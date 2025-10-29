Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Jak vypadali dříve a jak dnes? Podívejte se na hollywoodské krasavce a krasavice. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...
Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání
Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Dušičky, Halloween a Den mrtvých. Tři svátky, které spojuje smrt
Přelom října a listopadu se po celém světě nese ve znamení vzpomínek na ty, kteří už nejsou mezi námi. Ačkoli se u nás pietní Dušičky, tedy Památka zesnulých, od amerického Halloweenu a mexického Dne...
Ospalé dny volají po vzpruze. Dopřejte si ji v kosmetice
Chcete si zlepšit náladu, osvěžit se nebo dodat pleti i smyslům okamžité povzbuzení? Zkuste podzimní kosmetiku, dodá vám vzpruhu.
Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta
Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky...
Ukazují, že prorazit skleněný strop jde. Političky, které formují dnešní svět
V posledních letech dosáhly ženy po celém světě významného pokroku v politice – prorážejí bariéry a prosazují se v oblastech, které byly historicky ovládány muži. Hrají stále důležitější roli při...
Aura při migréně není jenom zkreslené vidění. Může postihnout i další smysly
Pokud trpíte migrénami, možná důvěrně znáte auru – jejich varovný signál a průvodní jev. Nejčastěji se projevuje jako zkreslené nebo zhoršené vidění. Jiné typy aury ovšem můžou dočasně ovlivnit i náš...
Extra čokoládový dort s ovocem
Střední
60 min
Luxusní dort, kterým všechny ohromíte.
Screening na HPV viry způsobující rakovinu by mohl probíhat i u zubaře, říká odborník
Peter Vanek je ředitelem Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika. Jednou z oblastí, které se aktivně věnují, je prevence rakoviny děložního hrdla. „Způsobují ji pohlavně přenosné HPV viry, které...
Slavné ženy, které přišly o miminko a o své bolestné ztrátě promluvily
Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy přišly o miminko během těhotenství nebo těsně po porodu. S takovou ztrátou je velmi těžké se vyrovnat a není jednoduché o tomto tématu mluvit. Přesto...
Pronájem bytu 1+kk o 36 m2 v centru Českých Budějovic
Lipenská, České Budějovice - České Budějovice 3
10 000 Kč/měsíc
Infekční žloutenka na pracovišti. Jak ochránit sebe i ostatní
Jakmile se v práci objeví diagnóza infekční žloutenka, obvykle to vyvolá vlnu paniky. Je čas se začít bát sdílené kuchyňky a toalet, nebo si jen důkladně umýt ruce? Není od věci si připomenout, co je...
Ornella Muti střídala muže, užívala života a stala se sexsymbolem. V Americe narazila
Když se herečka Ornella Muti objevila ve filmu, byla zárukou, že kina budou vyprodaná a diváci usednou k televizním obrazovkám. Její půvab a talent uchvátily každého filmového fanouška. Dnes si...