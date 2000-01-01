náhledy
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát nejlepší přátele, ale v reálném životě nemohl kolegu nebo kolegyni vystát.
Autor: Profimedia.cz
Herci Chad Michael Murray a Sophia Bushová společně hráli v seriálu One Tree Hill. Ztvárňovali zamilovaný pár Brooke a Lucase, a v reálném životě se dokonce vzali. Manželství však po pouhých pěti měsících zkrachovalo kvůli hercově nevěře. V natáčení seriálu ovšem museli pokračovat ještě několik let, což vytvářelo extrémně toxickou atmosféru. V reálném životě už se nesnesli a ani se nezdravili, na obrazovkách však dál museli působit jako profesionálové a hrát zamilované.
Autor: Profimedia.cz
Herci Rachel McAdamsová a Ryan Gosling se sice díky filmu Zápisník jedné lásky dali na čas dohromady, ale v počátcích natáčení jejich vztah nebyl ani trochu růžový. Ryan dokonce přišel s prosíkem za režisérem, zda by nemohl do hlavní ženské role obsadit jinou herečku, protože mezi nimi není žádná chemie. Pár týdnů natáčení přežili a nemohli si přijít na jméno, ačkoli hráli dva zamilované. Nakonec se do sebe však zamilovali i v reálném životě. Dnes už spolu nejsou.
Autor: © New Line Cinema/Warner Bros.
Herci Charlize Theronová a Tom Hardy spolu hráli ve snímku Šílený Max: Zběsilá cesta. Jako parťáci Furiosa a Max museli na plátně spoléhat jeden na druhého. V drsných pouštních podmínkách natáčení v Namibii se však hluboce odcizili. Charlize Theronová se kvůli Hardyho nepředvídatelnému chování a neustálému pozdnímu chození na plac cítila tak ohrožená, že si vyžádala stálou přítomnost producentky jako ochrany. Hardy později uznal, že tlak na oba byl enormní. Dodnes se vzájemně nemusejí.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Marilyn Monroe a herec Tony Curtis spolu hráli ve filmu Někdo to rád horké. V jedné z nejlepších komedií všech dob ztvárnili slavný milenecký pár. Tony Curtis však chování božské Marilyn na place upřímně nesnášel – vadila mu její nespolehlivost, zapomínání textů i to, že se scény musely opakovat klidně padesátkrát. Curtis později v rozhovoru prohlásil, že líbat Marilyn Monroe na place bylo „jako líbat Hitlera“.
Autor: Archiwum HH
Herci Leonardo DiCaprio a Claire Danesová hráli mileneckou dvojici ve snímku Romeo a Julie z roku 1996. Přestože ztvárnili nejslavnější zamilovanou dvojici světa, na place se zcela minuli. Tehdy osmnáctiletá Claire považovala Leonarda DiCapria za nezralého, otravného a dětinského kvůli jeho neustálým žertíkům a naschválům. Leonardo naopak vnímal Claire jako upjatou a přecitlivělou. Napětí bylo tak silné, že spolu herci mimo záběry vůbec nekomunikovali.
Autor: Profimedia.cz
Herci Vin Diesel a Dwayne Johnson se společně před kamerou ocitli ve snímku Rychle a zběsile. Ve filmové sérii vystupovali jako drsní parťáci, kteří pro rodinu udělají cokoliv. V reálném životě se však střetla dvě obrovská alfa ega. Dwayne Johnson veřejně kritizoval profesionální přístup některých svých mužských kolegů a Vina Diesela otevřeně označil za nespolehlivého. Jejich vzájemná nevraživost zašla tak daleko, že v osmém dílu franšízy odmítli točit společné scény a štáb je musel natáčet odděleně.
Autor: Universal Pictures US
Herci William Shatner a Leonard Nimoy společně účinkovali ve Star Treku. Jako kapitán Kirk a pan Spock tvořili jedno z nejznámějších přátelství v historii sci-fi. V reálu však William Shatner těžce nesl obrovskou popularitu, kterou si Nimoy u fanoušků získal. Shatner žárlil na Nimoyův prostor na obrazovce i na množství dopisů od diváků. Ačkoliv se v pozdějším věku částečně usmířili, před Nimoyovou smrtí spolu opět dlouhé roky nepromluvili.
Autor: © Paramount Television
Herci Bruce Willis a Cybill Shepherdová (uprostřed) hráli společně v Měsíčním svitu. Tento seriál z 80. let byl postaven na jiskření mezi dvěma soukromými detektivy. V reálném životě však mezi nimi panovala čistá nenávist. Napětí bylo tak toxické, že producenti museli přepisovat scénář, aby herci trávili na place co nejméně společného času. Když seriál po pěti sériích skončil, oběma se viditelně ulevilo.
Autor: © ABC
Představitelé Bodieho a Doyla ze seriálu Profesionálové, herci Lewis Collins a Martin Shaw, se v soukromí zpočátku natáčení nemohli vystát kvůli odlišným povahám, počátečnímu konfliktu z natáčení a radikálně odlišnému hereckému i osobnímu zázemí.
Autor: © LWT
Bejby nebude sedět v koutě! Pravdou však je, že herečka Jennifer Greyová v koutě raději seděla, než aby se během natáčení musela bavit se svým hereckým kolegou, hercem Patrickem Swayziem. Vůbec se totiž nemuseli, přitom před kamerou to mezi nimi neskutečně jiskřilo.
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Herci Shannen Doherty a Luke Perry se neměli v lásce jen krátkou dobu, údajně si jeden o druhém mysleli, že jsou namyšlení. Nakonec si k sobě našli díky natáčení seriálu Beverly Hills 90210 cestu a až do smrti byli velmi blízkými přáteli, kteří se navzájem podporovali.
Autor: © Fox Network
Herečky Shannen Doherty a Alyssa Milano (první dvě zprava) se během natáčení seriálu Čarodějky nesnášely kvůli špatné komunikaci, soupeření o přítelkyni Holly Marii Combsovou (na fotografii vlevo) a odlišným povahám. Situace eskalovala v roce 2001 do napjaté atmosféry a ultimát, po kterých Doherty ze seriálu odešla.
Autor: Profimedia.cz
Během natáčení filmu Titanic se zprvu nesnášeli herci Kate Winsletová a Leonardo DiCaprio. Kate měla za to, že je Leonardo mladý nevyzrálý šašek a lezl jí na nervy. Trvalo téměř půlku natáčení filmu, než si k sobě našli cestu a začali se mít rádi. Dnes jsou z nich nerozluční přátelé, kteří se vzájemně podporují.
Autor: © Paramount Pictures and 20th Century Fox
Herci Mark Harmon a Pauley Perrette spolupracovali před kamerou v seriálu NCIS / Námořní vyšetřovací služba. Vztah šéfa Gibbse a forenzní vědkyně Abby byl srdcem celého seriálu. Všechno se však zhroutilo v roce 2016, kdy Harmon přivedl na plac svého psa, který pokousal jednoho ze členů štábu. Pauley Perrette ostře požadovala, aby pes na natáčení už nesměl, což vyvolalo obrovský konflikt. Situace došla tak daleko, že herci odmítali být spolu v jedné místnosti a jejich společné scény musely být točeny odděleně a následně digitálně sestříhány. Pauley nakonec ze seriálu kvůli Harmonovi odešla.
Autor: © CBS
Herečky Betty White (první zleva) a Bea Arthurová (uprostřed) společně hrály v seriálu Golden Girls. V tomto legendárním americkém sitcomu ztvárňovaly nejlepší kamarádky na zaslouženém odpočinku. Zákulisní realita byla však plná žárlivosti. Bea Arthurová, která měla seriózní divadelní průpravu, nemohla vystát uvolněný přístup Betty White, její neustálé vtipkování se štábem a především to, že Betty získala cenu Emmy jako první z celého obsazení. Napětí mezi nimi trvalo až do smrti Bey.
Autor: Profimedia.cz
Herci Lauren Grahamová a Scott Patterson si k sobě v počátcích natáčení seriálu Gilmorova děvčata nemohli najít cestu. Zatímco Luke bral vše velmi profesionálně, Lauren ráda dělala vtípky a trochu tím svého kolegu štvala. Jakmile se však dali po několika týdnech do řeči, došlo jim, že mají naopak dost společného a dodnes jsou skvělými přáteli.
Autor: Profimedia.cz
Herci Vivian Vanceová a William Frawley společně účinkovali v seriálu I Love Lucy. Jako Ethel a Fred Mertzovi hráli v jednom z nejslavnějších sitcomů historie nejlepší přátele a dlouholeté manžele. V reálu se však bytostně nesnášeli od prvního dne. Vivian Vanceová byla o dvaadvacet let mladší než Frawley a otevřeně si stěžovala, že jí jako manžela vybrali někoho, kdo vypadá jako její dědeček. Frawley jí na oplátku na place veřejně nadával do „starých krav“. Jejich vzájemná zášť byla tak obrovská, že když seriál skončil, odmítli lukrativní nabídku na vlastní spin-off, jen aby spolu nemuseli dál pracovat.
Autor: Profimedia.cz
Spor mezi herečkami Sarah Jessicou Parkerovou a Kim Cattrallovou pramenil z dlouholetých neshod ohledně výše honorářů, nerovnocenného postavení v seriálu Sex ve městě, vnímání moci na natáčení a z osobních konfliktů, které vyvrcholily v ostré výměny názorů na sociálních sítích. V seriálu nejky, v reálném světě se nenáviděly.
Autor: Profimedia.cz
Herci Teri Hatcherová a Pierce Brosnan společně zazářili v bondovce Zítřek nikdy neumírá. Zahráli si osudové milence. Pierce Brosnan byl během natáčení naštvaný, protože Teri Hatcherová chodila na natáčení s několikahodinovým zpožděním a on musel na place čekat. Brosnan ji za to veřejně zkritizoval. Později se ukázalo, že herečka trpěla silnými těhotenskými nevolnostmi, o kterých štáb dopředu nevěděl.
Autor: Profimedia.cz
Herci Anthony Hopkins a Shirley MacLaineová před kamerou hráli ve filmu Sezona proměn. Hráli manželský pár procházející krizí. Na place to však skřípalo ještě víc než ve scénáři. Anthony Hopkins se netajil tím, že svou hereckou partnerku nemůže vystát. Po letech otevřeně prohlásil, že Shirley MacLaineová byla tou nejprotivnější herečkou, se kterou kdy v životě musel spolupracovat.
Autor: Profimedia.cz
Herci Lucy Liu a Bill Murray se setkali ve snímku Charlieho andílci. Hráli parťáky na stejné straně barikády. Murray však během natáčení otevřeně kritizoval herecké schopnosti Lucy Liu, což vedlo k hlasité fyzické konfrontaci přímo na place, kterou musel štáb přerušit.
Autor: Profimedia.cz
Herci Vince Vaughn a Reese Witherspoonová se setkali ve filmu Čtvery Vánoce. V této sváteční komedii hráli zamilovaný pár. Problém byl v naprosto odlišném přístupu k práci – Reese Witherspoonová byla puntičkářka, která vyžadovala striktní dodržování scénáře a zkoušení, zatímco Vince Vaughn preferoval uvolněnou improvizaci a na plac chodil pozdě. Napětí bylo tak obrovské, že spolu po natáčení odmítli dokonce i společně pózovat na červeném koberci.
Autor: Profimedia.cz
Herci Will Smith a Janet Hubertová společně hráli v seriálu Fresh Prince. Představovali milující tetu Vivian a jejího synovce Willa. V zákulisí se však ostře střetávala jejich ega. Janet Hubertová nakonec ze seriálu odešla a desítky let se vzájemně veřejně uráželi.
Autor: Profimedia.cz
Harrison Ford a Josh Hartnett hráli společně ve filmu Detektivové z Hollywoodu. V této akční komedii ztvárnili parťáky z losangeleské policie. V zákulisí se však naprosto ignorovali. Během propagačního turné k filmu spolu při rozhovorech odmítali navázat oční kontakt. Hartnett později přiznal, že spolu na place dokázali sedět v autě hodinu v naprostém tichu, a když už spolu mluvili, šlo o jízlivé poznámky.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jason Segel a Alyson Hanniganová měli problém kvůli natáčení seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Podle Alyson byl Jason bezohledný a odmítl přestat kouřit před tím, než ji měl líbat. Jí se z cigaretového zápachu dělalo zle. Trvalo dost dlouho, než si to tito dva odpustili.
Autor: Profimedia.cz
Herci Nathan Fillion a Stana Katicová natáčeli seriál Castle na zabití. Jako detektivka Beckettová a spisovatel Castle předváděli chemii, kterou diváci milovali. V reálu se však natolik nenáviděli, že spolu mimo záběry vůbec nemluvili. Napětí došlo tak daleko, že produkce oba herce poslala na párovou terapii, aby byli schopni seriál vůbec dotočit.
Autor: Profimedia.cz
Herci Julia Robertsová a Nick Nolte se setkali před kamerou ve filmu I Love Trouble. V romantické komedii sice museli působit harmonicky, ale v reálu se nesnášeli natolik, že odmítali točit společné scény a štáb musel využívat dabléry.
Autor: Profimedia.cz
Herečky Debra Messingová a Megan Mullally se potkaly na place během netáčení seriálu Will a Grace. Jako Grace a Karen ztvárnily v tomto populárním sitcomu nejlepší kamarádky. Během natáčení pokračování seriálu (revivalu) v roce 2019 se však jejich dlouholeté přátelství zhroutilo. Začaly se vzájemně ignorovat na sociálních sítích a napětí na place bylo tak neúnosné, že Megan Mullally musela z natáčení několika finálních epizod úplně odejít.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jamie Dornan a Dakota Johnsonová uvedli, že ve filmu Padesát odstínů šedi sice museli projevovat vzájemnou přitažlivost, ve skutečnosti si však nemohli přijít na jméno. A je tomu tak dodnes.
Autor: AP
Herci Isaiah Washington a Patrick Dempsey se před kamerou ukázali v seriálu Chirurgové. Ztvárňovali špičkové lékaře, Prestona Burkea a Dereka Shepherda, kteří spolu úzce spolupracovali. V zákulisí však napětí vyvrcholilo drsným fyzickým napadením. Washington během jedné z hádek chytil Dempseyho pod krkem a vulgárně ho urážel. Tento incident, do kterého se zapletly i homofobní urážky na adresu dalšího kolegy, vedl k tomu, že byl Washington ze seriálu okamžitě vyhozen.
Autor: Profimedia.cz