratři, kteří byli rozděleni při porodu. Oba mají výrazné oči i úsměv.
Autor: koláž iDNES.cz
Brad Pitt a Edward Norton jsou slavní američtí herci a filmoví producenti. Proslavili se společným účinkováním v kultovním filmu Klub rváčů (Fight Club) z roku 1999, kde ztvárnili hlavní postavy. Oba patří mezi nejvýraznější osobnosti moderní hollywoodské kinematografie. A mohli by tvrdit, že jsou sourozenci.
Autor: koláž iDNES.cz
Michelle Williamsová a Carey Mulliganová jsou dvě známé a vysoce respektované filmové herečky, které diváci často zaměňují kvůli podobnému typu rolí, jemnému hereckému projevu a podobné vizáži. Obě byly několikrát nominované na Oscara, ale věnují se především náročným dramatickým úlohám.
Autor: koláž iDNES.cz
Julia Robertsová a Diana Silversová jsou americké filmové herečky, každá z jiné generace Hollywoodu. Obě se věnovaly i modelingu, obě mají úspěch a navíc jsou si velmi podobné.
Autor: koláž iDNES.cz
Daisy Edgar-Jonesová a Anne Hathawayová jsou dvě známé a úspěšné filmové a televizní herečky, které diváci na internetu často srovnávají kvůli jejich podobnému vzhledu.
Autor: koláž iDNES.cz
Amber Heardová a Scarlett Johanssonová jsou známé americké herečky, které se objevily v mnoha velkých hollywoodských filmech a klidně by mohly tvrdit, že jsou sestry.
Autor: koláž iDNES.cz
Angelina Jolie a Megan Foxová jsou známé americké filmové hvězdy. Obě se proslavily svou výraznou krásou a účinkováním v mnoha úspěšných hollywoodských filmech. A sou si také dost podobné.
Autor: koláž iDNES.cz
Cassie Ventura a Zendaya jsou známé americké umělkyně a celebrity. Cassie Ventura je R&B zpěvačka, modelka a tanečnice, známá svým hitem „Me & U“ a vztahem s producentem Seanem Combsem. Zendaya je světoznámá herečka a zpěvačka, držitelka cen Emmy, známá ze seriálu Euforie a filmů jako Duna nebo Spider-Man. Lidé často zmiňují jejich výraznou podobnost.
Autor: koláž iDNES.cz
Ellen DeGeneresová je slavná americká komička, herečka a moderátorka, známá díky své úspěšné denní talk show. Edie Falco je oceňovaná americká herečka, která se proslavila rolemi Carmely v seriálu Rodina Sopránů nebo titulní postavou v seriálu Nurse Jackie. Obě jsou úspěšné, krásné a jsou si velmi podobné.
Autor: koláž iDNES.cz
Conan O’Brien a David Caruso jsou dva známí američtí televizní umělci, každý však působí v úplně jiné oblasti zábavního průmyslu – první je proslulý komik a moderátor, druhý pak herec. Jejich podoba je až zarážející.
Autor: koláž iDNES.cz
Emma Robertsová a Margaret Qualley jsou známé americké herečky, které se objevily i ve společném dramatu Palo Alto z roku 2013. Obě pocházejí z uměleckých rodin a prosadily se v Hollywoodu. A vypadají jako sestry.
Autor: koláž iDNES.cz
Chris Rock a Mario Dewar Barrett jsou dva známí američtí umělci z oblasti zábavního průmyslu. Chris Rock je věhlasný komik a herec, zatímco Mario Dewar Barrett (vystupující pod jménem Mario) je úspěšný R&B zpěvák a herec. A jsou jako vejce vejci.
Autor: koláž iDNES.cz
Chrissy Teigenová a Khloé Kardashianová jsou obě známé americké celebrity, modelky a podnikatelky, které se proslavily v médiích a na sociálních sítích. A vypadají jako sestry.
Autor: koláž iDNES.cz
Ian Somerhalder a Rob Lowe jsou známí američtí herci. Ačkoliv nejsou příbuzní, často se o nich mluví, protože si jsou vzhledově velmi podobní. Vypadají jako otec a syn.
Autor: koláž iDNES.cz
Sarah Paulsonová a Embeth Davidtzová jsou obě známé oceňované hollywoodské herečky. Jsou si velmi podobné a diváci si je často pletou.
Autor: koláž iDNES.cz
Mark Strong a Stanley Tucci jsou dva známí a úspěšní filmoví herci a lidé si dlouho mysleli, že jsou příbuzní. Žádná příbuznost však mezi nimi není.
Autor: koláž iDNES.cz
Carla Bruniová je italsko-francouzská zpěvačka, modelka a bývalá první dáma Francie (manželka Nicolase Sarkozyho), která v 90. letech patřila mezi přední světové supermodelky. Bella Hadidová je současná úspěšná americká topmodelka palestinského původu. Obě ženy jsou známé svou mimořádnou vizuální podobou, kvůli které je veřejností často srovnávána.
Autor: koláž iDNES.cz
Courteney Coxová a Demi Moore jsou známé americké herečky a filmové hvězdy, které se proslavily v 80. a 90. letech 20. století a hrají ve filmech a seriálech dodnes. A lidé by si je mohli plést.
Autor: koláž iDNES.cz
Minka Kelly a Leighton Meesterová jsou známé americké herečky. Často se o nich mluví společně, protože jsou si velmi podobné vzhledem a v roce 2011 spolu hrály hlavní role v thrilleru Spolubydlící.
Autor: koláž iDNES.cz
Sarah Hylandová a Mila Kunisová jsou známé americké herečky. Mnoho lidí si je plete, protože mají velmi podobnou tvář. Obě se proslavily v populárních televizních seriálech a filmech.
Autor: koláž iDNES.cz
Natalie Portmanová a Keira Knightley jsou známé světové herečky. Lidé si je často pletou kvůli podobné tváři, dokonce spolu hrály ve filmu Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba, kde Keira ztvárnila královninu dvojnici (volavku). Nejsou však příbuzné.
Autor: koláž iDNES.cz
Thandie Newtonová a Zoe Saldana jsou známé herečky (britská a americká). Lidé si je často pletou, protože si jsou velmi podobné, ale každá hraje v jiných slavných filmech.
Autor: koláž iDNES.cz
Emma Watsonová a Kiernan Shipka jsou známé mladé herečky, které diváci často srovnávají kvůli jejich podobě. Obě se proslavily už v dětství a ztvárnily ikonické role v populárních seriálech a filmech.
Autor: koláž iDNES.cz
Isla Fisherová a Amy Adamsová jsou dvě známé a úspěšné herečky. Lidé si je často pletou kvůli podobnému vzhledu, zrzkavým vlasům a úsměvu, jde však o dvě zcela odlišné osobnosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Sophia Lorenová odmítala botox, herečka Sofia Vergara se mu naopak nebrání. Takto obě vypadaly ve dvaapadesáti letech. Jako vejce vejci.
Autor: koláž iDNES.cz
Julie Bowenová a Elizabeth Banksová jsou dvě známé americké herečky, které si veřejnost často plete.
Autor: koláž iDNES.cz
I známé hollywoodské herečky Jodie Fosterová a Helen Huntová si jeden čas byly opravdu velmi podobné.
Autor: Koláž iDNES.cz
Kate Mara a Carlson Youngová jsou americké herečky. Často bývají zaměňovány, protože si jsou vzhledově velmi podobné.
Autor: koláž iDNES.cz
Christy Turlingtonová a Jessica Bielová jsou známé americké osobnosti. První z nich je slavná supermodelka z 90. let a filantropka, druhá je úspěšná filmová a televizní herečka. A jsou si tak podobné, že by mohly hrát jedna druhou.
Autor: koláž iDNES.cz
Jared Leto je slavný americký herce a zpěvák, který získal Oscara a vede skupinu 30 Seconds to Mars. Scott Disick je známá americká televizní osobnost a podnikatel, který proslavil v reality show s rodinou Kardashianů. Lidé si je na internetu občas pletou kvůli podobnému zevnějšku.
Autor: koláž iDNES.cz
James Marsden a Chris Pine jsou dva známí američtí herci. Často bývají veřejností (a občas dokonce i členy štábu) zaměňováni, protože mají podobný typ vzhledu a věk.
Autor: koláž iDNES.cz
Ashley Grahamová je americká plus-size modelka známá i z televize. Eva Mendesová je populární americká herečka s kubánskými kořeny. Obě dámy jsou si velmi podobné.
Autor: koláž iDNES.cz
Anna Farisová je americká komediální herečka známá hlavně z filmové série Scary Movie. Britney Spears je světově proslulá americká popová zpěvačka, tanečnice a ikona přelomu tisíciletí, přezdívaná „princezna popu“. A vypadají jako sestry.
Autor: koláž iDNES.cz
Cillian Murphy je známý irský herec, držitel Oscara za film Oppenheimer a hvězda seriálu Peaky Blinders. Tyler Glasnow je úspěšný americký profesionální nadhazovač v baseballu (MLB). Oba muži jsou na internetu velmi populární, protože si jsou vzhledově extrémně podobní a často jsou považováni za dvojníky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Saoirse Ronanová je irská filmová herečka a čtyřnásobná držitelka nominace na Oscara. Chappell Roanová je úspěšná americká popová zpěvačka a skladatelka. Tyto dvě známé ženy spolu nejsou rodinně spřízněné, ale na internetu se často řeší jejich velká podoba.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Richard Madden je známý skotský herec a Gus Kenworthy je úspěšný britsko-americký akrobatický lyžař a herec. Lidé si je často pletou nebo srovnávají, protože jsou si podobní.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Liam Hemsworth je známý australský filmový herec (známý jako Gale z filmové série Hunger Games nebo coby představitel Geralta z Rivie v seriálu Zaklínač) a Karen Chačanov je úspěšný ruský profesionální tenista. Společně jsou často zmiňováni proto, že si jsou vzhledově extrémně podobní a fanoušci je považují za dvojníky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Will Ferrell je známý americký komik a herec a Chad Smith je bubeník rockové skupiny Red Hot Chili Peppers. Ačkoliv nejsou příbuzní, proslavili se tím, že vypadají jako dvojčata, a dokonce spolu v roce 2014 uspořádali legendární bubenický souboj v pořadu Jimmyho Fallona.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Hilary Swanková a Jennifer Garnerová jsou slavné americké filmové a televizní herečky. Obě se narodily v 70. letech 20. století a dosáhly velkého úspěchu v Hollywoodu. A vypadají jako sestry.
Autor: koláž iDNES.cz