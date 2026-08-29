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Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...
Ženě je přáno, rodí jen dvojčata a trojčata
Američanka Mandi Oldani vždy toužila po velké rodině. Plánovala minimálně čtyři děti, ale měla za to, že bude také čtyřikrát těhotná. Místo toho s ní měl však osud jiné plány a nakonec došlo jen na...
Prospěte se k vytoužené postavě. Kolik hodin v peřinách bude stačit?
Spánek skutečně může s kily pomoct. Věřte nebo ne, se správnou délkou nočního odpočinku a vhodnými recepty v každodenním jídelníčku se dá přes noc něco shodit.
Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Mnohem víc než spisovatelka jsem otrok, říká o práci z domu Zuzana Hubeňáková
Humor má v krvi, sarkasmus v malíku a na nudu nemá čas. Spisovatelka Zuzana Hubeňáková o cestě z korporátu ke psaní, o práci scenáristky soutěže Na lovu, o rodinném životě plném zvířat i o tom, že s...
Co znamená bílý povlak či skvrny na jazyku? Odborníci vysvětlují, kdy zpozornět
Stačí vypláznout jazyk a podívat se do zrcadla. Je růžový, nebo se na něm objevil bílý či žlutý povlak? Je nezvykle hladký, červený nebo skvrnitý? Většina změn je neškodná, některé ale mohou...
Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2026
Září nesmlouvavě klepe na dveře. Jak se nám podle hvězd bude dařit v prvním školním týdnu? Panny, pohlídejte si víc trávení a neživte v sobě křivdy, které nemůžete „skousnout“. Slezina vám poděkuje....
Nechal si udělat zuby v Turecku. Teď mu vypadávají a čeká ho drahá oprava
Sedmačtyřicetiletý Danny Tomlinson z Velké Británie vycestoval za vidinou nového dokonalého chrupu do Turecka. Vrátil se s hollywoodským úsměvem a nějaký čas si užíval své nové já. Jenže pak přišly...
Žena má deset dětí, poslední porodila v šestašedesáti letech
Alexandra Hildebrandtová porodila v šestašedesáti letech svého v pořadí již desátého potomka. Bez pomoci lékařů, bez IVF. Zdravý chlapeček má přitom například už šestačtyřicetiletou sestru a dalších...
Jak chutnala vaše dovolená? Podívejte se na vítězné fotky v soutěži
Naše prázdninová fotosoutěž je u konce. Děkujeme za všechny zaslané snímky, nad kterými se nám v redakci sbíhaly sliny. Bylo těžké vybrat ty nejzajímavější, ale nakonec jsme sestavili top desítku...
Zázračný hormon na hubnutí neexistuje. Kortizol vám břicho sám nenafoukne
Máte pocit, že se stravujete střídmě, pravidelně se hýbete, a přesto se vám v oblasti pasu nenápadně usazuje tuk? Sociální sítě mají o viníkovi jasno: může za to takzvané kortizolové břicho. Podle...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Správná masáž je slastí pro nohy. Vyzkoušejte klasickou nebo thajskou
Máte za sebou náročný den? Dopřejte si masáž chodidel, která vás uvolní, zrelaxuje a dodá vám novou energii. Poradíme, jaký typ masáže si vybrat.
Jak se sprchovat, abychom se co nejlépe ochladili? Zkuste našich pět tipů
V horkých dnech by člověk nejraději stál pod sprchou od rána do večera, jenže ani voda není všelék. Jak se ochladit, osvěžit a přitom si nezničit pokožku?