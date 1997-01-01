náhledy
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší galerie, kdo má tento příběh za sebou. Některým láska stále kvete, jiní jsou už dávno od sebe.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Herci Jennifer Carpenterová a Michael C. Hall si zahráli sourozence v seriálu Dexter. Ve skutečném světě si k sobě našli cestu a jako sourozenci se rozhodně nechovali. V roce 2008 se vzali, o tři roky později už ale byli rozvedení.
Herci Matthew Broderick a Jennifer Grey hráli sourozence ve filmu Volný den Ferrise Buellera (Ferris Bueller’s Day Off) z roku 1986. A v reálném životě tvořili pár. Už dávno spolu nejsou.
Herci Blake Lively a Penn Badgley spolu chodili v seriálu Super drbna i v reálném životě. V tomtéž seriálu ale byli na chvíli nevlastními sourozenci.
Herci Peter Krause a Lauren Grahamová hráli sourozence Adama a Sarah v americkém televizním seriálu Famílie. V reálném životě tvořili pár. Ale i tito dva po deseti letech vztahu oznámili konec.
Herci Shannen Doherty a Jason Priestley hráli sourozeneckou dvojici v legendárním seriálu Beverly Hills 90210. V soukromí spolu ale nějaký čas chodili. Později uvedli, že se po rozchodu cítili opravdu spíš jako sourozenci.
Herci Tom Hanks a Rita Wilsonová si zahráli sourozence ve filmu Samotář v Seattlu z roku 1993. V reálném životě mezi nimi vzplanula láska a jsou manželé dodnes.
Herci Emily VanCampová a Chris Pratt si sourozence zahráli v seriálu Everwood. Právě během natáčení se do sebe zamilovali a nějaký čas tvořili pár. Nakonec se ale rozešli. Oba už mají dávno jiné partnery a životy.
Herci Kirstie Alley a Parker Stevenson, kteří byli v letech 1983–1997 manželi, spolu hráli sourozence v televizní minisérii Sever a Jih II z roku 1986. Zamilovali se dávno předtím, než sourozence hráli. Později herečka uvedla, že to bylo nejpodivnější natáčení v jejím životě. „Musela jsem se k mému muži chovat jako k bratrovi a občas mi to přišlo až děsivé,“ sdělila.
Ve snímku Ledové ostří z roku 2007 ztvárnili herci Amy Poehlerová a Will Arnett krasobruslařské sourozenecké duo. Přitom byli v době natáčení již čtyři roky manželé. V roce 2016 se rozvedli.
Herci Katherine Heiglová a Jason Behr hráli sourozence (mimozemské hybridy) Maxe a Isabel Evansovy v americkém sci-fi seriálu Roswell. V té době tvořili pár, ale rozešli se ještě dřív, než natáčení seriálu skončilo.
Herci Jamie Campbell Bower a Lily Collinsová hráli nevlastní sourozence ve fantasy filmu Mortal Instruments: Město z kostí. Chvíli pak tvořili pár, ale už dávno nejsou spolu.
Herci Drew Barrymore a David Arquette hráli sourozence v romantické komedii Nepolíbená z roku 1999. Během natáčení se do sebe zakoukali. Tvořili pár, ale to už je minulostí.
I herečka Jennifer Anistonová se zakoukala do kolegy, se kterým si zahrála sourozence. Chvíli randila s hercem Charliem Schlatterem. Společně se jako sourozenci objevili v seriálu Ferris Bueller.
Herci Evan Rachel Woodová a Shane West hráli sourozence v americkém dramatickém seriálu Druhá šance. Během natáčení spolu randili.
Herečka Maureen McCormicková a herec Barry Williams si nevlastní sourozence zahráli v kultovním americkém televizním sitcomu The Brady Bunch. Uvedli, že měli během natáčení seriálu milostný poměr.
Herci Anna Kendricková a Bill Hader si zahráli sourozence ve filmu Noelle. Randili spolu pak něco málo přes rok.
Herci Susan Dey a David Cassidy ztvárnili sourozence v populárním americkém televizním sitcomu Partridgovi, který se vysílal v letech 1970–1974. V té době spolu i chodili.
Herci Maggie Grace a Ian Somerhalder si zahráli nevlastní sourozence v seriálu Ztraceni. Tehdy se do sebe i zakoukali a nějaký čas ve skutečnosti tvořili pár.
Herci Eleanor Tomlinsonová a Harry Richardson si zahráli v dramatu BBC Poldark, kde Tomlinsonová hrála Demelzu Poldarkovou a Richardson jejího bratra Drakea Carnea. Jejich vztah byl potvrzen v roce 2017 poté, co byli spatřeni společně na párty. Vztah jim ale dlouho nevydržel a už je minulostí.
