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Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?
Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky
Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?
Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci
Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....
Novoluní ve Lvu přichází se zatměním Slunce. Každé znamení čeká jiný posun
Srpen přinese jednu z nejsilnějších astrologických událostí celého roku. Ve středu 12. srpna 2026 v 19:36 SELČ nastane novoluní ve znamení Lva, které navíc doprovodí úplné zatmění Slunce. Právě...
Co dělá zatmění Slunce s psychikou? Vědci popsali úžas i mýty o bitvách
Dnes večer se nad Českem a Slovenskem odehraje vzácná astronomická souhra – výrazné částečné zatmění Slunce, na které v noci naváže vyvrcholení meteorického roje Perseid za ideálních bezměsíčných...
Bolest, která trvá příliš dlouho, škodí celému tělu. Kdy už ji řešit
Pokud bolest přetrvává příliš dlouho, narušuje rovnováhu těla, oslabuje imunitní systém nebo způsobuje deprese. Proto je chronická bolest fakticky považovaná za nemoc, kterou je potřebné odborně...
Osmileté gymnázium není výhra, tvoří nefér prostředí, říká Blanka Pravdová
Tisíce žáků čekají v příštím školním roce přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. S přípravou v kurzech začíná mnoho z nich už v září. „Testy často neověřují to, co se děti učí ve škole. Tlak...
Pro vaši pohodu. Vyzkoušejte nejlepší módní kousky letošního léta
Léto je obdobím, kdy náš diář plní samé příjemné věci: dovolená a odpočinek, zahradní párty, rodinné oslavy, posezení s přáteli i dlouhé romantické procházky.
Cestujte na dovolenou bez hladu. Co si sbalit do auta i letadla?
Dovolená by měla začínat radostí, ne únavou, hladem a hledáním první benzinky. Správně zvolená svačina a dostatek tekutin dokážou proměnit dlouhé hodiny v autě, autobuse i letadle v mnohem...
Lvům a Blížencům přihraje štěstí, Váhy změní směr. Horoskop k zatmění Slunce
Ve středu 12. srpna v podvečerních hodinách uvidíme na obloze vzácný jev. Výrazné částečné zatmění Slunce. Pro naše předky, ale také pro astrology, měl takový úkaz odedávna zvláštní nádech. Co tato...
Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela
Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....
Odborník o doplňcích stravy: Vitamin C imunitu nezlepší, kreatin prospívá i myšlení
V roce 2023 utratil průměrný Čech za potravinové doplňky bezmála šest tisíc korun ročně. Někteří věří, že s pilulkami získají delší život a kvalitnější stáří. Jiní si spolu s nimi kupují odpustky za...
Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci
Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....
Prodej rodinného domu Kletné
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Co spojuje Ornellu a Kim Kardashianovou? To, co si lepí do výstřihu
Šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády nebo bez ramínek a k tomu velké poprsí? Klasická podprsenka bývá vidět a narušuje celkový vzhled, zatímco samodržící košíčky často neposkytují dostatečnou...
Zatmění Slunce může poškodit zrak. Oční lékař radí, jak se chránit
Částečné zatmění Slunce bude lákat tisíce lidí k pozorování i fotografování. Oční lékaři však varují, že už několik sekund přímého pohledu bez správné ochrany může nenávratně poškodit sítnici. Zrádné...