Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu stylu, je jim předpovídána opravdu zářná budoucnost. Podívejte se do galerie, kdo je aktuálně v kurzu.
Herec Austin Butler se proslavil především svou hlavní rolí Elvise Presleyho ve stejnojmenném životopisném filmu Elvis z roku 2022, za kterou získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus. Mezi jeho další významné role patří postava Texe Watsona ve filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu z roku 2019 a hlavní role v seriálu Letopisy rodu Shannara. Tento hollywoodský fešák má zástup fanynek, kterým nedá spát.
Herec Timothée Chalamet je hvězdou číslo jedna. Milují ho dívky po celém světě a proslavil se zejména rolí v romantickém filmu Dej mi své jméno z roku 2017, která mu přinesla nominaci na Oscara. Další významné role zahrnují jeho ztvárnění Paula Atreida ve filmech Duna a Duna: Část druhá, postavu Willyho Wonky v muzikálu Wonka a roli zpěváka Boba Dylana ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý z roku 2024, za kterou získal druhou nominaci na Oscara. Kromě toho je uznáván jako módní ikona.
Herec Jacob Elordi se proslavil svými rolemi v populárních seriálech a filmech. Zejména jako Noah Flynn ve filmové trilogii Stánek s polibky a jako problematický středoškolák Nate Jacobs v seriálu HBO Euforie. Jeho další významné role zahrnují Elvise Presleyho ve filmu Priscilla a hlavního hrdinu v černém komediálním thrilleru Saltburn. Ty mu získaly ještě větší mezinárodní uznání a mnohá ocenění.
Herec Paul Mescal se proslavil díky hlavní roli Connella Waldrona v seriálu Normální lidi, která mu přinesla cenu BAFTA a nominaci na Emmy. Dále si získal uznání za své výkony ve filmech jako Aftersun, za který byl nominován na Oscara a BAFTA, a v divadelní hře Tramvaj do stanice Touha, kde získal Cenu Laurence Oliviera. Svou kariéru upevnil účinkováním v dalších filmech a divadelních inscenacích, čímž se stal jedním z nejslibnějších herců mladé generace.
Herečka Jenna Ortega se proslavila především rolí titulní hrdinky v seriálu Wednesday na streamovací platformě Netflix, kde ztvárnila Wednesday Addamsovou a za svůj výkon získala nominaci na Zlatý glóbus. Její popularitu podpořily i role v úspěšných hororových filmech jako X a Vřískot, kde si vysloužila přezdívku „královna křiku“.
Herec Glen Powell se proslavil rolemi ve filmech jako Top Gun: Maverick a Anyone but You z roku 2023 a také v temné komedii Hit Man, kde byl i spoluautorem a producentem. Dále si získal pozornost za své role v seriálu Scream Queens a v historickém dramatu Skrytá čísla.
Herečka Florence Pughová se proslavila díky rolím ve filmech jako Malé ženy, kdy získala nominaci na Oscara a Slunovrat. Mezinárodní uznání získala za hlavní role v těchto kritikou oceňovaných filmech v roce 2019, ale její kariéra začala už v roce 2016 v dramatu Lady Macbeth, kde poprvé upoutala pozornost. V současné době je známá i pro role v dalších velkých filmech jako Oppenheimer a Duna: Část druhá. Mimo to ji veřejnost také vnímá jako rebelku, která se nebojí odhalit a na červený koberec často chodí v outfitech, které odhalují víc, než by bylo třeba.
Herečka Sydney Sweeney se proslavila především rolemi v seriálech jako Euforie, kde ztvárnila Cassie Howardovou a ukázala se nahá v celé své kráse. Další významnou roli získala v seriálu Bílý lotos, za kterou získala nominace na ceny Emmy. Její popularitu podpořily také role v komedii S tebou nikdy a hororovém filmu Neposkvrněná, kde se kromě herectví podílela i na produkci.
Herečka Anya Taylor-Joy se proslavila díky svým rolím v hororu Čarodějnice a minisérii Dámský gambit. Za tuto roli získala Zlatý glóbus. Její kariéra zahrnuje i další významné filmy jako Rozpolcený, Emma nebo Menu.
Krásná herečka Zendaya se proslavila v seriálech Disney Channel, především v roli Rocky Blue v sitcomu Na parket!. A později v sérii filmů Spider-Man. Její role drogově závislé teenagerky Rue Bennettové v HBO seriálu Euforie jí přinesla dvě ceny Emmy za nejlepší herečku v dramatickém seriálu.
Herečka Elle Fanningová se proslavila svými rozmanitými hereckými rolemi, včetně role princezny Aurory ve filmu Zloba – Královna černé magie, která jí vynesla velkou popularitu. Dále hrála v hororové fantasy sérii Veliká, za kterou byla nominována na cenu Emmy. Další významné úspěchy zahrnují filmy jako Super 8, Neon Demon, Ginger & Rosa a roli v životopisném filmu o Bobu Dylanovi.
Herec Nicholas Hoult se proslavil díky dětské roli v komedii Jak na věc z roku 2002 a především rolí Tonyho Stonema v britském seriálu pro dospívající Skins. Následně získal mezinárodní uznání za roli Hanka McCoye alias Bestie ve filmové sérii X-Men. Později zazářil ve snímcích jako Mrtví a neklidní, Favoritka a animovaném filmu Garfield ve filmu z roku 2024.
Herečka a modelka Yara Shahidi se proslavila díky roli Zoey Johnsonové v seriálech Black-ish a jeho spin-offu Grown-ish. Je také aktivistkou v oblasti politiky.
Herec Caleb McLaughlin se proslavil především rolí Lucase Sinclaira v seriálu Netflixu Stranger Things. Jeho výkon v této roli mu přinesl mezinárodní uznání, popularitu a ocenění jako například cenu na Screen Actors Guild Awards za nejlepší obsazení dramatického seriálu. Mimo Stranger Things si zahrál i ve filmech jako Betonový kovboj a Střílející hvězdy a propůjčil hlas různým animovaným projektům.
Herečka Emma Corrinová se proslavila především rolí princezny Diany v seriálu Koruna z roku 2020, za kterou získala Zlatý glóbus. Dále ztvárnila zápornou postavu Cassandry Novy ve filmu Deadpool & Wolverine z roku 2024)a objevila se v několika dalších filmech a seriálech. Je také první nebinární hvězdou obálky časopisu Vogue.
Herečka Rachel Zeglerová se proslavila především rolí Marie v úspěšné filmové adaptaci muzikálu West Side Story z roku 2021, za kterou získala Zlatý glóbus pro nejlepší herečku v komedii/muzikálu. Dále zazářila v hlavních rolích v jiných velkých filmech, jako je Hunger Games: Balada o ptácích a hadech a Shazam! Hněv bohů. A také na sebe výrazně upozornila v roli Sněhurky v Disneyho hraném remaku.
Herec Justice Smith se proslavil svými rolemi ve filmech a seriálech. Zejména zazářil jako Franklin Webb v sérii Jurský svět (Jurassic World: Fallen Kingdom a Dominion), jako Tim Goodman ve filmu Pokémon: Detektiv Pikachu nebo jako Ezekiel Figuero v seriálu The Get Down.
Hunter Schaferová se proslavila jako trans herečka, modelka a aktivistka, zejména díky své roli transgender středoškolské studentky Jules Vaughn v seriálu HBO Euforie. Svou kariéru začala jako aktivistka za práva LGBT+ a ve světě módy předvádí pro prestižní značky jako Dior a Prada. Po úspěchu v Euforii se objevila i ve filmech jako Hunger Games: Balada o ptácích a hadech.
Herečka Daisy Edgar Jonesová se proslavila rolí Marianne v minisérii Normální lidi, která jí přinesla nominaci na Zlatý glóbus. Dále ji diváci znají ze seriálů jako Šest v tom (Cold Feet) a Válka světů (War of the Worlds). Z filmů je to pak například horor Čerstvě zamilovaní.
Herečka Cailee Spaeny se proslavila především rolí Priscilly Presley ve filmu Priscilla, za kterou získala cenu Volpiho pohár za nejlepší herečku na filmovém festivalu v Benátkách a nominaci na Zlatý glóbus.
Herečka Ella Purnellová se proslavila svou hlavní rolí Lucy MacLeanové v úspěšné seriálové adaptaci videohry Fallout, ale zazářila také v jiných významných projektech, jako jsou seriály Yellowjackets a Arcane.
Herečka Millie Bobby Brownová se proslavila rolí Eleven v seriálu Stranger Things a stala se jednou z nejmladších nominovaných umělkyň na ceny Emmy. Kromě herectví se věnuje také podnikání, je zakladatelkou vlastní značky cruelty-free kosmetiky Florence by Mills, a je známá svým aktivismem. Už ve čtrnácti letech zastávala pozici nejmladšího velvyslance dobré vůle UNICEF.
Herec Tom Holland se proslavil především díky své hlavní roli ve filmech o Spider Manovi. Ohromil též svým tanečním talentem v divadle. A exceloval ve filmech jako Nic nás nerozdělí či Ďábel.
