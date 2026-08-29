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Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

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Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát. Sophia Bushová a Chad Michael Murray Rachel McAdamsová a Ryan Gosling ve filmu Zápisník jedné lásky (2004) Tom Hardy a Charlize Theronová Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe.... Nezapomenutelnou dvojicí byli i herci Leonardo DiCaprio a Claire Danesová jako... Vin Diesel a Dwayne The Rock Johnson. V kuloárech o hercích koluje drb, že si... Leonard Nimoy a William Shatner v seriálu Star Trek (1966) Allyce Beasley, Cybill Shepherdová a Bruce Willis v seriálu Měsíční svit (1985) Martin Shaw a Lewis Collins v seriálu Profesionálové (1977) Bejby nebude sedět v koutě! Na tyto momenty z Hříšného tance (1987) se... Shannen Doherty a Luke Perry v seriálu Beverly Hills 90210
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát nejlepší přátele, ale v reálném životě nemohl kolegu nebo kolegyni vystát.

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Témata: Hollywood, Hollywood

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Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

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